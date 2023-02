Sekswerkers in de toekomst alleen met een verplichte vergunning laten werken, zoals 'Den Haag' wil? Dat is een heel slecht idee, stelt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings. Hij vreest dat sekswerkers in het illegale circuit verdwijnen of in het ergste geval slachtoffer worden van mensenhandel.

De overheid wil zowel exploitanten als sekswerkers verplichten tot een vergunning, die wordt opgenomen in een landelijk register om zo het toezicht op de branche te vergoten. Dat gaat met name voor de sekswerkers niet werken, verwacht Weterings. "Het is een baan zoals vele andere banen. Een baan waarvoor je kiest, waarin je ondernemer bent. Met de daarbij horende rechten en plichten."

Privacy aangetast

Maar in Den Haag wordt volgens hem met 'opgeheven vingertje gedebatteerd' zonder dit allemaal te zien. "Blijven roepen dat er geen sprake van vrijwilligheid kan zijn? Dan heb je niet geluisterd naar de opvatting en ervaring van sekswerkers die eigenstandig kunnen en willen zijn. Wettelijk een vergunningensysteem invoeren dat de privacy van een beroepsgroep wezenlijk aantast, is voor mij niet acceptabel. Privacy is voor elke beroepsgroep een groot goed."

Weterings deed zijn uitspraken donderdagmiddag tijdens de opening van de fototentoonstelling Reimagining Sex Work in het stadhuis. Die is bedoeld om het stigma en het taboe rond sekswerk te doorbreken en 'reist' straks door naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. De burgemeester ging voor de gelegenheid op de foto met een aantal sekswerkers, deze foto wordt aan de expositie toegevoegd.

Om meer zicht te krijgen op de branche in de stad scherpte de gemeente Tilburg vier jaar geleden haar prostitutiebeleid aan. Ze maakt onderscheid tussen vergunde (escortbedrijven, een bordeel en een nachtclub) en niet-vergunde prostitutie. Thuiswerken zonder vergunning is toegestaan mits het werk in de eigen woning plaatsvindt, de verdiensten voor de sekswerker zijn en er geen overlast wordt veroorzaakt. Daarmee loopt de gemeente landelijk voorop.

Met zijn aanpak wil de burgemeester enerzijds misstanden en geweld tegen sekswerkers aanpakken (bijvoorbeeld met controles op illegale prostitutie) en anderzijds de positie van sekswerkers versterken en het stigma rond dit werk doorbreken.

Grootste droom: decriminalisering

Het beleid werd samen met (ex)sekswerkers van de klankbordgroep Seksworks gemaakt. Inmiddels is de klankbordgroep een stichting geworden die adviseert, maandelijkse bijeenkomsten verzorgt voor haar leden en workshops en presentaties houdt. Dit doet ze voor onder meer gemeenten en sinds kort ook de Koninklijke Marechaussee.

Dat is hard nodig, bleek uit de woorden van Seksworks-voorzitter Wendy. Ook al staat de stichting als welzijnswerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een zakelijke rekening openen lukt vooralsnog niet. "We zijn al door vier banken afgewezen."

Decriminalisering van het werk en normale arbeidsrechten zijn voor de stichting 'de grootste dromen', vertelde de voorzitter. "In de afgelopen jaren zijn er in de gemeente Tilburg al veel dingen veranderd om onze positie te verbeteren. Zo is hier bijvoorbeeld thuiswerken onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Maar ook in Tilburg lopen sekswerkers nog tegen bepaalde zaken aan."

Geen mensenhandel

Met het oog op de toekomst heeft de stichting een aantal adviezen voor de gemeente. Zo wil ze onder meer dat twee tot vier sekswerkers zonder vergunning moeten kunnen samenwerken. Ook vraagt ze het toestaan van escort zonder vergunning voor zelfstandige sekswerkers en een betere regulering van het werk onder dezelfde arbeidsrechten als andere beroepsgroepen. De stichting vindt het verder belangrijk dat Tilburg in haar beleid duidelijk onderscheid maakt tussen mensenhandel en sekswerk.

Weterings nam de aanbevelingen ter harte en belooft zich in te blijven zetten om het taboe rond sekswerk te doorbreken. "Sekswerk is zoals gezegd een beroep waar je bewust voor kunt kiezen. Mensenhandel is dat zeer beslist niet, hierbij is geen sprake van vrije wil of een bewuste keuze."