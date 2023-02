Honderden bewoners van de Haagse wijk Transvaal zitten geregeld dagenlang in de kou. De woningen zijn aangesloten op een collectief warmtenet dat er vaak uit ligt vanwege storingen. Overstappen naar een andere energieleverancier kunnen de huurders niet omdat ze verplicht zijn hier gebruik van te maken. Niemand kan ze helpen. 'We weten het gewoon echt niet meer.'

Jasar Benzian wordt er moedeloos van. Hij klaagt nu al jaren over de problemen met het collectief warmtenet. De woningen hebben volgens hem al zes jaar lang last van dezelfde storingen.

Telkens wordt er beloofd dat er een oplossing komt, maar de situatie is de afgelopen jaren alleen maar verslechterd. Daar waar er in 2017 nog vier tot vijf storingen van enkele uren waren, is dat de afgelopen drie jaar opgelopen tot meer dan vijftig tot zestig storingen per jaar. Soms gaat het zelfs om meerdere keren per week.

Wanprestatie

"Het komt nu geregeld voor dat we dagenlang zonder verwarming en warm water zitten", vertelt hij boos namens zo'n honderd gezinnen. "Soms vier tot vijf dagen. Het probleem is gewoon structureel en er is geen oplossing voor. Er wordt gewoon een wanprestatie geleverd."

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten energieleveranciers ervoor zorgen dat hun energielevering betrouwbaar is. Als ze niet op betrouwbare wijze kunnen leveren, dan kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besluiten een vergunning in te trekken. Maar Benzian heeft alle vertrouwen in de toezichthouder verloren. Hij heeft al zo vaak aan de bel getrokken bij de ACM, maar zonder enig resultaat.

Gatenkaas

Bij woningcorporatie Staedion, dat eigenaar was van het energiebedrijf Energiek en ook een groot deel van de woningen verhuurt, hoeven de huurders ook niet meer aan te kloppen. De corporatie heeft het bedrijf inmiddels verkocht aan een andere eigenaar: InWarmte. Benzian weet wel waarom. In het verleden zijn de leidingen geïnspecteerd en de zwakke punten aangepakt. "Maar het is gewoon één grote gatenkaas", weet hij.

Buurman Sebastian Oort denkt dat er fouten zijn gemaakt bij de aanleg van het systeem. "Het structurele probleem zit hem in de leidingen onder de grond. Onder honderden huizen. Als dat vervangen moet worden... Ik zie het niet zo snel gebeuren." Oort vraagt zich ook af of dit soort centrale warmtenetten nog wel duurzaam zijn en het nog wel zinnig is om dit soort systemen aan te leggen.



"Er is volgens mij geen enkel project in Nederland dat voordelig uitpakte voor bewoners. Maar het ergste vind ik dat je vier à vijf keer per maand een storing hebt. Dat je 's morgens je kraan opendraait en maar moet afwachten of er warm water uitkomt. Maar ook dat je er niks aan kunt doen."

Benzian: "Wil je dit oplossen dan moet je het eigenlijk opnieuw aanleggen. Maar dat durft niemand aan. Daarom heeft Staedion het over de schutting gegooid." Voor de Hagenaars zit er ook deze winter niks anders op dan een dekentje te pakken of een elektrisch kacheltje te gebruiken. Geld terugkrijgen omdat de energie niet is geleverd, is volgens hem bijna onmogelijk. "Ja, alleen als je er duizend keer over mailt."

Moegestreden

En overstappen naar een andere energieleverancier? "Dat is niet mogelijk." In het contract dat ze ooit tekenden voor deze woningen staat dat ze er voor altijd aan vast zitten. De bewoners zijn moegestreden. "We weten het gewoon echt niet meer", zegt Benzian radeloos.

Energiek kan zich de frustratie van de bewoners goed voorstellen. "Als nieuwe eigenaar van Energiek begrijpen we de reacties van bewoners en vinden wij het ook frustrerend dat we in Transvaal nog te maken hebben met historische problemen. Het energiesysteem hebben we pas in juli 2022 overgenomen. Als warmteleverancier weten we dat er meer nodig is om het energiesysteem goed te laten draaien", vertelt een woordvoerder.

"Sinds de overname zijn ook wij geschrokken van de technische staat. We werken hard om de warmtelevering zo toekomstbestendig mogelijk in te richten. Veel zaken in de leveringszekerheid en de organisatie zijn al verbeterd en verholpen. We monitoren meer dan voorheen, pakken acties samen met onderhoudspartijen op, we werken aan betrouwbare back-ups als een systeem geen energie levert en investeren in de installaties. Dat is lang niet gebeurd en die nieuwe koers hebben we sinds de overname ingezet."

Maar de werkelijkheid is dat er nog veel moet gebeuren, erkent hij. "Dan kan niet allemaal van de ene op de andere dag worden aangepakt, omdat het een groot energiesysteem is met een distributienet. Daarnaast hebben we last van de huidige marktomstandigheden, waardoor het leveren van materialen langer duurt en, nog belangrijker, er minder beschikbaarheid is over personeel. Hierdoor kunnen we niet alles zo snel veranderen als we zouden willen. Als warmteleverancier zijn we transparant in overleg met bewoners, omdat we elkaar nodig hebben om het op te lossen."

Afkoppelen

Woningcorporatie Staedion die veel woningen heeft in de buurt laat weten dat energiebedrijf Energiek verantwoordelijk is voor de levering van warmte en energie tot aan de voordeur. Staedion is verantwoordelijk voor de verwarming, tapwater en thermostaat (binneninstallatie) in de woning. De woningcorporatie zegt niet veel meldingen over storingen binnen te hebben gekregen. Maar als er problemen zijn, wil de verhuurder dat graag weten, aldus een woordvoerder. "Indien er huurders zijn die regelmatig last hebben van storingen van het warmtesysteem in hun woning, dan moeten zij dit direct melden bij ons. Dan kunnen we daar ook concreet wat aan doen en de huurder helpen."