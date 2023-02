Er zijn een stuk minder sociale huurwoningen in Dordrecht dan pak 'm beet tien jaar geleden. Dat ondervindt Dordtenaar Wesley van Vliet (31) aan den lijve. Hij wacht al maanden op een huis. En dat doet hij in een kelderbox, die van zijn ex-vriendin om precies te zijn. 'Hopeloos, ik heb niet eens daglicht.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD De Dordtenaar. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als hij naar het toilet moet, of wil douchen, moet hij naar boven. Het huis van zijn ex-vriendin in. In december 2022 kwam er een einde aan hun relatie. "We waren jarenlang samen, maar trokken elkaar mee in de negatieve spiraal van de ander. We spraken elkaar alleen maar tegen, waren de laatste tijd niet meer dan huisgenootjes. Het werkte niet meer, maar het is haar woning, dus heb ik mezelf opgeofferd om hier beneden te leven. Daar heb ik begrip voor, dat ik iets moet zoeken.'' Maar dat hij er nu, drie maanden later, nog steeds zou zitten, was even niet hoe hij het had bedacht van tevoren.

Het hok waarin hij nu leeft was eerst zijn drumruimte. Nu staat er een koelkastje, is er een slaaphoek en is er nog net plek voor een computer en een verwarming. En hondje Harley is er vaak. Maar het is allesbehalve wenselijk. "Er was lekkage, de vloer trok het vocht vanuit de grond, dus alles was nat. Nu heb ik er een plank op gegooid om droog binnen te kunnen lopen.'' Ramen zitten er niet in de kelder. "Dat was, zeker aan het begin, verschrikkelijk. Je weet als je wakker wordt niet welk dagdeel het is. Dat probeer ik nu met led-strips op te lossen, maar geen frisse lucht, geen daglicht. Het is niet goed voor je.''

Hopelijk snel weer fietsenmaker

De 31-jarige Dordtenaar probeert positief te blijven. "Of het ongemakkelijk is? Het went. Ik kan makkelijk schaken. Ik zit hier wel al maanden in de overlevingsmodus, probeer mijn kop boven water te houden. Eens in de zoveel tijd ben ik een weekje bij familie of een kennis.'' Maar een eigen woning is er nog altijd niet. "Ik heb mensen gehad die me vroegen of ik bij ze wilde wonen. Hartstikke vriendelijk, maar ik moet iets voor mezelf hebben.''

Wesley heeft een vanwege omstandigheden een Wajong-uitkering, maar hij wil weer re-integreren. "Ik ben fietsenmaker van beroep en daar haal ik hartstikke veel plezier uit. Maar dat is zo niet te doen. Een woonvoorziening gaat voor voor mij. Dan heb je de 'normale' structuur weer. 's Ochtends lekker rustig wakker worden in bed, ontbijten, aankleden en op naar je werk. Dat is nu toch niet te doen.''

Hij probeert al maanden van alles om een eigen woning te vinden, om uit het donkere hok te komen. "Ik begon er in augustus al mee, met de zoektocht. Het lukt gewoon niet. Je betaalt je helemaal scheel aan inschrijvingskosten voor een sociale huurwoning, maar wat levert het je op? He-le-maal niets. Ik heb geluk als ik eens aan een loting mee kan doen. En particulier huren? Dat kan ik met een uitkering natuurlijk niet betalen.''

Veel wensen voor een woning heeft Wesley niet. "Het boeit me niet wat voor een woning het is, ik heb nog geen twintig of dertig vierkante meter nodig, hoor. Dat zie je hier wel.'' Iets kleins, schappelijks, gezelligs. Dat is wat hij wil. "Ik weet in ieder geval dat ik dit niet heel lang moet doen, zo zonder daglicht ook. De eerste weken werd ik panisch toen ik wakker werd. Ik probeer positief te blijven, maar moeilijker wordt het wel.''

Minder woningen dan in 2013

Dat het vinden van een sociale huurwoning moeilijker 'lijkt' dan jaren geleden, is logisch. Het klopt. Dat heeft met verschillende zaken te maken, lichten de verschillende Dordtse woningcorporaties toe. "Een groot deel van de teruggang in aantallen is te verklaren door lopende sloop-nieuwbouwplannen'', licht een woordvoerder van Trivire toe. Zo zijn de woningen aan de Charlotte Bourbonstraat en Oudeland/Poelwijkstraat gesloopt en worden er nieuwe sociale huurwoningen gebouwd.

De cijfers zijn ook duidelijk. "Er zijn inderdaad minder sociale huurwoningen dan in bijvoorbeeld 2016. Het gaat volgens de recentste planningen om ruim 1000 woningen'', laat de gemeente Dordrecht weten. Trivire had tien jaar geleden 10.254 sociale huurwoningen. In 2022 zijn dat er 9885. Dat getal loopt langzaam maar zeker weer op. "Het verwachte aantal sociale huurwoningen in 2027 is nu 10.451.''

Minder

Ook Woonbron heeft minder sociale huurwoningen tot haar beschikking dan tien jaar geleden. "In lijn met de gemeentelijke woonvisie was afname van de sociale voorraad een bepaalde periode de lijn en we hebben de afgelopen jaren woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw'', vertelt woordvoerder Marco Vriens. Zo heeft Woonbron in de twee straten in Dordrecht (de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat in Crabbehof) de laatste drie portiekflats gesloopt en komen er daar weer deels sociale huurwoningen voor terug.

Vriens: "Met onze nieuwbouw in de komende jaren komen we rond 2030 weer nagenoeg uit op het aantal woningen dat wij bij Woonbron in 2016 hadden. De komende jaren hebben we ruim 400 sociale nieuwbouwwoningen gepland staan.''

Woonbron verkocht in 2022 54 woningen, waarvan 10 woningen voorheen werden verhuurd. Vriens benadrukt dat verkoop tussendoor nodig is, om uiteindelijk weer te kunnen investeren in nieuwbouw. "We verkopen woningen dikwijls in gebouwen waar al veel particuliere eigenaren aanwezig zijn in Dordrecht, dat is niet echt een sociaal huur product meer.'' Ook is er in de stad vraag naar meer. "Er is hier grote vraag naar betaalbare/middensegment koopwoningen. De opbrengst van die verkopen zetten we weer in voor nieuwbouw.''

Terug op oude niveau komen