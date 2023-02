Kim Wensveen zegde haar baan als tandartsassistente op om voor zichzelf te beginnen als 'The Booty Coach'. Met succes: de Westlandse is nog amper een paar maanden verder en ze heeft nu al een klantenstop afgekondigd. Zo graag willen vrouwen volle billen.

De billen van Kim Wensveen. Het is onmogelijk om er niet naar te kijken. Ze zijn zo groot dat ze zeer on-Hollands, bijna onwerelds lijken. Onwillekeurig en steeds opnieuw wordt je blik naar haar ronde kont - omspannen door een strakke legging - getrokken.

Erg vindt de dertigjarige Monsterse dat niet. Hélemaal niet zelfs. 'Haar trots' - waar wel duizenden squats, reversed lunges, step-ups en deadlifts in zitten - mag gezien worden. Als de fotograaf vertelt graag haar gezicht in beeld te krijgen, draait ze meteen haar imposante derrière naar de camera toe. Met daarbij de mededeling dat ze in plaats van de voorkant nu eenmaal liever de achterkant op de foto ziet. Haar achterkant.

Dat wat zes jaar geleden uit noodzaak begon - Wensveen moest extra trainen om na een ongeluk te revalideren - werd een schoonheidsideaal. Bijna een obsessie. Dag in dag uit is ze bezig met het kweken van meer zitvlees. Iets dat met haar 'geliefde meetlint' wordt bijgehouden. Zelfs elke maand wordt de omtrek opgenomen - hopend op weer een millimetertje erbij. "Genoeg is het nooit. Mijn lichaam kan altijd beter. Het klinkt wat lullig, maar ook ik ben nooit tevreden."

Het ultieme? "Ik wil de natuurlijke brazillian butt lift - waarbij vet uit de buik wordt gehaald en ingespoten in de billen - bij mezelf creëren." Oftewel een groot, rond achterwerk en een ongewoon smalle taille.

"Ik droom weleens dat mijn billen opeens weg zijn. Dat is gewoon een nachtmerrie. Een soort McDonald's zonder M. Het klopt niet."

Tandartsassistente

"Billen zijn mijn leven", benadrukt de Monsterse. Ze stopte zelfs als tandartsassistente om er haar werk van te maken. Onder de noemer 'The Booty Coach' helpt ze middels training andere vrouwen aan een door haar benoemde 'Goedemorgen Nederland-bilpartij. "Wie wil dat nou niet?"

Animo genoeg, zo blijkt. Wensveen mag pas eind vorig jaar begonnen zijn, ze heeft nu al een klantenstop. Naast de tientallen dames die bij haar in training zijn, staan er immers ook nog 36 op de wachtlijst. "Ik ben in een zeer korte periode van niets naar alles gegaan."

Haar succes? "Het werkt. De resultaten zijn goed", klinkt het bijna zakelijk. Dan opeens pakt Wensveen haar telefoon erbij. Ze gaat naar een mapje, waar weer tientallen andere mapjes inzitten. Allemaal zijn ze genoemd naar 'klantjes'. Van iedereen houdt ze 'progressie-foto's' bij. Zo is te zien dat sommigen in een aantal maanden van een 'platte dubbel' naar een big booty gegaan. "Ik kan wel wat", glundert ze.

Kim Wensveen in haar sportschool. Onder de naam ‘The Bootycoach’ geeft ze personal training aan vrouwen. Met name gericht op de billen. Foto: Thierry Schut

Overigens traint Kim Wensveen enkel dames. Soms tot frustratie van het andere geslacht. "Hoe vaak ik niet de vraag heb gekregen of ik toch een uitzondering kon maken. Er zijn er zelfs bij die een pruik op wilden zetten." Maar nee, ze begint er niet aan. "Dan doe je een squat voor en hebben ze het toch zogenaamd niet helemaal goed gezien. Daar heb ik helemaal geen zin in."

Het trainen gebeurt in haar eigen 'personal train'-studio op een bedrijventerrein in Monster. "Ik heb de afgelopen maanden een goede band opgebouwd met mijn klanten. Wat ik mooi vind om te zien, is dat hun zelfvertrouwen steeds verder toeneemt."

Deels heeft dat te maken met de rondingen, denkt zij. "Hoe meer je je lichaam gaat shapen, hoe zekerder je bent. Ik merk het zelf ook. Het voelt goed en vrouwelijk. Overigens doe ik dit voor geen enkele man. Sterker nog: voor niemand, behalve mezelf en de dames die ik train."

