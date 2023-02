De Arnhemse vrienden die eerder deze maand met afgeladen vrachtwagens en bestelbusjes naar Turkije reisden om hulp te bieden aan de aardbevingsslachtoffers, zijn veilig terug. Mét een jong hondje.

Te midden van alle verwoestingen in het Turkse aardbevingsgebied hoorde de Arnhemse Sinan Algan plots een geluid. "Het klonk als een huilend kind, maar het waren twee puppy's. Een hondje was er slecht aan toe, maar de ander zag er goed uit."

Algan redde het hondje uit de puinhopen en sloot het in zijn armen. "Mijn eerste gedachte was dat het naar opvang moest. Maar al snel dacht ik: waarom verdient de pup geen betere plaats, in Nederland?"

'Aandenken aan het rampgebied'

Zo gezegd, zo gedaan. Algan, die begin februari met zijn vrienden Selim Ak, Ramazan Ecevit en Sezgi Topuz met bestelbussen en vrachtwagens vol hulpgoederen naar Turkije trok, nam het hondje mee op de terugreis. Dit weekend kwam hij veilig aan in Arnhem.



Algan heeft de pup de naam Börü ('wolf') Adiyaman gegeven, naar de plaats waar de pup is gevonden. "Hij is een aandenken aan het rampgebied."

'Oorlogsgebied'

Dat rampgebied kan hij nauwelijks met woorden omschrijven. "Net een oorlogsgebied. Overal soldaten uit allerlei landen die helpen. Mensen zijn er bezig met overleven, ze hebben voedsel nodig."



De duizenden dozen goederen die de vrienden in Nederland verzamelden, brachten ze onder meer naar grote sportzalen. Ook hielpen ze de in de zwaargetroffen stad Adiyaman. Zijn vrienden heeft hij na thuiskomst nog niet gesproken.



"Ik ben bezig met de vraag hoe ik stil kan staan bij wat we hebben meegemaakt. Hoe worden we weer de oude? Tot nu toe gaat het goed met mij. Gelukkig heb ik nu een paar dagen rust, dankzij een goede werkgever. 'Denk aan jezelf, daarna pakken we het weer op', zei hij."

Jaren hulp nodig

Algan benadrukt dat het getroffen gebied in Turkije en Syrië nog jaren hulp nodig zal hebben. "Er zijn nog steeds naschokken en het herstel gaat echt lang duren."



Hij beveelt dan ook van harte een inzamelingsactie aan die gaande is in het Arnhemse winkelcentrum Presikhaaf.

