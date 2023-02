Als twee van de grootste platenlabels in de dance-industrie vechten om je muziek, dan ben je op de goede weg. Laura van Dam: 'Ik haal inspiratie uit klassieke muziek'.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op haar zeventiende vloog Laura van Dam al heen en weer tussen Ibiza en Rotterdam, verhuisde niet lang daarna voor het nachtleven van Maastricht naar Amsterdam en vond zichzelf al eens opnieuw uit - met succes. Dit jaar staat de 27-jarige dj op de grote festivals in West-Europa, en vliegt ze voor het eerst naar Miami voor het beroemdste festival van de wereld: Ultra. "Mijn doel is om daar ooit op het hoofdpodium te staan."

Onlangs verscheen haar nieuwe single Take me Away bij Anjunabeats, het label van Above & Beyond, al jaren een toonaangevend trio in de dancewereld. Dat label stond al een tijdje op haar wensenlijst, vertelt Van Dam in een restaurant onder in de A'damtoren, het epicentrum van de Nederlandse dance-industrie. "En zij hielden mij ook al een tijdje in de gaten. Er was zelfs al contact, maar pas vorig jaar hebben we getekend."

Omdat het beter is om twee ijzers in het vuur te hebben, stuurde Van Dam eveneens platen naar Armada en nu werkt ze ook samen met de Nederlandse dj Armin van Buuren. Het komt niet vaak voor dat een artiest twee van zulke grote platenlabels aan zich weet te binden. "Dat is redelijk uniek inderdaad", zegt Van Dam, die werd geboren als Laura Bresa. Hoe doet ze dat?

Stiekem een plaat tussen de demo's gelegd

Eigenlijk begon het allemaal bij Doorn records, het label waar Van Dam een paar jaar werkte en ook assistent was bij de radioshow van dj Sander van Doorn. "Hoe ik daar ben tussengekomen, is een grappig verhaal. Regelmatig zaten we met het team in de studio om demo's te beoordelen die werden toegestuurd. Met z'n allen plaatjes luisteren en dan kijken of er talent bij zit. Daar heb ik zonder iets te zeggen mijn eigen plaat tussen gelegd. Iedereen was enthousiast toen die werd gedraaid, zo enthousiast zelfs dat ze de artiest wel wilden tekenen. Toen ik opbiechtte dat ik die artiest was, ging iedereen uit zijn dak. Er kwam meteen een fles bubbels."

Toch werd niet alles Van Dam in de schoot geworden, er gingen wel tien jaar keihard werken aan vooraf. "Ik heb zowel dyslexie als dyscalculie, dus leren gaat mij niet zo makkelijk af. Toen ik klaar was met de middelbare school kon ik kiezen: werken in een bakkerij of het nachtleven." En dat het Amsterdamse nachtleven haar meer trok, ontdekte Van Dam al op haar zeventiende, toen ze regelmatig plaatjes draaide in kroegen op het Leidseplein. "Mijn vader reed me altijd heen en weer."

Van Dam besloot om audio engineering and electronic music production te gaan studeren en verhuisde daarvoor op haar achttiende naar de hoofdstad. Dat had als voordeel dat Van Dam geregeld haar gezicht kon laten zien op feestjes en zo veel mensen in de industrie leerde kennen. "Leuk plaatjes kunnen draaien is allang niet meer genoeg om ontdekt te worden, mensen moeten je kennen, je moet zichtbaar zijn, ook op sociale media."

Computer doet het werk

De belangrijkste voorwaarde om door te breken, is uiteraard eigen muziek produceren, met een origineel geluid. Het was even zoeken voordat Van Dam dat had gevonden. Aanvankelijk had ze zelfs een andere artiestennaam, 'maar die hoeft niet in de krant'. "Vroeger maakte ik muziek omdat ik dacht dat het zo hoorde, maar ik voelde geen connectie met die platen. Het voelde gemaakt. Ik dacht: muziek moet anders en toen ben ik de studio in gegaan. Nu maak ik muziek die ik mooi vind, die echt uit mijn hart komt. Waarvan ik hoop dat je het nog eens wil horen omdat je het voelt, het je emotioneel raakt. Muziek moet een verhaal vertellen. Hoe? Ik haal inspiratie uit klassieke muziek, zoals van de moderne pianist en componist Ludovico Einaudi. Ik begin altijd met instrumenten die ik mooi vind; piano of viool. Van daaruit ontstaat dan een elektronische plaat. Ik laat de computer het werk voor me doen, noten lezen is niet mijn sterkste kant."

In Van Dams muziek hoor je inderdaad klassieke invloeden terug. Zo remixte ze onder meer de veertiende pianosonate van Beethoven. En ook in haar nieuwe track Take Me Away hoor je achter de ploppende bassen pianomelodieën.

Door mannen gedomineerde dancewereld

Toen van Van Dam haar echte identiteit als artiest had ontdekt, koos ze ook een bijpassende naam. "Laura is mijn echte voornaam, Van Dam omdat ik dol ben op Amsterdam. En het is in de dance-industrie inderdaad een voordeel als je naam Nederlands klinkt, omdat hier zo veel succesvolle dj's vandaan komen."

Ook een voordeel is dat organisaties nu eindelijk oog hebben voor vrouwen in de nog altijd door mannen gedomineerde dancewereld. "Ja, dat helpt me inderdaad, maar het is nog steeds geen gespreid bedje. Labels en festivals zijn wel echt op zoek naar vrouwelijk talent, dus je merkt dat het makkelijker is. Maar het is alsnog behoorlijk knokken, je moet echt laten zien wie je bent. Nog steeds gelooft niet iedereen dat vrouwen ook kunnen draaien. Maar kun jij met je ogen dicht horen of er een man of een vrouw achter de draaitafel staat? Ik niet. Het is nog steeds echt een mannenwereld. In sommige stromingen gaat het wel snel nu, bijvoorbeeld in techno zijn al veel vrouwelijke dj's. Maar in de meer commerciële hoek blijft het moeilijk voor vrouwen."

Het besef dat haar eigen carrière wel serieus in de lift zit, kwam vorig jaar oktober tijdens het Amsterdam Dance Event. "Ik werd plotseling herkend. Iemand sprak me aan: 'He, jij bent Laura toch?' Toen dacht ik: nu begint het echt vorm te krijgen wat ik maak."

'Geef mij maar een draaitafel'

Dat ze dit jaar op alle grote festivals te vinden is, vindt ze waanzinnig. "En ik ben vooral een performer, geef mij maar een publiek en een draaitafel."

Hoogtepunt is het megafestival Tomorrowland in het Belgische Boom, zegt Van Dam. Meer dan 200.000 mensen zullen haar muziek kunnen horen. "En er komen toffe platen aan, ik ben heel benieuwd hoe dat opgepakt gaat worden, ook door andere dj's."

Begin maart is de vuurdoop. Dan staat ze op het grote feest A State of Trance van Armin van Buuren. 35.000 mensen in de Jaarbeurs in Utrecht zullen op haar platen dansen. Daarna volgt Ultra in Miami, een van de meest toonaangevende festivals ter wereld met ruim 165.000 bezoekers "Dit jaar nog niet het hoofdpodium, maar mijn droom is om daar volgend jaar te staan. Mijn grootste live publiek tot nu toe? Eh, zo'n achtduizend schat ik? Nee hoor, ik ben niet snel zenuwachtig. Voor een optreden trek ik me het liefst even terug en dan doe ik een dutje."

Wie is Laura van Dam?

Laura van Dam werd in 1995 geboren als Laura Bresa. Ze groeide samen met haar broer op in Schimmert, vlak bij Maastricht, in een warm gezin. Ze deed vmbo consumptief en studeerde audio engineering and electronic music production.

Na tien jaar in Amsterdam te hebben gewoond, verhuisde ze vorig jaar naar Hoorn. Daar woont ze samen met haar vriendin, twee honden en een kat.