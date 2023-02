Op haar nieuwe album Trustfall zingt popster P!nk over haar angsten, haar vrolijke escapisme en haar overleden vader. 'We moeten woedend blijven worden als dat nodig is.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het loopt tegen negenen in de Nederlandse avond als er een zonnige zitkamer op het scherm van de laptop verschijnt. Voor het raam in een comfortabele stoel: P!nk (Alecia Moore, 43) getooid met royale hoed op de peroxideblonde lokken. Ze is thuis in het Californische Santa Barbara, in een villa omringd met 18 hectare aan wijngaarden. Hoewel de zangeres haar eigen wijn verbouwt (verkrijgbaar onder het etiket Two Wolves), nipt ze nu uit een flacon met water.

Het leven is er goed, bevestigt ze. Tenminste, als haar echtgenoot (ex-motorcrosscoureur Carey Hart) haar niet te veel lastig valt, voegt ze met rollende lach toe. Maar toch: ook voor een popster met 17 Nederlandse top 10-hits op haar naam en een uitverkochte stadiontournee op komst (in juni staat P!nk op Pinkpop) zijn het verwarrende tijden. Meer dan ooit vindt haar blik op de wereld rondom haar de laatste jaren een weg naar haar muziek.

Recht op abortus

Gingen haar eerste hits aan het begin van dit millennium over wilde feesten (Get the Party Started), haar getroebleerde jeugd met twee elkaar het huis uit vechtende ouders (Family Portrait) en de nietszeggendheid van haar collega's (Stupid Girls), vorig jaar verraste met het uitbrengen van de song Irrelevant, een directe reactie van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het recht op abortus terug te draaien.

Ook op haar vandaag te verschijnen album Trustfall is de toon betrokken en intiem. Het album kent de karakteristieke, hitgevoelige, feestelijke en soms rauwe sound van P!nk, maar uit de teksten spreekt soms onverholen bezorgdheid over de staat van de globe.

- Foto: AP

"Het is deze dagen zo makkelijk om afgestompt te raken, omdat er zoveel in de wereld gebeurt," zegt ze. "Maar ik denk dat we met onze gevoelens in contact moeten blijven. We moeten woedend blijven worden als het nodig is, maar ook dansen als het kan. En op dit album hoor je mij beide doen."

Jouw song Irrelevant klonk regelrecht woedend.

"Ik moest dat liedje schrijven. Ik was zó boos. Binnen een dag had ik het nummer helemaal af en een week later was hij uitgebracht. Ik moest reageren."

Je schreef bij het verschijnen: 'Wie het oké vindt dat de overheid zich met de baarmoeder van een vrouw bemoeit, zich in gay-huwelijken mengt en discriminatie in het algemeen goedkeurt: luister alsjeblieft nooit meer naar mijn muziek.' Wat kreeg je voor reacties?

"Doodsbedreigingen. Die kreeg ik al veel langer, maar sinds dat nummer komen ze bijna elke dag. Ik ben er redelijk aan gewend geraakt. Het is de laatste tijd alleen wel veel erger dan vroeger. Mensen roepen online dingen die ze in het gewone leven nooit zouden durven zeggen. Toetsenbordstrijders noem ik ze.

"In mijn loopbaan is het vaak zo gegaan: ik krijg complimenten omdat ik zeg wat ik denk. Dat vindt iedereen prachtig, totdat ik iets zeg waar ze het zelf niet mee eens zijn. Dan draaien ze helemaal om en word ik of zelfs mijn kinderen online aangevallen. Hypocriet, frustrerend, maar ergens ook hilarisch. Maar ja, wat doe je er aan?"

PINK Foto: PINK

Een angstig mens zou zijn toon misschien matigen.

"Ik ben opgevoed met de gedachte dat je moet opstaan voor waar je in gelooft. En dat verander ik niet meer. Voor niemand."

Het album Trustfall gaat volgens P!nk ook over dat mechanisme. Voel de angst voor de dingen waarvoor je bang bent en doe ze vervolgens toch, houdt ze haar luisteraars op het titelnummer voor. De eerste song, When I Get There, gaat over haar vader. Jim Moore, Vietnam-veteraan, overleed in de zomer van 2021. 'Ik denk aan jou als ik een film zie die je zou haten,' zingt ze. 'Je zou het me vertellen/Over je mening aarzelde je nooit.'

Waarom wilde je jouw album met zo'n persoonlijk verhaal openen?

"Zo ben ik in het echte leven ook. Ik doe niet aan bullshitpraatjes over niets. Ik wil het zo snel mogelijk hebben over waar het over moet gaan. Ik wilde het gesprek met mijn luisteraars beginnen met iets waars, iets dieps.

"Ik zong als klein meisje graag met mijn vader samen. Hij zong elke avond in bed voor me. En ik zong mee."

Je vertelde dat je van hem leerde om trouw te blijven aan jezelf.

"Hij liet zich niets vertellen. Hij was een fighter, stuurde brieven naar iedereen met wie hij het oneens is. Als kleuter nam hij me al mee om te demonstreren in Washington. Hij geloofde echt dat één persoon een belangrijk verschil kon maken."

Toch belandde je vaak in verhitte discussies over politiek met hem.

"Dat was onvermijdelijk. Hij heeft me opgevoed op als de sterke onafhankelijk denker die hij zelf ook was. En tja, dan was ik het dus af en toe niet met hem eens.

"Ik maak nu hetzelfde mee met mijn dochter Willow van elf. Ook zij gelooft zo sterk in wat ze vindt, dat discussies hoog kunnen oplopen. Al gaan nu die nog over welke kleding ze aan mag en of ze een telefoon mag of niet. 'Mam, iedereen in mijn klas heeft er een!' roept ze dan. Ja, en jij dus niet."

Waar ging het politieke debat met jouw vader over?

"Het was vreemd. Hij gleed de laatste jaren terug van progressief naar conservatief. Uiteindelijk werd hij zelfs een Trumper. Ik deed mijn best, maar kon niet begrijpen waarom mijn vader, die rijke en onwetende mensen echt haatte, ineens omdraaide en zichzelf wijdde aan precies zo iemand. Hij leek wel gebrainwashed."

Begreep hij jou nog?

"Hij probeerde het niet meer. En dat is symbolisch voor hoe het in ons land nu gaat. Niemand probeert elkaar nog te begrijpen. We hebben geen dialooog meer, we schreeuwen alleen nog maar tegen elkaar. De maatschappij stort er door in."

- Foto: Ebru Yildiz_

Heb je nog hoop op verandering?

"Het kan altijd. Kijk naar mij: ik was lange tijd een compleet gestoord figuur, drugs waren vaak in de buurt, maar nu gedraag ik me toch al jaren heel verantwoordelijk."

Jouw documentaire All I Know so Far uit 2021 toont zelfs een vrolijk en zorgeloos beeld van jou en jouw gezin, dat meegaat op tournee. Een groot verschil met de films over collega's Taylor Swift en Billie Eilish, die enorme druk van buitenaf lijken te ervaren. Hoe verklaar je dat verschil?

"Is dat zo? Ik heb hun documentaires niet gezien. Maar ik heb zoveel shit meegemaakt in mijn leven dat ik nu op een punt ben beland dat ik carrière maken niet meer zo serieus neem. Mijn werk is niet meer het enige dat belangrijk is in het leven. Ik zit niet de hele dag de hitlijsten na te pluizen. Al zeg ik niet dat Taylor en Billie dat wel doen hè.

"Wat ik bedoel: muziek is niet meer het enige voor mij. Ik heb een prachtig gezin, fijne vrienden, ik maak mijn eigen wijn en ik lees af en toe een boek. Ik weet inmiddels wat mentaal mijn beste balans is. Het moederschap heeft daarin veel geholpen. Ik heb moeten accepteren dat ik nooit meer echt uitgerust ben en toeren met die twee kids erbij is gewoon een heel slecht idee, maar ik geniet er ontzettend van."