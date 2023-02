Deze maand is het 40 jaar geleden dat The A-Team voor het eerst op de buis verscheen. Om dat te vieren, blikt Veronica Superguide uitgebreid terug op de opkomst en ondergang van de legendarische 80s-actieserie . Daarbij mag de beruchte promotietour door Nederland natuurlijk niet ontbreken!

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op 23 januari 1983 maakte de wereld kennis met The A-Team. In deze actiereeks volgen we vier voortvluchtige Vietnam-veteranen die de kost verdienen als huurling. Of zoals de voice-over het samenvat in de pakkende intro: "Als je een probleem hebt en niemand anders kan je helpen. En als je ze kunt vinden, misschien kun je dan het A-Team inhuren."

Toch was het concept van The A-Team niet altijd zo overzichtelijk. Stephen J. Cannell, de bedenker van de hitserie, herinnert zich de eerste meeting met NBC-directeur Brandon Tartikoff nog goed. "Hij zei: 'Heb je Mad Max 2: The Road Warrior gezien? Dat is het niet, maar het is net zoiets. En Belker, die gekke gast uit Hill Street Blues, die moet er ook in. En ken je Mr. T uit die Rocky-films? Die bestuurt de auto.' Dat was de pitch!", vertelde Cannell in een interview met GQ. "Na de meeting zei ik tegen Frank Lupo (medeschrijver en -producent van The A-Team): 'Waar ging dat in vredesnaam over?' Achteraf begreep ik dat Tartikoff ons niet het verhaal had gepitcht, maar de attitude van de serie."

Hart van goud

Aan attitude ontbrak het The A-Team inderdaad niet. Dat was vooral te danken aan de uitstekende casting. George Peppard tekende voor de rol van de charismatische teamleider Hannibal, Dirk Benedict speelde de charmante oplichter Face en Dwight Schultz gooide alle remmen los als de ontoerekeningsvatbare 'Howling Mad' Murdock. Mr. T als B.A. Baracus belichaamde ten slotte als geen ander de attitude van The A-Team: stoer, brutaal en onverschrokken, maar met een hart van goud.

Voeg daarbij het puike stuntwerk, gevatte dialogen en gastoptredens van jaren tachtig-iconen als Hulk Hogan en Boy George, en het is geen wonder dat The A-Team uitgroeide tot een van de populairste series van het decennium. Alleen al naar de eerste aflevering keek ruim een kwart van de Amerikaanse huishoudens. En het duurde niet lang voordat de weergaloze openingstune over de hele wereld uit de televisiespeakers schalde.

Chaos in Harderwijk

In april 1984 bracht The A-Team op uitnodiging van de TROS een bezoek aan Nederland. De hoofdrolspelers zouden per helikopter verschillende plaatsen aandoen voor een ontmoeting met de fans. Naar verluidt bedankte George Peppard voor de eer toen hij hoorde dat zijn medespelers ook waren uitgenodigd…

Door de toestroom van duizenden kijkertjes ontstonden er al snel levensgevaarlijke situaties. Om ongelukken te voorkomen, vertrok de heli met de televisiesterren bijna net zo snel als deze was geland. "Harderwijk was het engst", vertelt TROS-regisseur Paul Molijn in een reconstructie van De Lagarde. "We hadden de toestroom totaal onderschat. Al die kinderen die bijna onder de voet werden gelopen. Het was echt beangstigend."

Hamburgershow

Al snel was The A-Team de best bekeken serie van NBC. Je zou denken dat de omroepbazen hun handen dichtknepen met dat succes. Maar niks was minder waar. De zender wilde zich profileren met prestigieuze titels als Hill Street Blues en St. Elsewhere. Dat uitgerekend een pretentieloze pulpserie als The A-Team zo veel kijkers bereikte, konden zij maar moeilijk verkroppen. "Jullie maken een hamburgershow, maar NBC is een ossenhaaszender", zou een van de NBC-bazen Dirk Benedict hebben toegebeten.

Ook op de set van The A-Team was de teamspirit soms ver te zoeken. George Peppard had in Hollywood al de reputatie dat hij 'lastig was om mee te werken'. Dwight Schultz herinnert zich zijn eerste ontmoeting met zijn tegenspeler nog als de dag van gisteren: "Hij zei: 'Hallo, ik ben George Peppard en ik ben geen aardige man.'" Dat bleek toen de acteur ontdekte dat Mr. T niet alleen meer fanmail, maar ook meer salaris ontving. Sindsdien communiceerde Peppard alleen nog maar via tussenpersonen met zijn collega, die hij spottend 'de man met het goud' noemde.

Andere boeg

Tot overmaat van ramp liepen de kijkcijfers van The A-Team flink terug in het vierde seizoen. De fans raakten uitgekeken op het voorspelbare karakter van de serie. Nadat de titelhelden voor de zoveelste keer uit een gereedschapsschuurtje ontsnapten met een zelfgebouwde tank, besloot NBC het roer drastisch om te gooien. Zo werd in seizoen 5 een nieuw teamlid toegevoegd, Frankie 'Dishpan Man' Santana. Inderdaad, wie kent hem nog? Maar de belangrijkste verandering was dat het A-Team niet langer op de vlucht was voor de overheid. Na de arrestatie van Hannibal werden de veteranen gedwongen om geheime operaties uit te voeren voor Uncle Sam. De ingrepen mochten niet baten. Na vijf seizoenen, in totaal goed voor 97 afleveringen, trok NBC in 1987 de stekker uit de actiereeks.

Geen doorstart

Veertig jaar na de première spreekt The A-Team nog altijd tot de verbeelding. De talloze herhalingen op de commerciële zenders houden onze herinneringen aan de hitserie springlevend. Daarnaast zorgen deze herhalingen ervoor dat ook nieuwe generaties fans kennismaken met de 80's-iconen. In 2010 verscheen zelfs een heuse bioscoopfilm rondom de heldhaftige huurlingen. Ondanks de hoofdrollen voor Hollywood-zwaargewichten Bradley Cooper en Liam Neeson, kon deze versie maar weinig handen op elkaar krijgen. De film bracht dan ook niet genoeg geld in het laatje om een vervolg te rechtvaardigen.

Toch kondigde televisiezender FOX in 2015 een gloednieuwe televisieserie van The A-Team aan. Chris Morgan, de schrijver-producent van de The Fast and the Furious-franchise, zou de klassieke actiereeks nieuw leven inblazen. Sindsdien bleef het akelig stil rondom deze reboot. Mr. T had wel een verklaring waarom een doorstart van The A-Team gedoemd was te mislukken. "Je kunt een Rembrandt niet opnieuw schilderen en je kan ook niet namaken wat hij hadden", zei hij in een interview met Maxim. "Dat was uniek, dus daar moet je van afblijven." We hebben dan ook medelijden met de dwaas die denkt het succes van The A-Team te kunnen herhalen...