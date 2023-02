Natuurlijk is iedere deelnemer enorm verdacht in Wie is de Mol?. Toch weten kijkers wel raad met de presentator Jurre, die keer op keer verwarring of geplande chaos weet te verzorgen in de opdrachten. Dat moet haast wel de saboteur zijn! Wij zetten voor je op een rijtje waarom Jurre Geluk de Mol is van het seizoen.

Zit je in een Jurre-tunnel bij dit seizoen van WIDM? Dan helpen wij jou graag nog even verder.

Klavertje vier?

We beginnen meteen met een vrij frappante (wellicht vergezocht, maar met Wie is de Mol? weet je het maar nooit) hint die ons de richting van Jurre opstuurt. Zo kaart @wieisdemol_gido op Instagram aan dat het gehele seizoen het vierde scherm bij de eliminatie een rood scherm is. Vier kan duiden op een klavertje vier. Het teken voor geluk en laat dat nou nét Jurre's achternaam zijn!

Follow the Money

Het kan niet onbesproken blijven: de geldpot. Als we de oude, vertrouwde Follow the Money-theorie volgen, zien we dat Jurre het minst in de pot heeft weten te krijgen. Het is niet voor niets een betrouwbare theorie.

Aflevering 1 - 'Verbinden'

Als we beginnen bij het begin, komen we vrijwel direct een ijzersterke hint richting Jurre tegen. We kennen het riedeltje van Rik wel tijdens de test en executie: 'De Mol gaat nooit naar huis'. Dat houdt in dat de Mol hoe dan ook altijd een groen scherm te zien krijgt. In de allereerste opdracht zitten de kandidaten opgesloten in kisten, mét een kleur op de bovenkant. We zien bij de kist van Jurre en Sarah een groene kleur - en omdat Sarah al gelijk naar huis moest - blijft Jurre over.

Aflevering 2 - 'Kunstgreep'

Oké, toegegeven: deze aflevering bracht ons niet veel dichterbij de Mol (a.k.a. Jurre) qua hints, maar we zagen toch wat bijzondere acties voorbijkomen. Zo maakt Jurre wel hele aparte keuzes in de opdracht met de muurschilderingen (hij stuurde gedraaide foto's), waardoor het team op straat weinig goed kon hebben. Dan ook nog het verschil tussen zijn biecht en de echte acties… Is hij verdwaald in zijn web aan Mol-leugens?

Aflevering 3 - 'Spelbreker'

In de derde aflevering zagen we dan eindelijk de Jokers! Na een verhitte opdracht op een schip, krijgen Jurre, Soy en Daniël de kans om het zuurverdiende geld te ruilen voor Jokers, zonder het medeweten van de andere deelnemers. Túúrlijk wil de Mol het geld wegspelen, dus ging Jurre natuurlijk lekker mee in het spelletje. Wel onder het mom van 'dan komen we een aflevering verder' natuurlijk. Daarmee is hij overigens - samen met Soy en Daniël - wel de 'spelbreker' van deze aflevering...

En dan nog iets over hoe Jurre vervolgens in beeld werd gebracht. Die pose is volgens kijkers in ieder geval genoeg reden om te geloven dat hij de Mol is.

Aflevering 4 - 'Weglopen'

Deze hint naar Jurre heeft alles te maken met de titel van deze aflevering. We zien Jurre namelijk als enige in beeld weglopen van Rik na de uitleg. Dat moet haast wel toch?

Aflevering 5 - 'Portretten'

De opdracht in de kerk was er eentje voor in de boeken. Vooral voor de Mol, want hij kon flink verwarring zaaien bij de andere groep. Jurre staat (samen met Anke) buiten om informatie door te spelen over de kerkbezoekers, dus eigenlijk heeft deze groep bijna alle macht in handen. Anke is uit het spel en Jurre heeft enorm veel verkeerde en onnodige informatie doorgegeven. Hij beschrijft slechts 1 (!) kerkbezoeker op de goede manier. Simpel is vaak ook best lekker toch?

De omschrijvingen die Jurre dan ook doorgeeft aan Ranomi en Daniël zijn vrij - euhm - apart. Zo omschrijft hij zichzelf met 'geel shirt en witte broek', want als we later de kerkbezoekers bij elkaar zien, is er niemand die deze kledingcombinatie draagt. Wat gedurfd!

Aflevering 6 - 'Lijdensweg?'

De kisten - met daarin de stoel voor de eliminatie - zorgden voor veel opschudding in Zuid-Afrika. Als we de theorie van @dethermolmeter volgen, zou Jurre absoluut geen kist willen pakken. Hij nam de kist dan ook niet mee om een hele bescheiden (maar doordachte) reden. Jurre kon zelfs niet, want als hij de enige was met een kist, zou hij zijn scherm te zien krijgen. Dat wil de Mol natuurlijk niet, want hoe leg je uit dat jij een groen scherm hebt gekregen en dus niet bent geëlimineerd?

Aflevering 7 - 'Inzichtelijk'

Jurre had in de zevende aflevering een afspraak met…zichzelf? We zagen de kandidaat van een heel andere kant in de opdracht voor een date met de Mol, want waar hij normaal moet aanpoten bij sportieve opdrachten, was hij hier razendsnel. Daardoor won hij zijn telefoongesprek met de Mol (dat is voor hem natuurlijk de beste mogelijkheid) én kon hij enorm veel geld uitgeven in ruil voor testvragen uit de finale.

Dan nog over het paragliden, want Daniël kreeg natuurlijk de schuld van alles. Toch is het eigenlijk Jurre die compleet fout zat, want als hij in het tweede vak (en dus voor tweeduizend euro was gegaan), hadden de kandidaten de pot even flink kunnen spekken. Omdat Jurre (zoals een Mol dat netjes zou doen) voor de handige Jokers ging, kon er maar duizend euro bijgeschreven worden.