Koken en bakken voor een groep mensen kan zenuwslopend zijn, maar Zineb El Moudden (36) bakte voor drie miljoen mensen in de finale van Heel Holland Bakt. 'Mijn droom is mijn eigen kookboek uit te brengen en een studio te hebben waar ik workshops aan mensen kan geven. Gezelschap en goed eten maken mensen gelukkig.'

Het was de finale van Heel Holland Bakt en de allerbelangrijkste coach van Zineb, haar steun en toeverlaat, haar moeder, was er die dag niet bij. Of toch wel een beetje? Zineb groeide op met de geur van versgebakken koekjes en brood. In haar huis was er altijd een sfeer van feest, vreugde en gezelligheid. Haar ouders, oorspronkelijk afkomstig uit Marokko, emigreerden naar het rustige Alphen toen ze een jaar oud was. Haar vader kwam als gastarbeider en haar moeder was een gastvrije huisvrouw die hield van koken en altijd iets lekkers aan het bakken was.

Toen ze twaalf jaar was, keek ze nieuwsgierig met haar moeder mee tijdens het koken. Daarna, langzaam maar zeker, bakte ze zelf koekjes onder leiding van haar moeder. Zineb was benieuwd naar elk recept. Van koekjes tot brood. Van Hollands tot traditioneel Marokkaans. Haar moeder was de absolute leidraad in haar leerproces. Ook toen ze uit huis was, fungeerde ze nog als hulplijn tijdens het koken.

Bakken als therapie

Zineb heeft een druk leven. Naast haar baan als management-ondersteuner bij een ministerie, heeft ze een man en twee kinderen - elf en twee jaar - die ook haar aandacht opeisen. Het antwoord op de vraag: 'Wat doe je in je vrije tijd?' weet ze eigenlijk niet. Maar ze heeft geen twijfels dat haar passie voor koken en goed eten in haar bloed zit. Ze is vrolijk en houdt van poëzie, muziek en gezelligheid, maar dat is niet altijd zo geweest.

Na het overlijden van haar moeder had Zineb een zware tijd. Het was een heftige en zware periode waarin ze zich diep verdrietig en alleen voelde. "Dat was eigenlijk de periode waarin bakken echt therapeutisch werkte voor mij en het moment kwam dat ik dacht: vanaf nu moet ik dingen doen waar ik gelukkig van word", aldus Zineb. "Nu is het moment om te kijken: wat ga ik worden." Het antwoord kwam duidelijk en zonder aarzeling. Het was tijd om de oven aan te zetten. Het was tijd om te bakken.

Ze keek kookprogramma's en ze las boeken en tijdschriften. Eigenlijk nam ze alles tot zich dat met koken te maken had. De programma's inspireerden haar om de recepten zelf te maken.

Met een brede glimlach en terwijl ze een kopje koffie drinkt, herinnert ze zich dat er in het begin veel recepten mislukten. "Je wilt niet weten, echt veel recepten, maar ik bleef doorzetten. Ik dacht, tja het moet ooit lukken, dus ik bleef doorgaan", vertelt ze. "Als ik iets leuks vind om te doen, dan ga ik er gewoon vol voor. Ik ben stier dus ik heb doorzettingsvermogen."

Een van de tv-shows die haar inspireerden was 24 kitchen met Rudolph van Veen. De show beschrijft ze als een 'eyeopener'. "Hij (Rudolph) maakte dingen heel makkelijk. Het was heel toegankelijk." Ze bleef heel veel naar hem kijken tot ze de eerste Engelse versie van Heel Holland Bakt (HHB) ontdekte. "En toen dacht ik: 'Wow! Bestaat dit?' Ik was helemaal verbaasd. Dit is echt niet het niveau waar ik nu zit."

Tien jaar lang oefenen

Tien jaar lang stond Zineb elke dag in de keuken te oefenen. Tien jaar waarin ze met discipline en vastberadenheid de techniek van het bakken bleef leren. Ze heeft alle edities van HHB gekeken en sommige recepten daaruit zelf geprobeerd. Het idee om mee te doen bleef altijd in haar hoofd rondspoken. Zal ik het doen of niet? En vorig jaar verzamelde ze al haar moed en schreef ze zich in voor de tiende editie. "Toen dacht ik: 'Weet je, ik ga het gewoon proberen. Een decennium, het is toch bijzonder, misschien lukt het wel.' Dus ik heb me aangemeld en het lukte!"

Toen ze dat nieuws kreeg, raakte ze meteen in paniek. "Oh jee, waar ben ik aan begonnen? Ik was zo blij, maar ook bang en angstig. Alles tegelijkertijd. Het was zo spannend. Ik was één van de tien kandidaten en ik kom op de televisie! Maar het geluk was niet compleet. Ik deelde het goede nieuws met mijn vader, mijn zussen, mijn man en mijn kinderen. Maar toch de belangrijkste persoon, mijn moeder, die wist het dus niet."

Iedere aflevering moest ze aan haar denken. De koekjes die ze in een van de afleveringen bakte, was een recept van haar moeder. Dat recept had ze uit het receptenboekje dat haar mentor en haar grote voorbeeld met de hand in het Arabisch had geschreven. Het is een boekje dat Zineb koestert. "Ik neem mijn moeder altijd in mijn bakken mee, in mijn koken, in alles wat ik doe", zegt ze. "Ze hoort erbij. Ze is een onderdeel van dit hele proces. Het is een groot gemis."

De finalisten van Heel Holland Bakt 2023. Amel, Zineb, Mercedes en Jan. Foto: Omroep MAX

Handen op het deeg en bakken

De opnames voor het populaire programma van Omroep MAX besloegen zes intensieve weken waarin ze elke dag de verschillende recepten zelf moest bedenken, uitwerken en in korte tijd moest bereiden.

En dat was niet alles, want vergeet niet: de spanning dat je gefilmd wordt, krijg je er ook nog bij. Je moet gefocust blijven en precies te werk gaan. En als klap op de vuurpijl komt de jury je tijdens het koken vragen stellen. Alles gebeurt tegelijkertijd. Echt een hoog multitasking-niveau dus. "Het is pittig en zwaar. Je komt jezelf tegen", zegt ze. Ze geeft toe dat ze altijd hoge eisen aan zichzelf stelde. "Ik ben geen professional en dat vergeet ik soms. Ik heb tien jaar geoefend en het is mijn eigen kracht. Ik heb geen workshops gevolgd, geen studie gedaan, dus dit is al goed. Maar dat zijn wel de hoge eisen die ik aan mijzelf stel. Dat ik perfect en goed moet zijn."

Haar doel was om er niet als eerste uit te gaan. Maar ze schopte het tot de finale. Ze zag zichzelf bij de eindstreep met twee medailles op haar schort. Want ze werd in het programma twee keer verkozen tot meesterbakker. Plus het drie keer winnen van de moeilijke technische opdrachten. Uiteindelijk is ze niet de beste bakker van Nederland geworden, maar ze heeft veel meer bereikt.

Ze leerde zichzelf beter kennen en ze kwam erachter hoe belangrijk het is om voor haar dromen te vechten. "Ik heb lang niet geloofd in mijzelf en ik vind het heel mooi dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen", zegt ze. "Als je dingen maakt, krijg je wel de goedkeuring ergens, maar soms heb je de goedkeuring van anderen niet nodig. Het moet voor jezelf goed zijn. Dan is het goed. Iedereen heeft zijn eigen mening. Ieder mens heeft een bepaald kenmerk, iets waar hij of zij goed in is en dan moet je dat benutten."

Daarnaast is ze overtuigd van iets dat heel vaak wordt gezegd, maar vaak wordt vergeten: "Het leven is te kort. Dus doe maar gewoon wat je leuk vindt, waar je je lekker bij voelt en waar je gelukkig van wordt. Als je op een plek bent waar je niet wordt gewaardeerd, dan moet je daar weg. Dat is mijn advies. Je moet jezelf kunnen en durven zijn. Dan weet je dat je op de juiste plek zit. En nog belangrijker: blijf in je dromen geloven."

Nieuwe dromen, nieuwe doelen