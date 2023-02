Door zich te presenteren als outsider met gezond verstand laat Caroline van der Plas de BBB flink stijgen in de peilingen. Tegelijkertijd is ze een uitgekookte parlementariër die donders goed snapt hoe politiek werkt. Vandaag in het stikstofdebat gaat de trukendoos weer open. Zo werkt de methode-Van der Plas.

1. Het zeldzame kraggestaartjesmosje

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging is een behendig debater. Ingewikkelde materie slaat ze plat tot iets kleins. Eind januari bijvoorbeeld: "We horen elke dag dat de natuur op instorten staat en dat de natuur geen dag kan wachten. Ik heb vandaag goed nieuws gelezen, want in Nationaal Park Weerribben is op meerdere plekken het zeldzame kraggestaartjesmos gevonden. Dat is een van de zeldzaamste mossoorten. Die soort staat in Europa onder druk, maar wij hebben hem gewoon in Nederland.''

Caroline van der Plas nu: "Ik zeg niet: oh, de natuur is gered, want dat mosje is er. Maar het is ook niet zo dat de natuur morgen kapot is.''

2. Lekker shoppen

CBS'er Pierik zegt dat Caroline van der Plas 'heel selectief shopt', al pakken politici volgens hem 'wel vaker de feiten die voor hun achterban welgevallig zijn'. "Als je van het ene feit rept en het andere negeert, zit je niet op het juiste spoor. Om goede beleidskeuzes te maken, moet je compleet zijn.''

Emeritus hoogleraar Leen Hordijk 'stoorde' zich ook 'nogal' aan de selectiviteit van BBB. "In de Kamer werd gezegd dat het Planbureau voor de Leefomgeving het kabinetsbeleid onhaalbaar vindt. Maar de conclusie luidde dat beleidsvoornemens niet zullen leiden tot goede verbetering van de natuur, dan volgt een komma, tenzij er drastische maatregelen volgen.'' Alleen het gedeelte na de komma werd volgens Hordijk weggelaten. "In feite citeert zij het PBL - dat een grote reputatie heeft − fout om haar eigen gelijk te bewijzen.'' Volgens Van der Plas 'zetten alle partijen ergens een loep op'. "D66'er Tjeerd de Groot is daar ook meester in.''

3. Kalk, het 'eenvoudige' alternatief

Het Nederlandse stikstofbeleid is al jaren geleden door de Raad van State naar de prullenbak verwezen en de ene na de andere rechter tikt de overheid op de vingers omdat er meer gedaan moet worden aan de vermindering van stikstof. Als je het BBB-verkiezingsprogramma erop naslaat, lijkt de oplossing echter nabij. BBB kijkt naar 'doelmatige alternatieven voor de stikstofmaatregelen'. "Een verzuurd natuurgebied kan bijvoorbeeld heel eenvoudig worden hersteld door het toevoegen van kalk. Een methode die door boeren en tuinders al eeuwen wordt toegepast op hun eigen bodem.''

Hordijk - 'ik loop al heel wat jaartjes mee' − oordeelt hard. "Men is erop teruggekomen om met bekalking de zure bodems weer gezond te maken.'' In de jaren negentig is dit weliswaar met succes geprobeerd op gebieden waar de bodem zuur was, maar zijn er twee nadelen, legt hij uit. "Het is kostbaar, want het moet elk jaar opnieuw en het risico bestaat dat andere stoffen worden verdreven door de overmaat van kalk.''

Deskundigen op het gebied van stikstof, zoals Jan Willem Erisman, Wim de Vries en Wieger Wamelink van de Wageningen University & Research, stellen dat je met kalk de overmaat stikstof 'niet wegneemt'. Volgens ecoloog Wamelink lost kalk 'maar een heel klein deel van het probleem op'. "In een groot bosgebied bij Ede is steenmeel uitgestrooid, dat beter is dan kalk, omdat we bang waren dat de grond zo zou verzuren dat de eikenbomen dood zouden gaan. Maar dat werkt lang niet overal en het mestprobleem blijft. Bramen gaan daar bijvoorbeeld heel hard van groeien, over alle andere soorten heen.''

Van der Plas brengt daar tegenin dat 'alles in Nederland maakbaar is, ook de natuur'. Het RIVM becijferde in 2019 dat landbouw 40 procent van de stikstofuitstoot in Nederland veroorzaakt. De impact van verkeer (11 procent) en industrie (9 procent) ligt veel lager. Maar Caroline wil 'eerst bewijs zien dat veehouderijen die stikstofneerslag veroorzaken waardoor de natuur kapotgaat'. "Al wil ik dat woord eigenlijk niet gebruiken.''

4. Trots lid van de twijfelbrigade

Geregeld plaatst Van der Plas vraagtekens bij de wetenschap, iets wat haar mogelijk aantrekkelijk maakt voor de kleine groep Nederlanders die weinig vertrouwen heeft in de wetenschap. Zo zegt zij 'trots lid te zijn van de twijfelbrigade'. Die twijfel benut ze als nieuwkomer behendig. Inhoudelijke keuzes stelt ze ermee uit, waardoor ze weinig mensen tegen zich in het harnas jaagt. Partijen die van oudsher voor boeren opkomen, zoals CDA en VVD, hebben die keuzes al wél gemaakt.

Directeur van het Nederlands Debat Instituut Roderik van Grieken − "Ook D66-raadslid, het is wel zo zuiver om dat er ook bij te zetten' − noemt 'twijfel debattechnisch een slimme zet'. "Mensen zullen denken: ja nou, ik twijfel ook!'' Volgens hem 'voelt zij goed aan wanneer ze een punt kan scoren en heeft ze scherp oog voor het merk BBB', maar gaat de kwaliteit van het debat er met dat getwijfel wel op achteruit. "Het leidt af.''

Volgens stikstofkenner Hordijk is er ook voor BBB 'geen tijd te verliezen'. "Hoe langer je maatregelen uitstelt, hoe duurder het wordt. Als wij in de jaren tachtig en 90 daadkrachtiger hadden opgetreden, waren we nu veel goedkoper uit geweest.'' Van der Plas erkent: "Hordijk lult zeker niet uit zijn nek.'' Maar meteen daarna stelt Van der Plas dat stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) pas nog meldde dat stikstof alleen tot 500 meter toe te rekenen is aan de bron. "Dat vind ik nogal wat. Je wilt dat wel eerst zeker weten. Ik zeg niet: de veehouderij heeft daar géén rol in. Iedereen heeft daar een rol in!''

5. De grenzen van het haalbare

Van de plannen waar BBB wél mee komt, betwijfelen kenners of die haalbaar zijn, zoals de werkzaamheid van door BBB bewierookte innovaties die stikstofuitstoot tot 70 procent zouden terugbrengen. Johan Vollenbroek, die allerlei stikstofrechtszaken won, noemt dat 'de recentste fopspeen van de vee-industrie'. Ook het halveren van het aantal Natura 2000-gebieden, waar BBB met JA21 voor pleit, is volgens hem onhaalbaar.

"Als je niet serieus werk maakt van stikstofreductie, gaat alles mank bij de rechter'', waarschuwt ook stikstofexpert Erisman. "Dat voldoet niet aan de Raad van State-uitspraak, noch aan die van het Europees Hof.'' Wamelink valt hem bij: "Nederland is al het slechtste jongetje van de klas, dus rechters zullen echt niet zeggen: er kan wel wat vanaf.'' Ook ecologisch gezien kan het volgens hem niet. "Zo'n gebiedje kan de laatste overlevingsplek zijn van diersoorten. Als daar iets gebeurt, zijn die soorten weg en komen die ook niet meer terug.''

CDA-staatssecretaris Bleker en ChristenUnie-bewindsvrouw Schouten hebben al eens laten onderzoeken of de kleinste Natura-2000-gebieden niet geschrapt konden worden. "Dat onderzoek is degelijk uitgevoerd en men heeft toen geen enkele uitweg gevonden. Het is een lastige boodschap, maar dat kan gewoon niet.'' De BBB-leider geeft aan dit zelf nog eens te willen onderzoeken. Criticasters zeggen dat zij kiezers daarmee een rad voor de ogen zou draaien als zij dat onderzoek nog eens dunnetjes over zou doen. Van der Plas: "Daar zou ik me dan nog even in moeten verdiepen, waarom dat niet zou kunnen.''

6. Bikkelhard en begripvol

Van der Plas haalt geregeld het nieuws met haar bikkelharde boodschappen, zoals moties van wantrouwen. Maar die verpakt ze vaak in een zacht jasje, zo beschreef Trouw haar modus operandi onlangs. "Harde politieke oordelen komen bij haar vaak naar buiten alsof ze toch vooral alleen maar redelijk wil zijn'', constateerde het dagblad nadat ze zuchtend een stemverklaring had afgegeven even voordat ze een motie van wantrouwen steunde tegen Landbouwminister Piet Adema. 'Heel lang', had ze 'moeten nadenken wat ze daarmee moest'. Zo genereert ze aandacht bij een breder publiek met een toch enigszins genuanceerde boodschap.

De columnist vraagt zich af wat BBB gaat doen als de partij in maart successen boekt bij de Statenverkiezingen en zoals voorspeld in de peilingen de grootste wordt in bijvoorbeeld Overijssel. Van der Plas zegt twee harde breekpunten te hebben: de stikstofdeadline moet op 2035 en 'onteigenen dat gaan we niet doen'. Over besturen zegt ze dit te overwegen 'mits we er bij andere dingen ook uitkomen'. "Anderen moeten natuurlijk ook met onze voorstellen akkoord gaan, is daar bij mij geen twijfel over.''

7. Overtuigen met superlatieven

Maar als Van der Plas écht haar punt wil maken, klimt zij maar wat graag een treetje hoger op de woordladder en maakt ze kwistig gebruik van superlatieven. Zo wil het kabinet volgens haar 'de boer wegvagen', staat Nederland 'in brand' en 'gaan mensen er keihard aan onderdoor' als zij hun energierekening moeten betalen en is het 'klinkklare nonsens' dat de overheid geen geld zou hebben om die kosten te compenseren. Ook 'schaamde zij zich echt hartstikke dood' toen een VVD-Kamerlid een maidenspeech deed in een debat over het toeslagenschandaal, waardoor geen vragen gesteld konden worden.