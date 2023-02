Moordverdachte Gerrard K. is deze week in de boeien geslagen op verzoek van de autoriteiten in Slowakije. De Urker zou in 2014 in dat land zijn vriendin hebben omgebracht. K. belandde de afgelopen jaren meermaals in de cel voor andere feiten. Nooit sloegen agenten die hem oppakten aan op de zaak in Slowakije. Tot afgelopen zaterdag.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Justitie in de Slowaakse hoofdstad Bratislava verdenkt K. (43) ervan dat hij in 2014 zijn vriendin Simona dodelijk mishandelde en haar en haar appartement in brand stak. De inwoner van Urk heeft altijd ontkend, maar werd in 2016 veroordeeld tot 22 jaar cel.

K. ging na zijn veroordeling gelijk in hoger beroep. Hij was toen al op vrije voeten, omdat de rechter zijn voorarrest eerder per abuis ophief. De man heeft in Nederland zijn leven in alle vrijheid kunnen oppakken.

Urker schipper Gerrard K.wordt in Slowakije verdacht van de moord op zijn 25-jarige vriendin Simona (foto) in Bratislava. Foto: Privébeeld

Met drugs op achter het stuur

Ook in Nederland komt de binnenvaartschipper sindsdien meermaals in aanraking met justitie. Telkens gaat het om verkeersovertredingen. K.'s rijbewijs is jaren geleden al ingevorderd, maar het weerhoudt hem er niet van de weg op te gaan.

Daarbij loopt de man meermaals tegen de lamp, omdat bij controles blijkt dat hij niet alleen zonder rijbewijs rijdt, maar ook nog een paar keer onder invloed van drugs. Nooit leggen agenten die hem controleren de link met de moordzaak in Bratislava - waar hij in eerste instantie zelfs voor is veroordeeld.

Niet onherroepelijk

Dat is niet zo gek, weet Jannemieke Ouwerkerk. Ze is hoogleraar Europees strafrecht aan Universiteit Leiden. Omdat K. in hoger beroep ging, werd zijn veroordeling immers niet onherroepelijk. "Een Europese uitlevering of overlevering geldt alleen bij onherroepelijke sancties", legt Ouwerkerk toe.

Urker schipper Gerrard K.wordt in Slowakije verdacht van de moord op zijn 25-jarige vriendin Simona in Bratislava. Foto: Privébeeld

Weken in de cel

K. moet de afgelopen jaren zeker drie keer voor de politierechter verschijnen vanwege zijn verkeersovertredingen. Hij wordt door rechters in Zutphen, Leeuwarden en Lelystad veroordeeld tot in totaal zeven weken gevangenisstraf. Het is niet bekend of hij deze straffen heeft uitgezeten.

Afgelopen zaterdag krijgt K. opnieuw te maken met een politiecontrole. Deze keer niet op de weg, maar op het water. De Landelijke Eenheid van de politie voert naar eigen zeggen een routinecontrole uit op een binnenvaartschip in het Zeeuwse Hansweert aan de Westerschelde. Aan boord treffen de agenten Gerrard K..

Alarmbellen gaan af

Nu gaan wél alle alarmbellen af. De geboren Urker blijkt internationaal gesignaleerd te staan. De Slowaakse autoriteiten hebben begin november een Europees aanhoudings- of arrestatiebevel (EAB) uitgevaardigd en K. daarbij ook laten signaleren; blijkbaar omdat zijn vaste woonadres bij de autoriteiten niet bekend is.

De reden van het bevel is niet duidelijk. Justitie en politie in Slowakije laten enkel weten contact te hebben met de autoriteiten in Nederland. Het heeft er alle schijn van dat het EAB is ingezet als een soort 'bevel tot medebrenging'. Rechters, ook in Nederland, kunnen dat inzetten om te zorgen dat een verdachte gegarandeerd aanwezig is bij zijn proces.

Urker schipper Gerrard K.wordt in Slowakije verdacht van de moord op zijn 25-jarige vriendin Simona in Bratislava. Het stel huurde een appartement op Obchodné waar het misdrijf plaats vond. Foto: Hun

Opnieuw moordverdachte

K. wordt op 15 maart namelijk weer in de rechtbank in Bratislava verwacht. Niet voor zijn hoger beroep, want dat is er nooit van gekomen. Een regionale rechter in Slowakije heeft het eerdere vonnis van 22 jaar vernietigd vanwege gemaakte fouten. De rechtbank buigt zich nu volledig opnieuw over de moordzaak uit 2014 en K. heeft weer de status van verdachte.

In oktober diende een eerste hoorzitting, maar K. zegde per e-mail af vanwege ziekte. Volgens zijn Nederlandse advocaat Rinus Wouters was K. echt ziek en was hij van plan om vrijwillig de zitting van 15 maart bij te wonen. "Mijn cliënt heeft in het eerdere proces ook de meeste zittingen bijgewoond", zegt Wouters. Saillant detail is dat K. de uiteindelijke zitting waarin hij werd veroordeeld oversloeg.

Volgens hoogleraar Ouwerkerk wordt het EAB vaker ingezet om een verdachte 'uit te nodigen' voor een rechtszaak. "Het onderzoek ter terechtzitting is ook een onderzoek. Als men hem daar wil horen, kan het een reden zijn voor een arrestatiebevel."

Alsnog te laat in Slowakije

Omdat K. nu in een Nederlandse cel zit en er pas in april een zitting volgt over zijn overlevering aan Slowakije, is de kans groot dat de man zijn zitting op 15 maart in Bratislava over de moord op Simona alsnog mist. Advocaat Wouters overweegt om te vragen om een schorsing van de voorlopige hechtenis, zodat K. op eigen houtje naar Slowakije kan.

Hij loopt dan wel het risico om in de rechtbank daar opnieuw in de boeien te worden geslagen. "Op basis van een nationaal aanhoudingsbevel in Slowakije. Dat ligt altijd ten grondslag aan een Europees aanhoudingsbevel", legt Ouwerkerk uit.