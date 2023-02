Rintje Ritsma (52) begon in oktober als bondscoach van de teamonderdelen, misschien wel de moeilijkste baan in het Nederlandse schaatsen. Deze maand lukt het zowaar wekelijks één keer gezamenlijk te trainen. 'Theoretisch gezien zou het een relatief makkelijke medaille moeten zijn.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De blonde schaatsgod van de jaren negentig handelde de laatste jaren in kachels. Gaf lezingen en presentaties. Was ambassadeur van een mannenmodezaak. Maakte sociale content voor een bedrijf in werkplaatsinrichting. En als analyticus voor de NOS wond Rintje Ritsma zich bij de Winterspelen in Peking nog enorm op over de wanvertoningen bij de Nederlandse ploegenachtervolging. Tot hij werd gebeld door de KNSB.

Binnen drie weken waren ze eruit. Ritsma werd bondscoach. Aan hem de loodzware taak om wél voor eenheid en olympisch goud te zorgen op de teamonderdelen, in het land met de meeste topschaatsers.

Vierkante ogen

Zijn keukentafel doet nu dienst als kantoor, zijn printer draait overuren. Overal papieren vol data. Van de vierkante ogen door alle analyses achter de computer werd hij in zijn eerste weken niet per se vrolijk. Van de momenten in de oranje jas op het ijs wel. Sinds hij ja zei tegen de moeilijke klus, merkt hij aan zichzelf dat hij vaker op tijd naar bed gaat.

"Vaak lig ik om half elf echt plat. Soms ben ik echt naar de kloten en dan ga ik nog vroeger", zegt Ritsma, die in lachen uitbarst. "Ik zal je zeggen dat dit mijn eerste serieuze baan is. Ben 52 jaar en mag eindelijk werken. Niet alleen fysiek op de baan, maar ook de uren op mijn laptopje. Materiaal bekijken. Van trainingen die wij doen, maar ook van andere landen. Daar hebben we heel veel data en getalletjes van. Dat probeer ik te filteren, om daar het beste uit te halen. In het begin was dat heel veel werk. Alles was nieuw. Volgend jaar gaat dat makkelijker worden."

Vind je het leuk?

"Ja, heel leuk. Niet altijd achter de computer, hoor. Maar zodra ik op het ijs sta en met de atleten mag werken, vind ik het heel leuk."

Ritsma geeft de rondetijden aan tijdens de ploegenachtervolging. Foto: Pro Shots / Erik Pasman

En? Is het de moeilijkste baan in schaatsland Nederland?

"Het is wel een beetje zoals ik me voorgesteld had, dat het nooit makkelijk gaat zijn. Voor mij is het de kunst om te balanceren. Hoe houd ik de mensen ook nog net te vriend? Dat is voor mij belangrijk. Ik kan ze van alles gaan vragen, maar als ik ze overvraag, heb ik daar zelf last van. Moeilijk om te bepalen, de ene keer ben ik wat milder, de andere keer moet ik er heel hard in gaan staan. Dat is topsport, ik moet strelen en zwepen."

Maar is het de moeilijkste baan?

"Ik snap dat mensen dat zo zeggen, maar ik zie het als een uitdaging."

In de hoop op minder afzeggingen voor de gezamenlijke trainingen en de wedstrijden zei je bij jouw presentatie in oktober: afspraak is afspraak.

"Ja, dat is ook zo, maar in de praktijk is dat minder haalbaar dan je van tevoren gaat zeggen. Richting het olympisch seizoen wordt dat belangrijker als er meer structuur is, want voor mij is dit ook een leerjaar. Het gaat ook om de vraag: hoe belastbaar is iemand? Vroeger toen we veel meer allrounders hadden, was dat veel makkelijker. Nu vinden schaatsers het al lastig als ze twee keer op een dag moeten rijden. Dan laten ze zo'n teamonderdeel schieten. Maar richting de Spelen is het wel: als je ze te veel laat schieten, tja, dan is het jammer, maar dan kan ik niet op je bouwen..."

Maar de conclusie dat je nu al terug moet komen op je oorspronkelijke 'afspraak is afspraak', die is wel snel getrokken.

"Schaatsers moeten wel commitment tonen. Iedereen die ik opgesteld heb, wilde rijden. Maar soms zijn er verklaringen om het toch niet te doen, zoals nu door de vermoeidheid bij Irene Schouten. Kijk, wat nog helemaal niet aan de orde is: iemand die níét wil trainen, maar wél wedstrijden wil rijden."

De eerste geplande gezamenlijke massastarttraining onder zijn leiding werd meteen geschrapt wegens te lage opkomst. Bij de tweede werd er ijs gehuurd voor zes man, dat heeft weinig nut. Er kwam geen vervolg. Zelf denkt Ritsma dat hij tijdens zijn schaatscarrière een loyale kracht was geweest. De viervoudig wereldkampioen allround kon veel aan, herstelde snel. Daarom vindt hij het soms moeilijk zich te verplaatsen in de argumenten van afzeggers en denkt hij: je traint een hele zomer tweemaal per dag, je moet ook gewoon durven.

Met terugwerkende kracht zegt hij geen spijt te hebben van het opblazen van het schaatslandschap in de jaren negentig, toen hij voor Sanex ging rijden, de eerste commerciële ploeg. Als bondscoach zou trainen in een kernploegmodel een stuk eenvoudiger zijn. "Maar dan was het vijvertje om uit te vissen ook veel kleiner geweest", weet Ritsma. "Heel veel schaatsers krijgen nu een kans om goed te worden en daarom zijn we als schaatsland ook zo sterk."

Het ging bij de Spelen in Peking mis bij de ploegenachtervolging bij de mannen. Marcel Bosker (l), Sven Kramer (r) en Patrick Roest werden vierde. Foto: Pim Ras Fotografie

Toch wilde het op de ploegenonderdelen niet vlotten. Ritsma zegt te weten wat er nodig is om in 2026 in Milaan olympisch goud te winnen. "We hoeven maar een heel klein beetje meer vlieguren te maken, dan gaat het helemaal goed. Qua individuele potentie hebben we echt veel schaatsers, het is mijn taak om daar de besten uit te filteren. Geen gemakkelijke klus, maar het hoeft ook niet morgen te staan. Ik heb nog een beetje tijd nodig. Na dit seizoen ligt er een blauwdruk, volgend jaar moet er een duidelijke structuur staan."

De liefde en passie voor teamonderdelen is volgens Ritsma groot genoeg in Nederland. De te verdienen medailles worden als volwaardig gezien. "En theoretisch zou het ook een relatief makkelijke medaille moeten zijn. Dat is nou net het hele tegenstrijdige in dit verhaal. Als je de neuzen dezelfde kant op krijgt, krijg je die trein op gang."

Daarom stond je je bij de NOS zo op te winden?

"Ja, maar dat hebben die schaatsers ook. Die denken ook: waarom loopt het niet? Hebben hun lesje wel geleerd, dit willen ze niet nog een keer. Kijk, uiteindelijk moet je het mét elkaar doen. Voor elkaar willen werken, het beste in elkaar naar boven halen. Ik heb niet te maken met pannenkoeken, hè. Dit zijn volwaardige atleten die er ook zo in staan. Zo benaderen ze het ook, ze denken ook mee."

Het was nog niet echt indrukwekkend tot nu toe...

"Alleen bij de wereldbeker in Calgary niet, maar voor de rest hebben we best aardig gereden. Maar je ziet wel: je wint niet zomaar meer, wat we in het verleden weleens deden. Je ziet gewoon dat er serieus getraind wordt in sommige landen. Je móét gaan trainen, anders doe je niet mee. We hebben met z'n allen de boot gemist."

Iets meer vlieguren dus. Hoeveel?

"Een x-aantal trainingen meer. In februari kan ik bijvoorbeeld net zo veel doen als de rest van het voorseizoen. Dat heeft te maken met reisschema's van teams en beschikbaarheid. Ik kan wel wat gaan organiseren, maar als de belangrijkste poppetjes ergens anders zijnm heeft het weinig zin."

Maar als je de schaatsers één keer per week samen hebt, is dat in Nederland al veel.

Lachend: "Dat is héél veel. Dat gaan we in de maand februari zo goed als redden, maar daarvoor is het één keer per maand geweest..."

Rintje Ritsma. Foto: ANP / ANP

Dat klinkt toch als het aloude verhaal. Waarom gaat dit Rintje Ritsma dan wél lukken en je voorgangers niet?

"Het enige voordeel dat ik heb is dat ik ex-atleet ben, dichter bij sporters sta, meer hun taal spreek. Daar was Jan (Coopmans, red.) wel anders in. Maar je moet mij niet gaan vergelijken met Jan. Jan is misschien weer veel beter in een structuur neerzetten."

Voorganger Coopmans kreeg op de Spelen forse kritiek. Hij vertrok bij de KNSB, na de tegenvallende ploegenachtervolging bij de mannen (geen medaille) en bij de vrouwen (brons, maar duidelijk onderlinge frictie). Wat Ritsma wel nog wil zeggen: "Coopmans is afgerekend op het resultaat, maar de schaatsers hebben in Peking ook zelf de keuze gemaakt om niet te willen duwen. Terwijl dat wel echt aanzienlijk sneller is. Dat is een keuze die je samen maakt en dan ga je samen verliezen."

Jumbo-Visma, Reggeborgh en Albert Heijn-Zaanlander

Iedereen wil voor elkaar werken, zegt Ritsma, die weinig in het soms geopperde idee ziet om het voortaan maar bij één ploeg neer te leggen. Dus werkt hij met kampen als Jumbo-Visma, Reggeborgh en Albert Heijn-Zaanlander. "Teams en coaches denken mee, het teambelang moet ik daaruit zien te filteren. Ik kijk puur naar de poppetjes, niet naar wat ze aan hebben. Mijn streven is dat de besten moeten rijden."