Heineken wordt bedolven onder negatieve reacties, nu blijkt dat de bierbrouwer vorig jaar maar liefst 61 nieuwe producten lanceerde op de Russische markt. Terwijl juist was beloofd om daar niet meer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne.

Nieuwsplatform Follow the Money kwam deze week met het nieuws en baseerde zich daarbij op berichtgeving op Heinekens eigen Russische site, waar stond dat 'in recordtempo' 61 nieuwe producten waren gelanceerd, samen goed voor 720.000 hectoliter extra verkoop van bier en frisdrank. 'Dit was mogelijk door fantastisch teamwork en het geloof dat alles mogelijk is.' En: 'Trots kondigen we aan dat we in meerdere segmenten recordhoogtes hebben bereikt.'

Heineken haalde de uitingen snel offline. Want het bedrijf had een jaar geleden beloofd zich volledig terug te trekken uit Rusland vanwege de invasie van Oekraïne. Het bedrijf stopte met de verkoop van het merk Heineken en zou ook stoppen met lokale biermerken.

De lancering van 61 nieuwe producten duidt daar niet op, waardoor een storm van kritiek loskwam. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) reageerde in diverse media dat het moreel niet uit te leggen viel. Ook Tweede Kamerleden spraken hun afkeuring uit. Op sociale media werd zelfs opgeroepen tot een boycot.

Heineken meldde vervolgens in een persbericht dat het wel degelijk de banden met Rusland heeft verbroken, en noemt publicaties over het tegendeel 'onwaar en misleidend'. Lokale collega's bij Heineken Rusland zouden alleen nog aan het werk zijn om het bedrijf daar draaiende te houden. Dit zouden ze doen om nationalisatie te voorkomen. En ook voor zichzelf, zodat hun levensonderhoud niet in gevaar komt. Topman Dolf van den Brink zei dat hij de 1800 mensen die bij Heineken Rusland werken, goed wil begeleiden.

Uit het dinsdagavond laat verstuurde persbericht: 'Laat het duidelijk zijn dat Heineken geen dividenden, bedrijfsvergoedingen of royalty's uit Rusland ontvangt'.

Beoordelen

Zit Heineken inderdaad nog in Rusland uit goede bedoelingen, om zijn werknemers te ondersteunen? Of toch vooral voor financieel gewin? Die vragen spelen nu, maar het is moeilijk individuele gevallen te beoordelen, zegt Wim Dubbink, hoogleraar bedrijfsethiek aan Tilburg University. Als alles waar is wat Heineken zegt, dan hebben ze geen beloftes gebroken en is er mogelijk wel iets voor hun oordeel en handelswijze te zeggen, zegt hij.

"Want het is hun verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de Russische werknemers. Die zijn ook niet schuldig aan Poetins oorlog. Het probleem is alleen dat buitenstaanders niet goed kunnen bepalen of het belang van de Russische werknemers Heineken echt aan het hart ging of dat dit alleen maar een schaamlap is om winstbejag te maskeren.''

Volgens Dubbink doet Heineken het niet perfect, maar het bedrijf geeft tenminste wel een verklaring waarop het later kan worden afgerekend. De bierbrouwer is namelijk bezig te zijn om het Russische bedrijfsonderdeel te verkopen. Dat is vooral op juridisch vlak lastig omdat de regels in Rusland telkens veranderen, zo verklaarde topman Van den Brink onlangs nog. Het bedrijf spreekt van zeer moeilijke omstandigheden en verwacht 'een aanzienlijk financieel verlies van ongeveer 300 miljoen euro'.

Of dat alles goedmaakt? Dubbink heeft zijn twijfels. "Wordt eventuele winst dan aan een goed doel gegeven of vloeit die toch ongemerkt in de eigen zak? Wat dat betreft vind ik het een beetje verdacht dat Heineken nu stelt financieel geen voordeel te willen hebben. Dat is voor een organisatie die haar verantwoordelijkheid wil nemen wellicht een te bescheiden criterium. Zo behouden ze het recht om zo te handelen dat ze geen enkel verlies maken.''

Ik vind niet dat we multinatio­nals op hun mooie ogen moeten geloven. Ze hebben een slechte reputatie opgebouwd. Dat kunnen we elke dag weer bevestigd zien in de krant.

Reputatie

Wat ook meespeelt is het imago van andere grote bedrijven, die ook zaken zijn blijven doen in Rusland. Bavaria verkoopt bijvoorbeeld nog bier in Rusland en Philips scheerapparaten, onthulde de Volkskrant onlangs. Dubbink: "Ik vind niet dat we multinationals op hun mooie ogen moeten geloven. Ze hebben een slechte reputatie opgebouwd. Dat kunnen we elke dag weer bevestigd zien in de krant.''

De vraag is of de schade niet allang is geleden. Imago- en merkendeskundige Rik Riezebos, die bedrijven als Mona en Royal Canin bijstond, zou adviseren om een statement te geven met daarbij de boodschap dat het bedrijf de situatie verkeerd heeft ingeschat. "Bijvoorbeeld door te zeggen dat er geen goede afstemming heeft plaatsgevonden. En soms gelden feiten niet meer, maar weegt de publieke opinie zwaarder. Dan heb je gewoon niet goed aangevoeld hoe de buitenwereld er over dacht.''