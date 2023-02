Hoe moet je in deze tijd financieel het hoofd boven water houden met een kleine beurs? Bijstandsmoeder Joëlla Fieman (47) uit Zwolle biedt hulp met haar stichting Meer Doen Met Minder Geld. En daar hebben niet alleen armen wat aan. Tips van een ervaringsdeskundige, in vijf thema's.

1. Het begint met dromen

"In de eerste twee van in totaal negen lessen hebben we het nauwelijks over geld. Wat is jouw droom en hoe kun je die waarmaken? Mensen weten vaak wel wat ze willen, maar niet hoe ze het moeten doen. Daar proberen wij bij te helpen. Welke gedragsverandering past bij je en kun je vasthouden? Wat je in kleine stapjes doet, kun je langer volhouden.''

"Mijn twee dromen heb ik zo ook kunnen waarmaken als bijstandsmoeder. De vader van mijn zoon woont in Afrika, hij had hem al lang niet gezien. Ik wilde het mogelijk maken dat hij naar hem toe zou kunnen. Dat is vijf jaar geleden gelukt. Ik ben me veel bewuster geworden van mijn uitgaven. Ik pin een vast bedrag per week, cash betalen werkt goed voor mij. Het werd de uitdaging steeds meer geld over te houden. Eerst 5 euro, vervolgens een tientje.''

"Ik ben ruildiensten gaan sluiten met tuinders. Een keer per week onkruid wieden en als beloning mogen oogsten. Daardoor hoefde ik minder naar de winkel. Zo werd het tientje ineens 15 euro. En zo heb ik ook mijn andere droom kunnen waarmaken. De komst van die twee daar, mijn honden Nima en Flow, Rhodesian ridgebacks. Dat tref je in de regel niet bij een bijstandsmoeder, hè?''

2. Een spelelement maakt het makkelijker

"Iedereen die bij ons komt, redt zich op een bepaalde manier nog wel. Maar doe je dat vanuit het strijden of vanuit het genieten? Ergens een spel van maken, kan echt helpen. En leuk zijn. Ik heb eens een energiebingo gemaakt. Wie zet binnen een huishouden als eerste de verwarming een graadje lager of doet de televisie uit en trekt stekkers uit het stopcontact?''

"Gooi er een spelelement in en zoek de beloning in het kleine. Heeft je kind er overdag goed aan gedacht op tijd de stekkers eruit te trekken, dan mag hij of zij bijvoorbeeld 's avonds een halfuurtje langer lezen. Beloon het met aandacht, niet met consumptie. De kachel kan 's avonds sowieso uit als je af en toe bij buren gaat eten.''

3. Boodschappen doen is een wedstrijd

"Zorg dat je weet hoe een supermarkt je beïnvloedt via de indeling en reclame. In mijn ogen is het een wedstrijd. Die wil ik winnen. Ik heb een lijstje en daar wijk ik niet vanaf. Door vooraf de gerechten samen te stellen voor de hele week, weet ik wat ik nodig heb.''

"Nooit met een lege maag gaan. Gebruik groenten van het seizoen, geen voorverpakte zakjes. Vergelijk ook goed qua prijs én inhoud. Je haalt met hetzelfde bedrag niet meer hetzelfde als een jaar geleden, dat klopt. Maar ik probeer dat als uitdaging te zien. Want als stress toeslaat, ga je anders kijken en denken. Zodra je niet meer vrij kan denken, gaat het mis, weet ik uit eigen ervaring.''

"Ik ben heel lang in mineur geweest toen ik na een burn-out werkloos werd en vervolgens in de bijstand kwam. Ik volgde vijf re-integratietrajecten. Het lukte niet. Ik heb ADD (afgeleide vorm van ADHD, red.), weet ik nu. Ik dacht: het mankeert me misschien aan m'n hoofd, maar niet aan m'n handen. Toen ben ik gaan tuinieren voor minima en me als vrijwilliger gaan inzetten.''

"Ik gebruik gemeenschapsgeld, er zijn genoeg belastingbetalers die bijdragen aan mijn uitkering, daar zit een verantwoordelijkheid aan vast. De stichting is opgericht in 2018 en inmiddels heb ik ook een werkervaringsplek bij Humanitas DMH.''

4. Een verjaardagscadeau van 50 cent

"We krijgen vaak de vraag wat te doen met verjaardagen. Je wordt uitgenodigd, maar wil niet met lege handen komen. Je kunt met 50 cent of 1 euro al een leuk presentje voor iemand maken. Er zit wel een trucje achter. Je koopt een bulk verpakkingsmateriaal in, bewaart de lintjes van bloemen die je krijgt en maakt zo een presentje met daarin een bonbonnetje en een zelfgeschreven kaartje. Je komt niet met lege handen en de ander ziet dat er persoonlijke aandacht aan is besteed.''

"Of soms krijg je eens cadeautjes waarvan je denkt: mwoah. Daar kun je dan een ander blij mee maken. En doe nooit kerstinkopen vlak voor Kerst, veel te duur! Meestal probeer ik overigens te ruilen om zo aan kerstcadeaus te komen.''

5. Het is niet erg om hulp te vragen

"Leer hulp vragen, in je netwerk en bij professionals. Ook ik kon dat niet goed in het begin. Er zit veel schaamte bij. Dat is ook cultureel bepaald, je hangt de vuile was niet buiten. We hebben in de cursus een student van 22 gehad die vertelde dat zijn ouders voortdurend in de schulden zaten. Hij wilde een andere start maken en vroeg om tips. Geweldig vond ik dat.''

"En ga natuurlijk je vaste lasten in beeld brengen. We zien dat er nogal eens een abonnementje bij inschiet. We geven daarom een Nibud-opdracht mee, zodat je ook ziet hoe je ervoor staat ten opzichte van anderen. Leer goed zoeken en vergelijken als het gaat om verzekeringen. Wij maken daarvoor duo's van iemand die dit wel in de vingers heeft en iemand die het nog moeilijk vindt. Dan zie je dat er echt nog veel te winnen valt.''