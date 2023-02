Het aantal winkeldiefstallen is de laatste jaren fors toegenomen. Het dievengilde maakt daarbij dankbaar gebruik van de groeiende populariteit van zelfscankassa's. Hoe kunnen ondernemers proletarisch winkelen voorkomen?

Harde cijfers zijn er niet, maar de grote vlucht van het aantal zelfscankassa's werkt winkeldiefstal mede in de hand. Internationaal onderzoek wijst uit dat iedere procent meer aan zelfscankassa's in een winkel leidt tot een procent meer 'derving' - verlies van producten zonder oorzaak -, zegt retaildeskundige Eelco Hos.

"Het systeem is heel snel uitgerold en het gebruik is hard gestegen'', aldus Hos. "Het is een feit dat die stijging ook leidt tot stijging van de derving. En daar hoort diefstal bij, hetzij door klanten of personeel. De schade loopt in de tientallen miljoenen.''

Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal winkeldiefstallen in 2022 met ruim 30 procent is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Na een forse daling in het coronatijdperk is het aantal geregistreerde winkeldiefstallen met 40.143 nagenoeg terug op het niveau van 2015.

Ook ouderen

"Mensen hebben minder te besteden door de inflatie en gestegen kosten'', zegt Martijn Wildeboer van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). "Het zijn niet alleen jongeren maar ook ouderen die het financieel niet meer kunnen bolwerken en zich genoodzaakt voelen tot diefstal over te gaan.''

De populariteit van de zelfscankassa draagt daaraan bij, zegt Wildeboer. Het systeem komt de klant, die lange rijen bij de gewone kassa kan omzeilen, zeker ten goede. Maar het verlaagt tevens de drempel om soms een product ongescand in de tas te doen.

"Het dievengilde speelt er op in'', zegt Wildeboer. "We krijgen signalen dat diefstal bij zelfscankassa's schrikbarende vormen aanneemt. Soms gebeurt het zelfs in georganiseerd verband. Eén iemand rekent boodschappen af. Als die met het bonnetje door de poort gaat, loopt iemand anders er met een volle kar met gestolen spullen achteraan. Daar kun je als ondernemer niks tegen doen.''

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branche van supermarkten, zegt dat bij zelfscankassa's ook gesjoemeld wordt. "Maar we hebben geen signalen dat diefstal bij zelfscankassa's per definitie vaker gebeurt dan bij de reguliere kassa's'', zegt een woordvoerder.

Albert Heijn bevestigt wel dat het aantal diefstallen de afgelopen periode is toegenomen. "We nemen extra maatregelen, onder meer bij zelfscanners, om diefstal terug te dringen'', zegt een woordvoerder. "Dat doen we op uiteenlopende manieren, in de winkel zelf en in samenwerking met gemeente en politie. Details over de maatregelen kan ik niet geven.''

Steekproeven

Met camera's, een extra beveiliger, steekproefsgewijze controles. Sommige supermarkten controleren extra bij bepaalde producten die gecombineerd worden. En voert iemand de correcte aantallen van een product in op het scherm als die handmatig gewijzigd worden?

Dure producten die vaker worden gestolen, zoals alcohol, worden meer in het zicht van medewerkers gelegd. Daarnaast wordt personeel geleerd alert te zijn op verdachte gedragingen van klanten, maar ook om snel in het bijzijn van de klant boodschappen te controleren, zonder dat het vervelend wordt.

"Met de juiste mensen, hulpmiddelen en winkelindeling kun je diefstal goed onder controle houden'', zegt retaildeskundige Eelco Hos. "Zorg dat je vanuit alle hoeken goed zicht hebt op het zelfscanplein. En zet er medewerkers neer die vriendelijk en gastvrij zijn, maar ook strak op de regels controleren en durven in te grijpen. Ik vergelijk het met een stewardess in een vliegtuig.''

Kunstmatige intelligentie

In aanvulling daarop moet er volgens Hos veel meer geëxperimenteerd worden met technologische innovatie. In Amsterdam draait een pilot met een camerasysteem die dankzij kunstmatige intelligentie verdachte bewegingen herkent en een bedrijfsleider kan alarmeren.

Daarnaast kunnen diefstalgevoelige producten van een kleine chip worden voorzien. Als een product met zo'n chip niet wordt betaald, ontvangt een medewerker een discreet alarm en kan een extra controle worden uitgevoerd.

In de supermarkten van Amazon Go worden klanten de hele winkel door gevolgd door een camerasysteem. Alles wat uit een schap in een karretje wordt gelegd wordt vastgelegd en belandt in een virtueel mandje. Aan het eind wordt alles afgerekend. "Daar is het onmogelijk om met een volle kar zonder betalen buiten te komen'', zegt Hos. "Zeker nu de urgentie steeds groter wordt, vind ik het verbazingwekkend dat we in Nederland veel te weinig inzetten op technologie en kunstmatige intelligentie.''

'Bananentruc' is bij Walmart straks niet meer mogelijk

Walmart, het grootste supermarktconcern ter wereld is er klaar mee en zet zijn tanden in de bestrijding van winkeldiefstal bij hun zelfscankassa's. Walmart CEO Doug Mcmillon zegt hierover tegen CNBC: "De frequentie waarin winkeldiefstal plaatsvindt is historisch hoog.''

Moet je boodschappen doen en heb je even geen behoefte aan een praatje met de kassamedewerker of heb je haast, dan bieden zelfscankassa's uitkomst. Je scant zelf je boodschappen en rekent daarna netjes af. In de praktijk wordt er - vaak onder toeziend oog van een winkelmedewerker - door de meeste mensen ook netjes afgerekend. Maar lang niet iedereen rekent ook het juiste bedrag af.

Bij Walmart filialen in Noord-Amerika is de bananen-truc een bekende methode onder winkeldieven. Hierbij pakt iemand een duur en goedkoop product uit de schappen en verwisselt de barcode stickers. De winkeldief lijkt dan bij de zelfscankassa zijn dure product naar behoren af te rekenen, maar betaalt een lagere prijs.

Deze vorm van winkeldiefstal behoort binnenkort tot de verleden tijd. De zelfscankassa's van Walmart worden gewapend met kunstmatige intelligentie om deze vorm van diefstal tegen te gaan. De technologie richt zich op verse producten zoals groenten en fruit.