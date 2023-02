Koning Willem-Alexander komt met zijn familie zijn verjaardag vieren in Rotterdam. En vooral in de Afrikaanderwijk, die speciaal voor Koningsdag flink zal worden opgepoetst.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zo smerig als de straten de afgelopen dagen waren, zullen ze zeker niet meer zijn als de koning op 27 april in Rotterdam op bezoek komt. Door de staking van de vuilnisdienst is het flink viezer geworden op het Afrikaanderplein, waar de koning dan elf uur 's ochtends zijn wandeltocht op Koningsdag begint.

De staking is weliswaar voorbij, maar dit deel van Rotterdam-Zuid is nog niet schoongemaakt. Vuil slingert hier nog op de stoepen, voor de cafés, de toko's en de winkels. Straks niet meer, natuurlijk niet: dat hebben de bewoners deze week al per brief te horen gekregen. Hier zal de koning door schoongemaakte straten wandelen, waarna in de nabije Maashaven de watertaxi wacht en de delegatie naar de Noordoever wordt gevaren. Daar wacht vervolgens een feest, op de Binnenrotte.

Nadruk bezoek ligt op veelkleurige wijk

4 miljoen euro trekt Rotterdam samen met het bedrijfsleven uit voor het evenement, deze week maakte de gemeente de route bekend. De nadruk blijkt in deze route op Rotterdam-Zuid te liggen, en dan niet op het rijkere deel, maar juist op de Afrikaanderwijk, het stadsdeel waar het gemiddelde jaarinkomen 19.800 euro bedraagt. Hier is bijna een derde van de bewoners werkloos, afhankelijk van bijstand of arbeidsongeschikt verklaard.

Marloes Alblas (links), moeder Elizabeth Ablas (midden) en Suzanne Alblas (rechts) voor de deur van hun rijwielhandel die sinds 1945 hier gevestigd is. Foto: Otto Snoek

"We wilden een route bedenken die het meest recht doet aan wat deze stad is", legt projectdirecteur Alice Vlaanderen uit. "Dan kan het niet zo zijn dat Rotterdam-Zuid daar geen onderdeel van is. Rotterdam-Zuid is een bijzonder gebied. Hier zie je de veelkleurigheid van de stad het meest."

Eindelijk, een keer géén negatief imago

De Afrikaanderwijk is bovendien 'écht Zuid', vindt Vlaanderen. Meer dan pakweg Katendrecht, dat de afgelopen jaren sterk veranderde, meer dan de Kop van Zuid ook, waar het gemiddelde inkomen al jaren veel hoger ligt. Door gezien te worden, moet het zelfvertrouwen van de kwetsbare Afrikaanderwijk groeien, hoopt de gemeente.

"Ja, deze buurt heeft een negatief imago", vertelt Marloes Alblas (36) van fietswinkel Alblas op het Afrikaanderplein. "Als het over ons gaat, is het vaak negatief. Dat vind ik weleens jammer. Het is toch geweldig dat dat dit keer niet zo is?"

Fietswinkel Alblas is hier al sinds 1945 gevestigd, het is de oudste zaak in de buurt. Alblas runt de met scooters en fietsen volgestouwde zaak met zus Suzanne (32) en haar in Argentinië geboren moeder Elizabeth (66). "Toen ik hoorde dat de koning kwam," zegt moeder Elizabeth, "dacht ik meteen: zó, die durft! Ik kan me namelijk nog herinneren dat koningin Beatrix hier in 1992 op bezoek kwam. Zij werd op het plein belaagd door buurtbewoners die kwamen klagen over de staat van hun huurhuizen."

Hoop dat Maxima langskomt

Ook dit keer zullen mensen dit soort verhalen willen vertellen, denkt ze. "Ik hoop zelf vooral dat koningin Máxima bij ons langskomt. Wij runnen deze zaak met drie vrouwen en we werken met moeilijk opvoedbare jongeren die wij een kans geven." Dat móet verteld kunnen worden, vindt ze.

Behoefte aan zulk contact heeft Prekash Gayadien (57) niet. Zijn Toko Makandra is zó kleurrijk is dat de koning er zeker zal willen kijken. "Twintig jaar geleden geopend," zegt Gayadien terwijl hij z'n schouders flauw glimlachend ophaalt. Het imago van zijn wijk was destijds veel slechter dan nu. Drugsoverlast, criminaliteit: de Afrikaanderwijk kreeg er jarenlang volop mee te maken. Het gaat er nu weliswaar beter, blijkt uit cijfers, maar veel bewoners hebben financiële zorgen. "Mijn klanten klagen tegenwoordig allemaal over de gestegen prijzen. Ze kopen wat ze nodig hebben, niks meer dan dat. Ze hebben het gewoon zwaar." En hij daarom ook, geeft hij toe. Het is hier overleven geblazen voor winkeliers, bekent Gayadien. Of hij dat met de koning zal delen? "Ik weet het niet."