De naam van een nieuwe collega, die ene politicus, de persoon die zich vijf minuten geleden voorstelde: veel mensen hebben moeite met het onthouden van namen. Vreemd is dat niet, ons brein is er niet voor bedoeld. Er valt wel iets aan te doen.

Als hersenwetenschapper Boris Konrad een lezing geeft, maakt hij vooraf met zoveel mogelijk mensen een praatje. Hij schudt handen en prent de namen die hij hoort in zijn geheugen. Eenmaal op het podium vraagt hij alle mensen die hij heeft gesproken te gaan staan. Soms zijn dat meer dan tachtig mensen. Hij gaat ze stuk voor stuk af en noemt ze bij hun naam.

Het maakt altijd indruk. Dat kunstje nadoen lijkt misschien onhaalbaar voor wie al moeite heeft met het onthouden van één nieuwe naam, laat staan een slordige tachtig. Maar volgens Konrad is het niet moeilijk.

Geheugen voor beelden versus namen

Toegegeven: Konrad is behalve hersenwetenschapper ook geheugenatleet. In 2008 werd de van oorsprong Duitse onderzoeker, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, wereldkampioen in het onthouden van woorden en namen. Nog altijd prijkt hij op plaats 6 van de wereldranglijst. Hij heeft talent, erkent Konrad. Maar ook iemand met een minder imposant geheugen kan 'écht veel' winst behalen bij het beter onthouden van namen, aldus de onderzoeker.

Dat veel mensen moeite hebben met het onthouden van namen komt volgens Konrad doordat ons geheugen er evolutionair gezien niet voor is bedoeld. 'We zijn gemaakt om de omgeving af te speuren en dingen die we zien te onthouden', stelt de hersenwetenschapper. 'Ons geheugen voor beelden werkt veel beter dan dat voor namen.'

Het goede nieuws is dat juist het 'namen-deel' van het geheugen goed te trainen valt. Wie slecht is in het onthouden van gezichten, kan met veel oefenen een beetje vooruitgang boeken, maar bij abstracte zaken als namen of rijtjes woorden kan training in korte tijd al veel verschil maken.

Konrad toonde dat in 2017 aan. Onderzoekers vergeleken de hersenen van geheugenatleten met die van ongetrainde amateurs. Een deel van hen kreeg zes weken dagelijks dertig minuten geheugentraining. Aan het begin van het onderzoek kregen deze amateurs tien minuten om zo veel mogelijk woorden te onthouden uit een lijst van 72 woorden. Voor de training onthielden ze gemiddeld 26 woorden, erna waren dat er gemiddeld 62. In die zes weken waren hun hersenen bovendien meer gaan lijken op die van de geheugenatleten.

Onbeleefd

Konrad adviseert een stappenplan te volgen voor wie beter wil worden in het onthouden van namen. 'Stap één: als iemand zich voorstelt, herhaal dan zijn naam. Vraag bij twijfel of je het zo goed uitspreekt. Dat vinden mensen soms onbeleefd, maar zelf vind ik het pas onbeleefd als je niet eens probeert een naam goed uit te spreken.'

Stap twee: zoek een beeld bij de naam. 'Ken je bijvoorbeeld iemand met diezelfde naam? Bij mijn naam kun je denken aan de tennisser Boris Becker, Boris Johnson of aan Boris Beer (personage uit de kinderboeken van Dick Bruna, red). Stap drie, en dat is écht belangrijk: dat beeld verbinden met de persoon om wie het gaat. Dus stel je bijvoorbeeld voor dat ik tennis speel met Boris Becker, handen schud met Boris Johnson, of knuffel met Boris Beer.'

De kunst is een plaatje te creëren dat beklijft. 'Ontmoet je iemand die Bakker heet? Stel je dan voor dat diegene een brood koopt bij de bakker.' Ingewikkeldere namen vergen meer creativiteit. 'Neem de Poolse naam Kowalski. Die kun je opdelen in lettergrepen met elk een plaatje. 'Ko' staat voor koffer, 'wa' voor walvis en ski voor ski's. Ik zie meneer Kowalski voor me die met een koffertje met een plaatje van een walvis erop van de berg af skiet. Dan heb ik een beeld.'