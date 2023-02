Het belangrijkste ICT-systeem van de Belastingdienst loopt op zijn laatste benen. De dienst moet het voor 2027 vervangen, anders loopt de heffing van de inkomstenbelasting gevaar. Het risico dat die deadline niet wordt gehaald is groot, want de planning laat eigenlijk geen ruimte voor tegenvallers.

Uit documenten die staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij maandag publiceerde, naar aanleiding van berichtgeving in NRC, blijkt dat er zo langzamerhand sprake is van een kritieke situatie. Het computersysteem dat de loonheffing van werknemers regelt (150 miljard euro belastinginkomsten per jaar) is geschreven in de verouderde programmeertaal Cool:Gen, die steeds minder belastingmedewerkers beheersen. Een groot deel van de mensen met deze cruciale kennis gaat de komende vier jaar met pensioen. De leverancier van het Cool:Gen-platform stopt per 2027 met de technische ondersteuning ervan.

Vanaf dat moment kan de Belastingdienst sowieso geen wijzigingen meer doorvoeren in de loonheffing. Erger is dat de dienst dan mogelijk ook geen storingen in het systeem meer kan verhelpen, wat de belastingheffing in gevaar brengt. Gezien het naderende vertrek van een groot aantal cruciale medewerkers en het feit dat leverancier Broadcom is gestopt met het doorontwikkelen van het systeem, valt niet uit te sluiten dat zich de komende jaren al problemen voordoen. In een interne memo uit juni 2021 spreekt de Belastingdienst van ‘hoge continuïteitsrisico’s’.

Vertraging door slecht management en noodsituaties

De Belastingdienst heeft het probleem natuurlijk zien aankomen en werkt sinds 2019 aan vervanging. In de oorspronkelijke planning was er voldoende tijd om Cool:Gen tijdig uit te faseren, maar in dat ontwikkelschema is de afgelopen jaren flinke vertraging opgetreden.

Deels is dat te wijten aan slecht management, concludeerde het Adviescollege ICT-toetsing vorig jaar. Softwareontwikkelaars kregen de opdracht alvast te beginnen, terwijl niet duidelijk was aan welke voorwaarden het nieuwe systeem moest voldoen. Ze hadden niet de beschikking over een testmodule. De kleinste beslissingen vereisten fiattering door hoge bestuurslagen. Dit alles heeft geleid tot een enorm productiviteitsverlies.

De tweede oorzaak voor de vertraging zijn noodsituaties die de onmiddellijke aandacht vragen van de Belastingdienst. Zo deed het kabinet onverwacht een beroep op de dienst voor het implementeren van coronasteunmaatregelen voor bedrijven, de reparatie van de vermogensrendementsheffing en het verlagen van de energiebelasting ter voorkoming van energiearmoede. Telkens moest de Belastingdienst alles uit zijn handen laten vallen om deze acute crises op te lossen. Het vervangen van de ict kwam daardoor vrijwel stil te liggen.

Geen ruimte meer voor tegenvallers

Het Adviescollege ICT-toetsing constateert in juli 2022 dat het ontwikkelprogramma zich na anderhalf jaar ‘in feite nog in de opstartfase bevindt’ en komt met een alarmerende conclusie. ‘Wij verwachten dan ook dat het programma niet in staat is Cool:Gen voor 2027 te vervangen.’ Het aantrekken van nieuwe ict’ers is moeilijk in deze krappe arbeidsmarkt en de specialisten die hen intern moeten opleiden zijn schaars.

Drie Belastingdienst-directeuren maakten de Tweede Kamer dinsdag duidelijk dat de planning voor het vervangen van Cool:Gen inmiddels zo extreem strak is dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor tegenvallers. Wil het nieuwe loonheffingssysteem per 2027 operationeel zijn, dan mogen er de komende vier jaar dus geen Box 3-arresten, pandemieën of andere ‘rampen’ meer plaatsvinden. Hoe realistisch dat is, is een tweede.