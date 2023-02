Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Woonstichting Land van Altena wil nu via de rechtbank in Breda afdwingen dat het werk wordt gedaan. "Wij zijn verplicht om die melders te plaatsen", zei advocaat Vermin namens de woonstichting.

Land van Altena heeft als verhuurder een aantal wettelijke plichten. Op elke verdieping van een woonhuis moet een rookmelder hangen. En elke woning moet een geldig energielabel hebben. De woonstichting wil alle woonhuizen up to date brengen en bij zes huishoudens lukte dat niet. De bewoners werden daarom voor de kantonrechter gedaagd.

Op het laatste moment hebben twee bewoners eieren voor hun geld gekozen en de woonstichting toegelaten. Dat geldt niet voor de tweelingzussen. De twee hebben ieder een eigen huurhuis. Jaren geleden heeft Land van Altena al een keer via de rechter moeten afdwingen om een van de woningen te renoveren, zegt Vermin.

"Dat is helemaal niet waar", roept een van de zussen verontwaardigd op zitting. "Ik heb nooit een renovatie gehad. Nu breekt mijn klomp hoor."

De vrouwen zitten in de rechtszaal met muts, handschoenen en een mondkapje op. Ze weigeren iets daarvan af te doen. Ook niet als de rechter aangeeft dat ze graag ziet wie ze tegenover zich heeft. "Zijn hier kledingvoorschriften dan? Wij hebben het koud", zegt de een. De rechter laat het er vervolgens bij.

Beiden zeggen dat ze zelf rookmelders hebben opgehangen. "Mensen met een koopwoning worden ook niet verplicht en gecontroleerd. Ik heb het recht om die zelf op te hangen, ik vind het anders rechtsongelijkheid. Het is een schending van mijn privacy en persoonlijke levenssfeer als mensen achter de voordeur komen", legt een van de twee uit.

De woonstichting wil echter zeker weten dat het de goede rookmelders zijn, aldus Vermin. "Wat betreft het schenden van de privacy, dat valt erg mee. Een melder is in twintig minuten opgehangen, voor een energielabel zijn mensen hooguit anderhalf uur binnen."

Een andere gedaagde komt namens haar vriend uitleggen dat het geen bewuste actie is geweest om het bureau dat het energielabel moet toekennen buiten de deur te houden. "We hebben twee keer vanwege een flinke griep af moeten bellen. Begin maart staat een afspraak en ik heb tegen mijn vriend gezegd dat wat er ook gebeurt, dat we die mensen nu gewoon binnen laten."