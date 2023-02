Kunsthistoricus en toonaangevend galeriehouder Paul Andriesse (67) geldt als professioneel kijker; een leven lang fotograferen heeft hem gevormd. De foto's in zijn boek Go Ask Alice zijn een uitnodiging om in de verbeelding af te dalen

"Eén foto betekent voor mij nog niets," zegt Paul Andriesse. "Die heeft misschien wel gebruikswaarde, kan bijvoorbeeld in een tijdschrift worden afgedrukt, maar heeft geen betekenis. Je weet pas waar je naar kijkt als er naast die foto tekst staat, of beter nog: een andere foto. Die geeft het kijken richting."

Neem bijvoorbeeld pagina 8 in Andriesses vierde, recent uitgekomen fotoboek Go Ask Alice. We zien een wandmeubel met boeken en een tv-scherm dat de epische western Giant (1956) toont. "Het schijnt dat als je westerns met een heel erg lange sluitertijd fotografeert er een wit scherm overblijft," vertelt Andriesse. "Zo overheersend is zonlicht in dit filmgenre."

Op de bladzijde ernaast keert de vorm van het scherm terug achter de benen van schilder René Daniëls, een televisie op de grond van zijn rommelige woonkamer. Sla de pagina om en het scherm is verworden tot het gekantelde, abstract witte vlak van een telefoon in de hand van een museumbezoeker die een Picasso fotografeert. Daar weer naast zet kunstenaar James Lee Byars zijn pen op een schrijfblok, volgens Andriesse "ook een soort projectiescherm".

Niet dictatoriaal

Niet dat Andriesse wil voorschrijven wat er in deze opeenvolging van beelden te zien is. "Ik geef alleen mogelijkheden aan. Dat geldt ook voor de manier waarop je door dit boek bladert. Ik zeg zelf: ik ben vanuit het midden begonnen, er is geen begin of eind."

De behoefte van sommige mensen om foto's te 'decoderen', uit elkaar te plukken en tot in detail te beschrijven, begrijpt hij dan ook niet. "Dat is zo wetenschappelijk. Alsof je dan alles kunt zien, ook wat niet direct zichtbaar is. Ik wil niet zo dictatoriaal zijn. Ik houd het liever open. Fotografie is voor mij bij uitstek een medium van het potentieel."

Dat potentieel is meer verbeelding dan afbeelding. Het idee dat de fotocamera de waarheid zou vastleggen, objectief en neutraal, is allang ingehaald door het besef dat iedere foto een constructie is en dus subjectief. Andriesse omarmt dat volledig. Niet als waarschuwing - let op, de fotograaf heeft bedoelingen met dit beeld! - maar als opening naar een andere manier van kijken. Vandaar ook die verwijzing naar Alice in Wonderland in de boektitel. Tijdens haar avonturen groeide en kromp de heldin uit Lewis Carrolls beroemde roman en zag zij de wereld telkens vanuit een ander perspectief.

Niet gezocht, toch gevonden

Andriesse noemt zichzelf geen fotograaf, maar heeft altijd gefotografeerd. "Het is niet mijn hoofdbezigheid en ook geen hobby. Het is iets wat ik gewoon doe. Als een amateur in de oorspronkelijke zin van het woord: als liefhebber."

Dat begon al op de lagere school, toen hij geïnspireerd door platenhoezen de Voigtländer van zijn vader begon te gebruiken. Zijn jongere broer Erik schilderde, werd erkend als wonderkind en had op zijn vijftiende al zijn eerste tentoonstelling. Als vanzelfsprekend stond Andriesse altijd klaar als er iets moest worden vastgelegd.

Hoewel hij met zijn talige talent waarschijnlijk rechten of Nederlands had moeten gaan studeren, werd hij door zijn omgeving meegezogen en koos hij voor kunstgeschiedenis. "In Utrecht, want daar hadden ze de beste bibliotheek," vertelt hij. "Daar kon ik heerlijk dwalen en dingen vinden die ik niet zocht."

Afstuderen op fotografie kon in Utrecht niet, want het medium werd in die tijd nog niet als echte kunst gezien. In Amsterdam zat wel een docent die het aandurfde maar Andriesses onderwerp, de omgang van musea met fotografie, leverde zoveel stekelige reacties op dat hij ervan afzag. In plaats daarvan stortte hij zich op Bas Jan Ader, de conceptueel kunstenaar die zijn performances vastlegde op foto en film, en tijdens een trans-Atlantische overtocht in 1975 vermist raakte.

Tijdens zijn studie en eerste werkzame jaren als aspirant-galeriehouder, reisde Andriesse 's avonds naar zijn ouderlijk huis in Bussum. "In mijn oude kamer bouwde ik dan mijn doka op, om tot twee, drie uur 's nachts foto's te ontwikkelen. Daarna ruimde ik alles op en moest ik weer vroeg op."

Vanaf 1984, toen hij zijn eigen galerie begon, waarmee hij de top van de Nederlandse kunstwereld vertegenwoordigde, maakte hij foto's van 'zijn' kunstenaars en hun werk. Ze zijn terug te vinden in catalogi van onder anderen Marlene Dumas en René Daniëls. Ook in Go Ask Alice duikt de kunstwereld op in uiteenlopende gedaanten: van het atelier van Francis Bacon tot een etalagepop uit het gevangenismuseum en de uitbeelding van een Vermeerschilderij bij Madame Tussauds.

Onderzoekend medium

Andriesses werkwijze laat zich typeren als 'bedachtzaam' en misschien zelfs 'studieus'. "Fotografie is een onderzoekend medium," vindt hij. "Je maakt de foto niet op het moment dat je op de knop drukt, maar in de tijd die aan die handeling voorafgaat."

Anders dan veel commerciële fotografen die honderden, zo niet duizenden foto's per dag maken of toeristen die via hun telefoon 'kijken' naar hun omgeving, duurt het bij Andriesse sowieso een tijdje voordat hij zijn camera tevoorschijn haalt. Na een uur of langer heeft hij een idee van wat hij nu eigenlijk ziet. Dan drukt hij af. Soms nog een tweede keer voor een variant.

Paul Andriesse: ‘Kleur is van de schilderkunst. Zwart-wit laat beter de structuur in de foto zien en de textuur van het afgebeelde.’ Foto: Koos Breukel

Voor de vluchtige kijker bevatten Andriesses foto's waarschijnlijk te weinig spektakel om aan te slaan. Er zijn mensen te zien, vaak tijdens een handeling die niet meer is dan een gebaar. Architectuur is een andere rode draad, van musea in opbouw tot een Jordaanpandje in verval. Voor Andriesse, die door schrijver Oek de Jong ooit 'de man met de meeste beelden in zijn hoofd' werd genoemd, zitten de foto's barstensvol verwijzingen naar andere kunst en fotografie, en zijn ze vaak aanleiding voor alsmaar uitdijende beschouwingen over kijken, waarbij alles in elkaar lijkt te grijpen.

"Van veel dingen heb ik nu pas zelf door wat ik heb gedaan," bekent Andriesse, die zijn foto's vaak jaren laat rusten voordat hij ze na eindeloos combineren en herschikken in een boek samenbrengt. "Zo fotografeer ik al heel lang lampen. Ik gebruik geen studiolicht en flits ook niets in, waardoor een gedoofde kroonluchter of lantaarnpaal oplicht of juist half verdwijnt in het donker. Daar gaat fotografie welbeschouwd over. De dadaïst Raoul Hausmann stelde voor de term 'melanografie' te gebruiken, het vastleggen van schaduwen. Want dat is wat je in eerste instantie doet: het licht brandt zich als zwart in het negatief. Alleen door het afdrukken wordt het weer licht."

Niet in kleur

Hoewel Andriesse aan de Zuidas op de veertiende verdieping woont, bevat Go Ask Alice geen registraties van het majestueuze uitzicht. Hij is wars van effectbejag en al te opzichtige esthetiek. Verhalend is zijn werk ook niet. Dan zou de foto 'op' zijn zodra de kijker alles heeft 'gelezen'.

Dat is ook een van de redenen waarom Andriesse niet in kleur werkt. "Kleurenfotografie laat zich te makkelijk dateren," vindt hij. "Bovendien is kleur van de schilderkunst. Zwart-wit laat beter de structuur in de foto zien en de textuur van het afgebeelde."

De honderd foto's in Go Ask Alice hebben het geduldige oog veel te bieden op dat gebied. Maar ze bieden vooral openheid, een uitnodiging om door de spiegel van Alice in Wonderland te stappen. Veelzeggend is dat Andriesses vorige boek Compared to What eindigt met een foto van Alvar Aalto's werkruimte, waarin de Finse architect een smal trapje naar een hoge deur had gebouwd zodat hij de tuin in kon vluchten als er ongewenst bezoek voor de deur stond. Go Ask Alice eindigt ook met een doorgang, dit keer een tuinhek. "Willem de Kooning zei dat hij altijd een deurtje in zijn schilderijen inbouwde, zodat hij een weg terug had. Dat doe ik ook. Het beeld is nooit helemaal af."