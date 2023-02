Nederlandse pensioenfondsen tekenden in 2018 een convenant waarmee zij groener en eerlijker zouden investeren. Vier jaar later haalt slechts een klein deel van hen de doelen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Olierampen, landonteigening, milieuverontreiniging: het in 2018 opgestelde pensioenconvenant begint met een uitgebreide opsomming van redenen waarvoor het initiatief op aarde is. Inmiddels is het convenant afgelopen en is van verbetering van die problemen nog nauwelijks sprake, constateert een onafhankelijke commissie.

De zeventig pensioenfondsen die het convenant ondertekenden zijn goed voor 1600 miljard euro aan beleggingen. Dat komt neer op bijna het gehele Nederlandse pensioenvermogen. Die grote hoeveelheid geld wordt belegd in allerlei verschillende bedrijven over de hele wereld; van een vleesproducent in Brazilië tot een palmolieplantage in Indonesië.

Aan de misstanden bij deze bedrijven wilden de pensioenfondsen wel iets doen. Hun investeringen kunnen de problemen immers veroorzaken of verergeren. In het convenant spraken de pensioenfondsen een soort zorgplicht af. Ze zouden controleren of de bedrijven waarin zij investeren schade veroorzaken aan mens of milieu.

Wordt er schade aangetroffen, dan treedt het pensioenfonds in gesprek met het betreffende bedrijf over passende maatregelen. Het pensioenfonds kan er ook voor kiezen om een investering in te trekken. Maar de meeste pensioenfondsen maakten op dit gebied minder grote stappen dan verwacht.

Vooruitgang met 'babystapjes'

Een onafhankelijke commissie stelde bij de recentste evaluatie vast dat slechts een minderheid (20 procent) van de fondsen hun beleid helemaal op orde heeft. En dat terwijl dat doel al na twee jaar gehaald moest zijn. Ook vindt de commissie het 'opmerkelijk' dat 14 procent van de pensioenfondsen de richtlijnen van het convenant nog steeds niet eens officieel erkent.

"Het is teleurstellend", concludeert Dirk Jan Jalvingh van OxfamNovib. Namens zijn maatschappelijke organisatie was hij twee jaar betrokken bij het convenant. "Er zijn zeker dingen bereikt, maar over het algemeen was de vooruitgang te langzaam."

"Babystapjes", noemt Richard Devue de ontwikkelingen. Zijn vakbond, FNV, nam ook deel aan het convenant. "Wat goed ging is dat we met verschillende partijen en verschillende visies, toch de samenwerking sterker en breder konden maken." Concrete uitkomsten zijn voor Devue lastig te benoemen omdat er voor deelnemers een geheimhoudingsplicht geldt , stelt hij.

Echte invloed nog ver weg

Over de daadwerkelijke invloed van het convenant mocht de onafhankelijke monitoringcommissie wat meer zeggen. In het rapport schrijft zij: 'on the ground impact, zoals door de partijen zelf geïdentificeerd, is niet of nauwelijks te constateren'. Oftewel, een arbeider op een palmolieplantage in Indonesië is met het convenant weinig opgeschoten.

De monitoringcommissie voegt toe dat er in de toekomst misschien wel concrete uitkomsten te zien zijn. "Je moet niet uit het oog verliezen dat we in een transitieperiode zitten", benadrukt Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. "Je kunt niet in een dag van de kelder naar de zolder." Jaarsma is 'erg tevreden' over de samenwerking met de andere partners. "Het heeft veel opgeleverd. Kennis van onderwerpen, beter onderling begrip, nieuw beleid."

Dat nieuw beleid zich maar moeizaam vertaalt naar concrete verandering is herkenbaar voor Jacqueline Duiker. Haar organisatie, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), deed recentelijk onderzoek naar de grootste Nederlandse pensioenfondsen. "Van oudsher kijken de fondsen naar financiële risico's en rendement, en überhaupt niet naar de tastbare gevolgen van investeringen", merkt ze op.