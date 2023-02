Het is vandaag een jaar geleden dat Rusland deed waar iedereen bang voor was en de oorlog met Oekraïne begon. Niet veel later vluchtten de Oekraïense Yuliana en haar achtjarige zoon Emmanuel naar Nederland. Ze lieten hun man en vader Oleksandr achter. Hij is muzikant en arrangeerde een indrukwekkend anti-oorlogslied, dat Emmanuel vandaag zingt bij een stille tocht in Zwolle.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op afstand kijkt papa vast en zeker mee als zijn zoontje uit volle borst zingt. De afgelopen dagen oefenden ze al samen. Papa speelt op afstand gitaar. Via een beeldverbinding op een tablet is hij erbij. Emmanuel heft Stop the war (maar dan in Oekraïens) aan. Hij doet verlegen aan, zijn Nederlands is nog gebrekkig. Maar als hij zingt, valt alles van hem af.

De kamer van hun tijdelijke woning in Laag Zuthem, tussen Zwolle en Raalte, vult zich met zijn stem. Hij wil, zal en moet zingen. "Want die oorlog moet stoppen."

In Zwolle zal Emmanuels stem vast door zielen snijden, als tegelijk op de achtergrond een video te zien is van het liedje dat zijn vader met een groepje kinderen in Oekraïne opnam. Oleksandr schreef al veel meer nummers. Ook deze, bijvoorbeeld (een stukje daaruit dan, de video staat helemaal onderaan het artikel):

Ver, je gaat ver, maar onthoud dat ik op je zal wachten. Er komt een dag dat we samen gaan

Oleksandr (41) zingt dat hij zijn vrouw Yuliana Turuk-Mamedova (38) en Emmanuel mist. De Oekraïense gitarist en liedjesschrijver van de band CRY HEBA nam een jaar geleden, toen de oorlog uitbrak, afscheid toen zij alles achterlieten en naar Nederland vluchtten omdat de bommen akelig dichtbij vielen. Hij mocht, net als andere mannen, niet mee.

Nee, hij vocht niet aan het front. Maar het kan goed zijn dat hij op een dag een oproep krijgt, weet Yuliana. "Natuurlijk maak ik mij ook daarover zorgen". De oorlog is een jaar bezig en nog lang niet voorbij, de Russen niet klaar met bombarderen.

Patisserie

Zij had in Kyiv een eigen patisserie en verkocht huisgemaakte zoetigheden en gebak. Yuliana scrolt door haar Instagram-account en laat afbeeldingen van de verrukkelijkste voorbeelden voorbij komen. Nu werkt zij in het zoete deel van de keuken van het Zwolse sterrenrestaurant De Librije. Volgens haar Nederlandse collega's is Yuliana altijd 'supergeconcentreerd'. Alsof de wereld op dat moment even uit niets anders bestaat.

"In het begin, toen ik kwam, kon ik mij niet voorstellen dat we zo lang zouden blijven. Ik had plannen. Volgende maand, dan gaan we misschien terug. Na die maand dacht ik: volgende maand, dan toch echt. Nu maak ik geen plannen meer."

Tweede afscheid

Teruggaan kan helemaal niet en niet alleen omdat het er onveilig is. Haar man is werkloos. "Hij is muzikant en gitaarleraar, maar de leerlingen zijn weg. Hij probeert nu om iets met gitaarlessen online op te zetten. En de band... Toen de oorlog begon, was het gelijk voorbij met concerten. Af en toe speelt hij voor soldaten of in ziekenhuizen en hij helpt als vrijwilliger in schuilkelders." Dat levert geen salaris op waarvan ze kunnen bestaan.

En ook Yuliana heeft niets te zoeken in Kyiv, waar hun woning beschadigd raakte en mensen geen geld meer hebben om zichzelf te verwennen met haar home made-producten. Die hebben wel wat anders aan hun hoofd. "Dus, ja, we leven van wat ik bij De Librije verdien." Ze is heel dankbaar dat ze bij het Zwolse restaurant mag werken, waar ze ook nog eens dat kan doen wat ze zo graag doet. Tegelijk is het gemis permanent voelbaar.

Tussendoor had zij 'het grote geluk' dat zij Oleksandr kon vasthouden. "De band mocht van het Oekraïense ministerie van cultuur twee weken op tournee door Europa en zamelde tegelijk geld in voor hulp aan de oorlogsslachtoffers." Op zijn reis stond Oleksandr afgelopen maand ook op het podium van het Zwolse Café De Kuiperij en kon hij Yuliana en Emmanuel in zijn armen sluiten. Heel even leek alles zoals het moest zijn, zegt ze. Tot hij weer wegging, want daaraan was geen ontkomen.

"Het afscheid was zelfs moeilijker dan bij de eerste keer. In het bijzonder voor Emmanuel. Hij was wekenlang zichzelf niet meer."

Yuliana Turuk-Mamedova bij het begin van een nieuwe dag in de keuken van De Librije. Foto: Frans Paalman

Dag van rouw

24 februari, de dag dat de oorlog vorig jaar begon, zal voor Yuliana altijd 'een dag van rouw' zijn. "Het is een periode die ik nooit uit mijn hart zal kunnen wissen. Die wond zal nooit genezen. 24 februari is voor mij een dag van vasten en gebed om deze horror zo gauw mogelijk te laten eindigen."

Ze laat een liedje horen dat Oleksandr een jaar voor de oorlog maakte. In de video spelen hij, Yuliana, hun zoontje en zijn moeder de hoofdrollen. Hij komt thuis na een lange dag en in een prachtige tuin zitten ze samen aan een rijk gedekte tafel vol fruit en heerlijkheden. Dat liedje bestaat nog, de rest is verder weg dan ooit.

"Iedereen vindt het een mooi nummer. Maar op dit moment is mijn favoriete lied toch dat andere."

Waarin hij zingt dat hij thuis wacht op zijn geliefden. Maar wat is thuis? Het nummer nam hij samen met zijn drummer op in de straten van Lviv. Waar hij neerstreek toen het huis in Kyiv beschadigd raakte. Waar het, een stuk verder weg van het oorlogsfront, veiliger lijkt.

