In elke aflevering van Achterwerk staat één brief centraal uit de rubriek die tussen 1976 en 2016 in de VPRO Gids verscheen.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Brabantse Désirée Nix was 19 toen ze in 1994 in de pen klom om trots en zelfverzekerd in de brievenrubriek Achterwerk van de VPRO Gids te laten weten dat ze in verwachting was. 'We waren het eigenlijk niet van plan, maar ik was niet zo zorgvuldig met de pil. Stom natuurlijk, maar ik ben zo gelukkig met ons foutje. En dat wou ik eigenlijk gewoon even vertellen.'

Hoe zou het Nix sindsdien zijn vergaan, vroeg Elja Looijestijn, VPRO Gids-redacteur en voormalig samensteller van de Achterwerkrubriek, zich af. Kijkt Nix nog altijd op dezelfde manier terug op haar 'foutje'? En waarom besloot ze destijds in een populaire brievenrubriek wereldkundig te maken dat ze op het punt stond om, nou ja, een tienermoeder te worden?

Het antwoord is vanaf deze week te beluisteren in de eerste aflevering van de zesdelige podcast Achterwerk. De podcast draait hoofdzakelijk om de gelijknamige brievenrubriek die tussen 1976 en 2016 in de VPRO Gids verscheen. Voor wie in een typisch VPRO-huishouden opgroeide - bemiddeld en links-intellectueel - heeft de rubriek een haast mythische status als veilige haven waar jongeren met hun zorgen, vragen en observaties terecht konden.

De brievenrubriek Achterwerk, op de achterzijde van de VPRO Gids.Beeld VPRO Gids

In elke aflevering staat telkens één brief centraal. De zwangere Désirée Nix trapt af. Maar ook aan bod komt het epistel van een elfjarig meisje dat geplaagd wordt door existentiële vragen over de kosmos. Weer een andere jonge brievenschrijver liet al vroeg in de jaren negentig weten veel kennis van computertechnologie te hebben. Is hij daarin verder gegaan?

'Wij hebben in de archiefkasten van de VPRO nog veel oude exemplaren van de gids liggen', zegt Looijestijn. 'Als je door de Achterwerkrubriek bladert, raak je er weer helemaal door geboeid. Wat zou er van die kinderen zijn gekomen, vraag je je dan af.'

Voor de niet ingewijden: wat voor rubriek was Achterwerk?

'Een brievenrubriek voor jongeren tussen de 8 en twintig jaar oud. Omdat ze veertig jaar heeft bestaan, krijg je ook een goed beeld van wat kinderen in een bepaald tijdvak bezighield. In de jaren tachtig hadden veel brieven een politiek karakter: militaire dienstplicht, kernwapens, feminisme. Ik verzorgde de rubriek tussen 2008 en 2016. Dat was een tijd waarin we brieven kregen, voornamelijk van meisjes, die over de gebruikelijke pubersores gaan: het gedoe in de klas, wie ze wel of niet stom vinden, ruzie met hun ouders.'

Naar wat voor brieven was je op zoek voor de podcast?

'Naar brieven waar een mooi vervolgverhaal in zat, een twist. In het geval van Désirée Nix was het bijvoorbeeld leuk om de brief te laten voorlezen door de dochter van wie ze in 1994 zwanger was. De dochter had tot aan de podcast geen weet van de brief. En bij de jonge computerprogrammeur zit ook een leuke wending, over een bijzondere vriendschap die hij opdeed via de brief.'

Waarom werd Achterwerk uiteindelijk stopgezet?

'We kregen op het laatst simpelweg te weinig brieven binnen. Door internet verdween de functie van Achterwerk als plek waar je je hart kunt luchten of advies kunt vragen. Als je nu een vraag hebt over een pukkel, of je denkt dat je homo bent, maar je weet niet wat je ermee aan moet, dan ga je ermee online.'

Wat is er verloren gegaan met het verdwijnen van de rubriek?

'Ik ben niet zo iemand die vindt dat vroeger alles beter was. Het zou ook raar zijn om nu, met internet, van kinderen te verwachten dat ze weken wachten voordat hun vraag of worsteling in de VPRO Gids verschijnt. Wat wel zo is: op het internet zit geen filter. Als je nu vragen over je seksuele gevoelens hebt, dan krijg je online ook meteen alles over je heen. Achterwerk was minder heftig. En ook belangrijk: op Achterwerk konden ouders lezen wat kinderen allemaal bezighoudt.'

Welke brief is jou het meest bijgebleven?