Na het winnen van het SBS-programma The Tribute - Battle of The Bands staat Michael van Werven uit Renkum met The Elvis Matters Band drie keer in een uitverkochte ZiggoDome. 'Bizar. Echt bizar.'

Het is een turbulente periode voor Michael van Werven. Vreugde en verdriet strijden om voorrang. In december overleed zijn vader. "We zaten middenin de opnames van Battle of The Bands toen de gezondheid van mijn vader plotseling hard achteruit ging. Dat was heftig", blikt de vijftigjarige Renkumer terug.

Zijn vader had een herseninfarct gehad. "Hij leefde ontzettend mee met de battle. Ik heb overwogen om te stoppen met de opnames toen het zo slecht met hem ging. Dat wilde hij per se niet. Hij zei dat hij het teken van Elvis had gezien, het TCB-teken met de bliksemschicht (TCB staat voor Taking Care of Business, KM). Dat was volgens hem het teken dat ik dóór moest gaan."

Heeft je vader nog meegekregen dat jullie het programma wonnen?

Michael van Werven: "Ik kon hem de opnamen laten zien. Al mag dat eigenlijk niet voordat het is uitgezonden, SBS maakte in dit geval een uitzondering. Mijn vader was ontzettend trots. Uiteindelijk is hij een dag na onze overwinning overleden. Op zijn uitvaart is My Boy van Elvis gedraaid. Ja, dat was mooi."

Toen in 1977 de King of rock-'n-roll overleed, was Michael van Werven amper vijf jaar oud. "Een buurmeisje vertelde me later: toen hij overleed, stond jij in het poortje te huilen. Dat kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat ik al vanaf de lagere school Elvis-fan ben. En dat zijn muziek compleet is verweven met mijn leven."

Waar komt die liefde voor Elvis Presley vandaan?

"Misschien omdat zijn muziek heel veelzijdig is. De muziek van Elvis omspant de jaren vijftig, zestig en zeventig. Dat is nogal wat. Misschien was ik als kind onder de indruk van zijn verschijning, in die witte pakken. Misschien kwam het omdat zijn dood de eerste was die ik min of meer bewust meemaakte. Geen idee."

En nu sta je met de beste Elvis tributeband van Nederland drie keer in een uitverkochte ZiggoDome. Hoe is dat zo gekomen?

"In 2008 deed ik mee aan het programma Waar is Elvis?, een quiz voor kenners en kunners. De ene groep deelnemers werd getest op hun kennis over Elvis, in die groep zat ik. De andere groep bestond uit Elvis-imitators. In die groep zat Bouke (Scholten, zanger van de Elvis Matters Band, KM).

Bouke timmert al jaren aan de weg als Elvis-imitator, hij heeft vaker een talentenjacht gewonnen. Toen, tijdens die quiz, zei ik al tegen hem: 'Als je een drummer nodig hebt, houd ik me aanbevolen'. Vorig jaar belde hij."

Je drumt al een tijdje?

"Ik denk dat ik op mijn eerste verjaardag een drumstelletje kreeg, haha... Drummen is een passie. Ik heb altijd in bandjes gespeeld. Sinds zestien jaar zit ik bij The Bruceband. Met die band brengen we een tribute aan Bruce Springsteen.

Ik heb er nooit serieus over nagedacht om beroepsdrummer te worden. Mijn zoon is nu 17, hij is ook muzikant en wil naar de Herman Brood Academie. In mijn tijd lag dat anders, toen was professioneel muzikant worden niet echt een optie. Voor mij niet, in elk geval."

Was het een droom om op het podium van een uitverkochte ZiggoDome te staan?

"Dat niet per se. Ik heb er wel altijd van gedroomd om muziek te maken voor publiek. Laten we eerlijk zijn: je staat niet voor niks op het podium. Uiteindelijk wil je allemaal gezien worden."

Zenuwachtig?

"Het is niet zo dat ik door de zenuwen niet kan slapen. Al slaap ik slecht na het overlijden van mijn vader. Het is nog steeds een rollercoaster. Voor optredens ben ik niet zenuwachtig. Ik heb geen last van camera's, ik trek me niks aan van een jury. De focus is sterk, omdat er natuurlijk wel wat van afhangt. Daardoor doe je extra je best."

Maakt deze ervaring dat je anders met muziek omgaat?

"In het wereldje waar we nu in mee draaien, is geen plek voor amateurisme. Je moet gaan voor het beste van het beste. Er komt van alles bij kijken. En dat na vier keer twee minuten spelen. Optredens voor radio en tv, festivals. Er is een TikTok-filmpje dat al 8 miljoen keer is bekeken. Bizar. En ik zat niet eens op TikTok."

Kijk je uit naar de ZiggoDome?

"Het moet groots worden. Als headliner van het concert (waar ook Earth, Wind & Fires, Starman en U2 Two optreden, KM) spelen wij een uur. dat moet gewoon knallen."