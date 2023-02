Honderdduizenden Nederlanders roetsjen 's winters een sneeuwhelling af, maar voor een deel eindigt de sneeuwpret bij de spoedeisende hulp. Hoe is dat te voorkomen? Het grootste risico loopt een man op middelbare leeftijd die zijn eigen skikwaliteiten overschat.

Adequate bescherming, zoals een skihelm, verkleint de kans op ernstig letsel. Toch is de helm voor volwassenen bijna nergens verplicht. Zou dat niet behoorlijk wat ellende kunnen voorkomen? Arjen de Graaf, commercieel directeur van de Nederlandse Ski Vereniging, denkt dat een helmplicht weinig uit zou maken: de meeste skiërs dragen immers al een helm. 'Toen ik er een begon te dragen in 2005, was dat nog zeldzaam. Nu is juist het aantal mensen zonder helm op een hand te tellen.'

De gegevens van Eurocross, een van de vijf alarmcentrales waarbij Nederlandse wintersporters met letsel kunnen aankloppen, bevestigen deze indruk. Dat hoofdletsel, met name hersenschuddingen, nog altijd in de top-5 van wintersportkwetsuren staat, komt niet doordat mensen geen helm dragen, zegt Nicole Bootsma, arts bij Eurocross. 'Op veel plekken is de helm inmiddels voor kinderen tot veertien jaar verplicht, maar tegenwoordig zie je dat bijna iedereen er wel een draagt.'

Dat is maar goed ook. Amerikaanse wetenschappers uit Vermont legden in 2018 onderzoeken uit allerlei wintersportlanden naast elkaar en concludeerden dat het dragen van een helm het risico op hoofdletsel ongeveer halveert. Toch betekent dat niet dat het percentage hoofdwonden de afgelopen jaren drastisch is verminderd. Wereldwijd ligt dat aandeel op alle mogelijke kwetsuren nog altijd tussen de 10 en 12 procent.

Terwijl Noorse onderzoekers het percentage helmdragers in tien jaar zagen verdrievoudigen tot 77 procent, nam in diezelfde periode het percentage hoofdwonden slechts met 12 procent af. Vermoedelijk komt dat deels doordat wintersporters meer risico's zijn gaan nemen. En dat zou weer te maken kunnen hebben met andere veranderingen, zoals de introductie van sportievere carve­ski's en spannende springschansen die roekelozer gedrag uitlokken.

Zelfoverschatting

Dat de helm zou zorgen voor meer risicovol gedrag, is door meerdere onderzoeken ontkracht. In het geval van Nederlandse skiërs zou zelfoverschatting een rol kunnen spelen, zegt traumachirurg Kees Bartlema van het LUMC. In 2020 was hij betrokken bij een studie van het LUMC en Eurocross, dat de skiprestaties van 84 wintersporters vergeleek met hoe ze hun skiniveau zelf inschatten. Gecertificeerde skidocenten keken toe hoe de Nederlanders, die van tevoren een vragenlijst hadden ingevuld, van een berghelling in het Oostenrijkse Flachau afdaalden.

Negen op de tien mannen en ruim zes op de tien vrouwen bleken de eigen skicapaciteiten te overschatten. Het profiel van de skiër met het grootste risico op ongelukken, concludeerden de onderzoekers, is een man van middelbare leeftijd die geen beginner meer is, maar nou ook weer niet als een atletische skiheld een zwarte helling afsuist.

Een kleinschalig onderzoek, geeft Bartlema toe. Bovendien spelen verschillende factoren een rol. 'In papperige sneeuw verdraaien mensen eerder hun knieën', zegt arts Bootsma. 'En bij ijzige hellingen zien we meer wervel- en bekkenfracturen.' Bij warm weer ligt de sneeuwgrens hoger. Bartlema: 'Dan sporten evenveel mensen hutjemutje op elkaar in een kleiner gebied. En door corona hebben velen een tijdje niet geskied.'

Snowboarden breekt armen

Waar je de berg mee afglijdt, maakt ook uit. Skiërs lopen een groter risico op knie-, dijbeen- en bekkenletsel, terwijl snowboarders vaker hun arm breken en op hun hoofd vallen. Skiërs raken daarbij vaker ernstig gewond. Dat kan te maken hebben met leeftijd - skiërs zijn gemiddeld ouder dan snowboarders - maar ook met het type letsel dat de sport met zich meebrengt. 'Bekkenbreuken kunnen flink bloeden', zegt traumachirurg Bartlema.

Om de wintersport heelhuids uit te komen, raadt Bootsma aan de helm goed te controleren: na een stevige klap kan die vaak beter worden vervangen. Probeer van tevoren te trainen en neem geen onnodige risico's. Mocht je onverhoopt toch iets breken, dan raadt Bartlema aan, indien mogelijk, met de behandeling te wachten tot terugkomst in Nederland.