Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van zijn soloprogramma Awkwart, acht dilemma’s voor cabaretier en acteur Wart Kamps (45).

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Recht of scheef?

"Het idee om een soloprogramma te maken ontstond tijdens corona. De grote theater- en musicalproducties waarin ik de afgelopen jaren speelde, dat gaat allemaal omvallen, dacht ik toen. Dus wat kan ik doen? Zelf iets maken. Klassiek cabaret met liedjes aan de piano, maar met de absurde twist van Rooyackers, Kamps & Kamps (de cabaretgroep die Wart Kamps eerder vormde met Bor Rooyackers en zijn tweelingbroer Tim, red.).

"Ik wilde kijken of het me zou lukken om in mijn eentje een zaal te vermaken, met een voorstelling over ongemak en mijn allergrootste bron van ongemak: ik heb een scheve rug, waaraan ik op mijn 17de ben geopereerd. Door die scoliose heb ik me altijd schuchter opgesteld. De voorstelling gaat over de moed vinden om jezelf te laten zien.

"Als acteur heeft de ongemakkelijkheid van mijn scheve lichaam me veel gebracht. Ik ontdekte dat een stuntelig lichaam ook een grappig lichaam is: mijn romp is wat kleiner en doordat mijn rug is 'vastgezet' zijn mijn armen beweeglijker. Maar als ik moet kiezen, ga ik voor recht. Ik denk dat ik dan van kinds af aan meer zelfvertrouwen had gehad. Als ik naar het zwembad ga doe ik nog steeds een handdoekje om als ik zit, en ik kom nooit naakt de douche uitgelopen als ik met iemand heb geslapen."

Een week voor of een week na de première? (1)

"De week erna! Try-outen vond ik al vreselijk in de tijd van Rooyackers, Kamps & Kamps. Aan het begin van de voorstelling kruip ik in de huid van een zenuwachtige vrouw die mijn voorprogramma doet. Eerst die vrouw spelen, met make-up en een pruik op, is als een soort schild. Het geeft een gevoel van bescherming om eerst haar te kunnen zijn en pas daarna op te komen in een niets verhullend balletpakje. Langzaam wordt het dan leuk."

Lacht: "Behalve in Weert, waar jij de voorstelling hebt gezien, een groot theater met voorin een klein blubje mensen. De eerste rij zat me aan te kijken alsof ze water zagen branden. Na afloop heb ik mijn hoofd letterlijk in een kussen begraven. Ik was vergeten dat het zo werkt in Nederland, qua cabaret: dat het echt uitmaakt waar je speelt. Zeker in de try-outfase merk je hoe verschillend er op grappen wordt gereageerd. Gelukkig viel de avond na Weert, in Naaldwijk, alles weer op zijn plek."

- Foto: Frank Ruiter

Kamps of Kamps?

"Als ik met Tim ben, zijn we eigenlijk samen één. Hoe dat werkt en voelt kan ik niet goed uitleggen; alleen tweelingen begrijpen dat denk ik. Wij zeggen elkaar nooit gedag, we komen meteen ter zake: 'Ik heb morgen de auto nodig, kan dat?' Er is geen beleefdheid, nul ruis. Het is alsof je met jezelf praat. Ik vind het grappig dat sommige mensen nog steeds denken dat wij dezelfde persoon zijn, iemand die heel veel verschillende dingen doet: regisseren, boeken schrijven, acteren.

"Eind januari heb ik tijdens een try-out in theater Bellevue mijn pols gebroken. Bij het slotapplaus gleed ik uit over de blonde pruik die ik in de coulissen had gegooid. De zaal dacht dat het bij de voorstelling hoorde, ik hoorde ze lachen. Toevallig zat Tim ook in het publiek, en hij was binnen een paar seconden op het podium. Dat vond ik superontroerend, dat hij als enige meteen zag: dit is niet goed."

Een week voor of een week na de première? (2)

"Door de morfine die ik in het ziekenhuis kreeg, maakte ik me eerst weinig zorgen. Later wel, hoor. Zeven try-outs missen is toch best veel. Door de morfine vergat ik volgorden en kwam ik soms niet op woorden.

"Een paar dagen na het breken van die pols speelde ik in een cultuurcentrum in Duiven. De ontvangst was al niet héél hartelijk. De directeur keek naar mijn arm in het gips en zei op een koude toon: 'We hadden wel een héle cabaretier besteld."

"In een van de scènes introduceer ik mezelf als God, die een boekpresentatie organiseert voor zijn Derde Testament - die scène gaat over de kleine ongemakken waarover mensen zich tegenwoordig druk maken, zoals gecontroleerd worden bij de zelfscankassa.

"Dus ik kwam op als God en één vrouw verliet meteen kordaat de zaal. Iets van honderdvijftig ouderen stonden op en volgden haar. En wat deed de theaterdirecteur? Die kwam naar het podium. Ik stond op dat moment te overwegen iets te zeggen over dat humor subjectief is, iets als: 'Als je het niet leuk vindt, kun je nu gaan, dan blijf ik spelen voor de mensen die het wél leuk vinden."

"Maar de directeur was me voor. "Wart", zei hij, "Dit gaat niet, dit kan niet, het gaat te ver. Ik stop dit optreden." Wat de cue was voor nog eens vijftig mensen om te vertrekken. Mijn goede vriend Daniel Cornelissen - ook acteur - was mee en heeft rustig en beheerst gezegd: "Meneer, u kunt toch niet een voorstelling censureren en stopzetten? Dat is aan de artiest op het podium." Er begonnen zich ook mensen in het publiek te roeren die vonden dat de directeur een fout maakte. Iemand zei: "Doorgaan, ik vind het wél leuk."

"Ik heb de directeur gezegd dat ik hem een nare man vond, dat ik verder ging spelen en wilde dat hij de zaal zou verlaten. Na het optreden wilde hij nog met me praten. Er kon geen sorry vanaf, maar de volgende dag stond wel meteen het geld op mijn rekening. Dat vond ik wel weer grappig. Met Rooyackers, Kamps & Kamps hebben we vaak genoeg weglopers gehad, mensen die ons uitmaakten voor geboefte, maar dit had ik nog nooit meegemaakt."

- Foto: Frank Ruiter

Alles zelf maken of uitvoeren wat een ander heeft bedacht?

"Ik heb voor deze voorstelling zelf een pop gemaakt, en nu ben ik nog bezig met de baard van God. Maar uitvoeren wat een regisseur en een scenarioschrijver hebben bedacht, daar mijn eigen draai aangeven, en dat het dan werkt, dat vind ik het leukst.

"In grote theaterproducties spelen is comfortabel. Alles wordt geregeld, tot en met de catering aan toe. Opgehaald worden, lekker lachen met collega's in de kleedkamer, na afloop even aan de bar een drankje, en dan gezellig samen weer naar huis: de romantiek van met elkaar op tour zijn.

"Nu zit ik alleen met mijn technicus in de bus met het decor. Ik heb een heel lieve technicus, dat gelukkig wel. We nemen om de beurt kaas en snacks mee en hebben kerstlampjes in de bus opgehangen om het gezellig te maken. Maar voor elk optreden zit je wel in je eentje in de kleedkamer te wachten tot je op mag."

Valt het mee of valt het tegen?

"Moeilijk." Is even stil. "Als het me is gelukt om de zaal aan het lachen te maken, dan heb ik het gevoel dat ik het goed heb gedaan en valt het mee. Maar de weg naar de première en naar een goede voorstelling maken, die is me wel tegengevallen. Dat alles door mij is bedacht, maakt het eng en kwetsbaar. En dan gaat het daar ook nog eens over, over kwetsbaarheid."

Alleen of samen op het podium?

"Ik deel het podium met een superleuke, grappige pianist, Charlie Bo Meijering. Ik vind het gezelliger om samen op het podium te staan, maar hij heeft ook een rol in de voorstelling. Tijdens dat moeizame optreden in Weert keken we elkaar even aan met zo'n blik van: jezus. Dat is dan toch een grappig moment, en bemoedigend dat je daar in elk geval samen staat."

Is daten leuk of gedoe?

"Eigenlijk allebei, hè? Maar vooral gedoe. Ik heb sinds kort een vriend, en onze ontmoeting was géén gedoe. We zijn gekoppeld door Peter van Rooijen, die het slotnummer van mijn voorstelling heeft geschreven.

"Het grootste gedoe aan daten vind ik dat er iemand kan binnenkomen die je gelijk ziet denken: nee. Of dat je dat zelf denkt over de ander. En niet weten of je wel of niet moet zoenen aan het einde. Tim heeft nu ook een vriendin, maar hij had altijd een heldere regel voor zichzelf: op de eerste date ga ik sowieso niet zoenen. Daarmee maak je het voor jezelf gemakkelijker en word je ook niet teleurgesteld.

"Ik denk altijd duizend jaar vooruit en vraag me al af of ik met iemand ga trouwen. In de voorstelling zing ik een lied dat gaat over het bijstellen van verwachtingen. Niet de hele tijd naar doelen toe werken, niet altijd maar denken dat alles perfect moet gaan, maar het gewoon een beetje op z'n beloop durven laten.