Staat de wereld voor een revolutie in de productie van plantaardige vleesvervangers? Dat zou zomaar kunnen, want het Bredase The Protein Brewery gaat dit jaar de wereldmarkt op met een plantaardig eiwitpoeder dat in allerlei voedingsmiddelen verwerkt kan worden.

De Goeseelsstraat in Breda is niet direct de plek waar je een revolutie verwacht. De straat ligt in een relatief klein bedrijvengebied langs het spoor in de wijk Brabantpark. "Ik heb al moeite met het uitspreken van de naam", zegt de Britse CEO Sue Garfitt lachend.

Ze wijst naar de delen van een bedrijvencomplex waar The Protein Brewery huist. Daar werken enkele tientallen mensen aan een geur- en smaakloos poeder dat ontstaat door gewassen te fermenteren met een 'geheime' schimmel. Fermentatie is een proces waarbij bacteriën, gisten en schimmels gebruikt worden om een voedingsmiddel te maken. Voorbeelden zijn yoghurt, bier en zuurkool.

Het Bredase poeder kan een toonaangevende vleesvervanger worden. Voor Garfitt is dat laatste een belangrijke drijfveer. "Ik wil het eten van vlees niet verbieden, maar een gezond alternatief bieden. Met Fermotein (de merknaam, red.) denkt The Protein Brewery dat te kunnen doen", zegt zij. The proof of the pudding is in the eating.

Aardappels en suikerbieten

Het poeder bestaat uit proteïnen (eiwitten) en vezels. Het ontstaat door gewassen als aardappels en suikerbieten te fermenteren met een schimmel die door de Bredase microbioloog Wim de Laat ontwikkeld c.q. ontdekt is. De Laat geniet sinds kort van een sabbatical en trok Garfitt aan boord om het bedrijf naar de markt te brengen.

En daar heeft hij een goede reden voor. Garfitt stond aan het roer van het succesvolle Alpro, de van oorsprong Belgische voedselproducent die gespecialiseerd is in de productie van plantaardige alternatieven voor zuivelproducten. Ze heeft naar eigen zeggen dezelfde idealen als Wim de Laat, in 2018 grondlegger van The Protein Brewery. De aarde moet een betere planeet worden en de ontwikkeling van plantaardige proteïne kan daar in belangrijke mate bij helpen.

Nieuwe Bredase fabriek

De Laat wil zijn steentje bijdragen vanuit zijn eigen geboorteregio. Vandaar dat de nieuwe fabriek verrijst aan de noordelijke rondweg, pal in het zicht van het drukke verkeer. De gewassen die gebruikt worden komen uit de regio. Ook dat is een wens van De Laat. "In mei zal de brouwerij gaan draaien. We denken groot en gaan snel de Amerikaanse en Aziatische markt op. Ik denk dat een jaarlijkse omzet van tussen de 300 en 500 miljoen euro mogelijk is. Niet meteen het eerste jaar natuurlijk, maar ik verwacht wel op korte termijn", zeg Garfitt.

Ze lijkt zeker van haar zaak. The Protein Brewery heeft alvast het vertrouwen van investeerders mee en kon zo 22 miljoen euro bij elkaar schrapen. Een sterk begin voor wat in wezen een start-upbedrijf is.

Diervriendelijke snacks

Garfitt laat in de keuken van het Food Experience Center aan de Goeseelsstraat zien waarom er zoveel optimisme is. Daar werken voedingsdeskundigen Demi de Rijk, Maloe Kleine-Haar en Renée Teunisse aan gerechtjes die gemaakt zijn met onder meer Fermotein als basisbestanddeel. De gerechtjes worden getest door werknemers van het bedrijf om zo vast te stellen of er smaakverschillen zijn tussen de vlees- of visvervangende snacks enerzijds en de gangbare varianten anderzijds.

Kleine-Haar biedt een klein koekje aan dat zojuist door het drietal in de oven bereid is met gebruikmaking van het poeder. "Door te proeven kunnen we vaststellen of de smaak goed is. De test is geslaagd als je niets merkt van het poeder", zegt de Kleine-Haar.

Een ander aspect waar we opletten is dat het water wat wij nodig hebben bij het productie­pro­ces weer opnieuw gebruikt kan worden

Verwachtingsvol kijkt Garfitt toe hoe het bezoek een koekje proeft en vaststelt dat de smaak niet van 'echt' valt te onderscheiden. "We hebben een menukaart gemaakt waarmee we duidelijk maken wat er allemaal mogelijk is. Het is belangrijk te melden dat Fermotein niet alleen plantaardige eiwitten bevat, maar ook gezonde vezels", zegt Garfitt. Op het menu staan onder andere scrambled eggs zonder eieren (15 procent Fermotein), pannenkoeken (9 procent Fermotein) en tortilla's (20 procent Fermotein). Voor de rest zitten in deze producten de gangbare ingrediënten.

Duurzaamheid boven alles

Garfitt zegt dat duurzaamheid in het gehele proces hoog in het vaandel blijft staan. Voor de toekomstige uitbreidingen in de Verenigde Staten en Azië zullen er ter plekke productielocaties komen om zo onnodig en vervuilend vervoer over de wereldzeeën zoveel mogelijk te beperken. Al is het poeder door zijn verschijningsvorm tegen betrekkelijk lage kosten te verschepen. "Een ander aspect waar we op letten is dat het water wat wij nodig hebben bij het productieproces weer opnieuw gebruikt kan worden. We verspillen op die manier niets", zegt Garfitt.

Voor de uitbreidingen in het buitenland richt de zoektocht zich in de eerste plaats op regio's waar de ontvankelijkheid voor duurzaam voedsel groot is. "In de Verenigde Staten zijn dat uiteraard de east- en vooral de westcoast. Voor Azië is Singapore een optie. Dat is weliswaar een klein land, maar het land staat open voor nieuwe voedingsmiddelen en heeft veel verbanden met omringende landen."

