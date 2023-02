Ze zijn talrijk, de kinderen van kampioenen die zelf ook uitblinken in sport. Is dat genetisch bepaald of opvoeding? Een tweegesprek met geneticus Hidde Haisma en sportpsycholoog Nico van Yperen.

Genen vs omgeving

Mathieu van der Poel heeft zijn fietstalent niet van een vreemde. Zijn vader Adrie van der Poel blonk uit op de weg en in het veld. Grootvader Raymond Poulidor stond achtmaal op het podium in de Tour de France. Zit het wielertalent in zijn dna?

Zo simpel is het niet, zegt Hidde Haisma, emeritus hoogleraar farmaceutische genmodulatie, al zijn er momenteel opvallend veel jonge topsporters die in de voetsporen treden van een succesvolle sportouder. Denk aan Max Verstappen, Joep Wennemars, David Dekker, Karolien Florijn. Ook in het voetbal zijn er tal van voorbeelden onder wie Sydney van Hooijdonck, Maxim Gullit en Shaquille van Persie.

Geneticus Haisma: ‘Je maakt als kind van topsportouders kans op een goed genenpakket. Dat is zo’n beetje fiftyfifty. Als je vier kinderen krijgt, zullen er één of twee zijn die goed kunnen sporten, maar ook een paar die het verkeerde genenpakket hebben geërfd.’

Nico van Yperen, hoogleraar sportpyschologie, valt Haisma bij. Hij houdt zijn hand zo’n 30 centimeter boven de tafel in de Groningse brasserie waar ze zijn aangeschoven. ‘Met een goed genetisch pakket en training kom je hier’, zegt hij. Dan houdt hij zijn hand dichter boven het tafelblad. ‘Iemand die met minder begint, kan met hard trainen ver komen.’ Zijn hand gaat omhoog, maar stokt op 25 centimeter. ‘Maar dat laatste stukje...’

Haisma en Van Yperen vertegenwoordigen op het eerste gezicht de twee kanten van de discussie over het belang van erfelijkheid in de sport. Wat doen de genen? Wat doet de omgeving? Nature versus nurture in wetenschappelijke termen. Haisma: ‘We staan niet tegenover elkaar.’ Van Yperen: ‘Als je beweert dat een van de twee minder relevant is, dan ben je een beetje de weg kwijt.’

Aangeboren en aangeleerde kwaliteiten gaan hand in hand. Iemand die een topsportcarrière ambieert moet over beide beschikken, meent Haisma. ‘Je kunt met een gemiddeld pakket boven het gemiddelde uitstijgen, maar met een ondergemiddeld pakket kun je hooguit een gemiddelde sporter worden. Je kunt in een topsportfamilie geboren zijn, maar als je de verkeerde lichaamsbouw hebt, red je het gewoon niet.’

Als een kind hetzelfde fysieke voorkomen heeft als zijn vader is dat in een oogopslag te zien. Moeilijker, zeker voor de buitenwacht, is vast te stellen of een kind dezelfde trainingsdiscipline aan de dag legt. Maar ook dat laatste is erfelijk. ‘Ieder persoonskenmerk, ook mentale zaken, heeft iets genetisch. Consciëntieus zijn, intelligentie of extravert zijn, daarvan blijkt de genetische component gemiddeld zo’n 50 procent. Soms is het 20 à 30, soms 60 tot 70 procent’, zegt Van Yperen.

Maakbaarheid en geluk

Volgens atletiekcoach Henk Kraaijenhof heeft Ronéll Rosier betere sprintgenen dan haar moeder Nelli Cooman, de sprintster die in 1986 het wereldrecord op de 60 meter op 7,00 zette. Hij baseert zich op een spierbiopsie en dna-test. Vooralsnog is Rosier nog niet verder gekomen dan de achtste plaats op de 60 meter bij de NK indoor.

Haisma heeft zijn twijfels over de betrouwbaarheid van genetische tests in het voorspellen van sporttalent. Ze zoomen doorgaans in op twee genen, ACTN3 en ACE. ‘Het eerste correleert met of je een sprinter bent of duursporter. ACE is een eiwit dat betrokken is bij je bloeddruk, maar ook een rol speelt bij spierkracht en uithoudingsvermogen.’

Uit onderzoek onder topsprinters blijkt dat 99 procent een specifieke afwijkende variant van het ACTN3-gen heeft. Daarom wordt vaak onterecht geconcludeerd dat je met die genetische variant een sprinter bent. Maar die redenering gaat niet op, waarschuwt Haisma ‘Er zijn commerciële bedrijven waar je je kunt laten testen op zo’n dertig genen, maar we hebben er wel 20 duizend.’ En al die niet-onderzochte genen kunnen zomaar het sprintvermogen uitschakelen.

Het omgekeerd redeneren komt veel voor, ziet Van Yperen. Mensen zijn geneigd om succes achteraf te verklaren. ‘Maar als je naar 12-jarigen kijkt, dan blijkt dat je het helemaal niet kunt voorspellen. Het is zo’n complexe combinatie van dingen die bepaalt of je succesvol zult worden.’

In de topsport heerst, net als in de maatschappij in het algemeen, veel geloof in maakbaarheid. Als je maar hard genoeg werkt, dan zul je je doelen bereiken. Maar dat is niet het hele verhaal. Van Yperen. ‘Mensen die succes hebben, hebben bijvoorbeeld ook heel veel geluk gehad. Dat ze net die wedstrijd wonnen en in de selectie kwamen of een trainer hadden die in ze geloofde of van wie de aanpak heel goed paste.’

Het tegenovergestelde, pech, bestaat natuurlijk ook. Haisma: ‘Iemand kan van zijn fiets vallen en een breuk oplopen waardoor hij nooit meer wielrennen kan. Misschien was hij juist het grootste talent.’

Er zijn zoveel factoren die van invloed zijn op sportende kinderen dat zelfs broers en zussen, opgevoed onder gelijke omstandigheden, heel andere routes kunnen kiezen. Youri Mulder werd profvoetballer, net als vader Jan. Broer Geret koos voor het kunstenaarsbestaan. Haisma: ‘Je ziet bijna nooit dat wanneer topsportouders een stuk of drie kinderen hebben, dat ze allemaal de top halen.’

Eenvoud en uitzonderingen

Bij de familie Florijn is het roeien verweven met heel het gezin. Vader Ronald werd tweemaal olympisch kampioen. Moeder Antje Rehaag behaalde de wereldtitel voor Duitsland en dochter Karolien werd afgelopen seizoen wereldkampioen in de skiff. Haar broer Finn behoort ook tot de internationale top en ook de jongste telg, Beer, heeft talent. Allemaal hebben ze die typische roeiersbouw: lang en breedgeschouderd.

Bepaalde fysieke eigenschappen zijn, kijkend naar de ouders, redelijk te voorspellen. Een ervan is lengte. Wat dat betreft is het niet wonderlijk dat de kinderen Florijn in de roeiboot belandden, daar is lengte een voordeel. Zo dicteren de genen soms duidelijk de richting. Van Yperen: ‘Als je klein blijft dan kun je beter gaan turnen dan gaan basketballen.’

Blindstaren op lichaamsbouw kan ook onterecht zijn. Er zijn immers altijd uitzonderingen. Van Yperen wijst op de Amerikaan Jesse Williams die in 2011 wereldkampioen hoogspringen werd. ‘Jarenlang alleen van die lange leptosomen, moest je minstens 2 meter lang zijn’, zegt hij. Williams was 1.84 meter en voldeed volstrekt niet aan het profiel van de prototypische hoogspringer.

Van Yperen: ‘Als je op bouw gaat selecteren, kan het misgaan. Bij veel sporten werkt het niet. Zo zie je voetballers van heel soorten en maten uitblinken op dezelfde posities.’

Hoe eenvoudiger een sport is, qua beweging en gevraagde eigenschappen, des te eenvoudiger het is om te voorspellen of iemand er goed in zal zijn. En dus ook een grotere kans dat een topsportkind met de juiste verzameling genen zijn ouders achterna kan, zegt Haisma. Dat geldt dan voor disciplines als hardlopen, roeien en gewichtheffen. Bij sporten als golf, tennis en voetbal, die Van Yperen ‘complex coördinatief’ noemt, is dat veel minder snel het geval.

Het ideale genenpakket voor topsport bestaat niet, benadrukt Haisma. Er zijn tot nu toe zo’n tweehonderd genen gevonden die bij topsporters anders zijn dan bij gewone mensen. Maar als je een afvinklijstje maakt met de vijftien genen met de meest voorspellende waarde dan is de kans nihil dat je iemand vindt die ze allemaal heeft. Zelfs als die persoon bestaat, dan zegt dat nog niks. ‘Dan heb je alleen die vijftien genen op een rijtje staan, maar alle andere niet. Dan weet je nog niet of het een topsporter is.’

Geografie en verwachtingen

Wie Joep Wennemars ziet schaatsen, ziet ook zijn vader Erben over het ijs glijden. Ze delen dezelfde vinnige slag, dezelfde wat wilde armzwaai. Volgens de jonge schaatser is die manier van rijden aangeleerd. Hij veel achter zijn vader aangereden.

Dat lijf, die manier van bewegen van vader en zoon Wennemars, is dat niet gedicteerd door hun lichaam? Dat hoeft helemaal niet, zegt Van Yperen. ‘Laten we een gedachtenexperiment doen. Stel Erben heeft behalve Joep ook nog een kind geadopteerd. Ze zijn samen opgegroeid en hij heeft ze op dezelfde wijze gecoacht. Dan had die ander misschien ook wel hetzelfde bewegingspatroon gehad. Of als Joep bij Yep Kramer was opgegroeid, hoe was het dan gegaan?’

Sowieso zijn er veel externe factoren die bepalen of je sportsucces behaalt. Geografie bijvoorbeeld, waar je bent opgegroeid. Van Yperen haalt schaatsers Anice Das en Dai Dai N’tab aan. Das komt oorspronkelijk uit India, N’tab heeft een Senegalese vader. ‘Daar waren ze nooit schaatser geworden, maar misschien wel sprinter of voetballer.’

Dat principe werkt ook dichter bij huis. Haisma: ‘Sven Kramer woonde in Friesland ongeveer naast het schaatsstadion. Hij komt uit een familie die schaatst, maar misschien zou hij een veel betere wielrenner zijn geweest als hij daar eerder mee begonnen was.’

De topsportcarrière van een of twee van de ouders is ook zo’n omgevingsfactor. Vaders en moeders die weten wat er voor sportsucces nodig is, zullen hun kinderen hoogstwaarschijnlijk anders benaderen, anders motiveren dan de meeste niet-sportende ouders. ‘Zeker als de kinderen klein zijn, hebben ouders al een soort coach-rol’, zegt Haisma.

Van Yperen: ‘Een topsporter zal misschien zijn kind iets eerder aansporen om door te gaan met een spelletje als het aanvankelijk niet lukt.’ Zelfs al is dat niet bewust, zo krijgt een kind toch al iets van topsportmentaliteit mee.

En er is een nog veel simpeler verklaring waarom veel kampioenskinderen zelf ook voor een loopbaan in de sport kiezen. ‘Ouders brengen al dan niet bewust hun interesses en gewoontes over op hun kinderen’, zegt Van Yperen. ‘Daardoor gaan kinderen van topsporters misschien eerder op sport dan op muziek. Maar als die ouders helemaal klaar zijn met sport en de kinderen zitten op de bank tv te kijken en chips te eten, dan worden ze waarschijnlijk geen topsporter.’

Een extra factor die kinderen over de streep kan trekken is het financiële perspectief. Door de voortschrijdende professionalisering en commercialisering kan een sportloopbaan steeds vaker lucratief zijn. Meer in elk geval dan in de jaren dat profvoetballers na hun loopbaan een sigarenwinkel moesten bestieren om het tot hun pensioen uit te kunnen zingen en de meeste andere sporters amateur waren.

Zelfs met goede voorbeelden, goede genen en de juiste omstandigheden, is het hebben van topsportouders geen garantie, dan zou het op de sportvelden nog wat drukker moeten zijn met kinderen-van. Haisma: ‘Er zijn meer sporters die geen topsportouders hebben dan die dat wel hebben. Het valt alleen meer op.’

Belanden de kinderen toch op ijsbaan, voetbalveld of fiets, dan hebben ze een iets makkelijkere route, verwacht Haisma. Niet alleen weten ze vaak al hoe de topsportwereld in elkaar steekt, ze hebben dankzij hun ouders vaak een ingang bij de juiste ploegen of opleidingen. Denk aan kinderen van beroemde voetballers als Ruud Gullit, Patrick Kluivert of Pierre van Hooijdonck. ‘Ze worden makkelijker geselecteerd met de gedachte: dat zal wel goedkomen.’

De hoge verwachtingen die het kroost van bekende sporters vergezellen kunnen een positief effect hebben. Uit onderzoek is bekend dat leraren die geloven in een leerling die meer motiveren – bewust of onbewust – dan een leerling waar ze weinig van verwachten. Dat zorgt ervoor dat de ene leerling eerder zal opbloeien terwijl de ander verpietert. ‘Dat heet het Pygmalion-effect’, zegt Van Yperen.

In de sport bestaat dit zichzelf versterkend effect ook. Sporters waar veel van verwacht wordt, gaan ook in zichzelf geloven en worden onderweg in dat geloof gesterkt. Dat proces werkt alleen als de verwachtingen niet te hoog worden. Van Yperen: ‘Druk van anderen werkt pas positief als je denkt dat je eraan kunt voldoen. Als het scheef is krijg je stress.’

Een bekende achternaam kan ook als een last worden ervaren. Niet voor niets kozen Richard Krajicek en Daphne Deckers ervoor om hun kinderen de achternaam van de moeder mee te geven. Of het werkt? Iedereen op de tennisbaan weet inmiddels dat Alec Deckers de zoon van de Wimbledon-winnaar is.

Sven Kramer en Naomi van As zullen de grap ontelbaar vaak gehoord hebben. Dat hun kinderen, producten van een olympisch schaatskampioen en olympisch hockeykampioen, wel goede ijshockeyers zullen worden.

De dynamiek tussen genen onderling, tussen erfelijke factoren en opvoeding is mistig. Het is jongleren met kansen, percentages, schattingen, omdat alles met elkaar vervlochten is. Haisma: ‘Genen spelen een belangrijke rol, maar je kunt het niet afpellen. Je kunt niet iemands fanatisme uitschakelen en kijken wat er dan overblijft.’

Bovendien, vult Van Yperen aan: ‘Fanatisme is ook erfelijk. Op basis van wetenschappelijk onderzoek mag je concluderen dat ook psychologische kenmerken een erfelijke component hebben.’

Het is alleen de vraag hoe een individuele sporter met deze kennis omgaat. Je kunt denken dat er toch niets aan te doen is, dat je het moet doen met wat je hebt gekregen. ‘Of je gelooft dat je door arbeid, inzet en energie verder kunt komen’, zegt Van Yperen. ‘Dat is de groei-mindset.’