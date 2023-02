Een 21-jarige Utrechter dacht een date te hebben met een leeftijdgenoot, maar in plaats daarvan werd hij gegijzeld en beroofd. Hij stond doodsangsten uit en moest onderweg - vanuit een donker bos tussen Arnhem en Ede - smekend zijn moeder bellen: 'maak 5000 euro over, anders ga je mij nooit meer zien'.

Dat het flink mis is, beseft het slachtoffer zich op het moment dat naast zijn 'date' nog twee jongemannen in de auto stappen. Vanaf dan bepalen zij waar hij heen moet, en rijden ze urenlang door Nederland.

Ze rijden op 19 juli 2022 vanaf de Utrechtse Livingstonelaan (Kanaleneiland) in een Volkswagen Polo richting een bos bij Ede, waar hij het telefoontje pleegt. Hij wordt bedreigd: 'Werk mee, anders vermoorden we je en laten je hier achter'. Daarna plundert het drietal volgens het Openbaar Ministerie zijn rekening en is hij 1500 euro lichter.

Als diverse pinpogingen mislukken - zijn belagers doen bij het pinnen de jas van het slachtoffer aan en een pet op om onherkenbaar te zijn - rijden ze door naar een casino in Amsterdam-Sloterdijk. Daar weet het slachtoffer hulp te vragen.

Familie en buurt inlichten over geaardheid

De jonge Utrechter verklaart bij de politie eerst dat hij een afspraak had om een auto te (ver)kopen, maar later zegt hij dat dat verzonnen is omdat hij niet wilde vertellen dat hij op jongens valt en een homodate had. In de auto is volgens hem ook gedreigd dat zijn familie en zijn woonbuurt zou worden ingelicht over zijn geaardheid als hij niet meewerkt.

Drie Utrechters zitten vast voor het misdrijf, waarvan twee minderjarigen. Hun strafzaken volgen nog, de derde verdachte (20) verscheen dinsdag bij de Utrechtse rechtbank. Volgens hem moet de soep, wat zijn rol betreft, niet zo heet gegeten worden als-ie door de openbaar aanklager wordt opgediend. "Ik was erbij, maar heb nergens aan meegewerkt. De anderen wel? Daar wil ik niks over zeggen. We gingen die avond chillen. De sfeer in de auto was goed, we gingen een blowtje roken, maar het sloeg om. Voor mij was het te laat weg te gaan, ik zat er middenin, maar stond buitenspel.''

Zaak aangedikt door slachtoffer

Hij zegt dat het slachtoffer de zaak heeft aangedikt. "Hij heeft er een grote film van gemaakt. Ik heb geen mes gezien waarmee hij bedreigd zou zijn. Het was geen gijzeling. Je zou het een klein beetje kunnen vergelijken met een gijzeling, als u uitgaat van hoe hij het heeft beleefd.'' Waarom hij bij zijn aanhouding de jas aanhad van het slachtoffer wilde hij niet zeggen.

De openbaar aanklager is er wel van overtuigd dat de Utrechter van de hoed en de rand weet. "Het slachtoffer heeft momenten van angst, machteloosheid en vernedering meegemaakt.'' Verwondingen aan het gelaat van het slachtoffer, inclusief kneuzingen en zwellingen vertellen de waarheid van mishandelingen, zei ze.

Verdachte op TopX-lijst

Het OM eiste een celstraf van 18 maanden. Plus een zogenoemde GVM-maatregel, een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende straf voor jongeren die stelselmatig in de fout gaan. Zo kunnen veroordeelde veelplegers van zwaardere delicten beter in de gaten worden gehouden. Het OM wil zo'n maatregel omdat de Utrechter voorkomt op de TopX-lijst, een groep van criminele jongeren die vaak in de fout gaan.

Zijn raadsman De Haan ziet graag dat zijn cliënt deels een flinke voorwaardelijke straf krijgt die een waarschuwende werking heeft. Hij oordeelt dat er in het politieonderzoek onvoldoende bewijs is gevonden dat er met een mes gedreigd is en er gezegd zou zijn dat het drietal hem wilde ombrengen.