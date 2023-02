Openingsfilm She Came to Me van Rebecca Miller is geestig, weerbarstig en lichtvoetiger dan de rest van het programma van de 73ste Filmfestspiele Berlin.

"Die F moet klinken als verlangen", zegt Peter Dinklage, "niet alsof je de toonbank schoonmaakt met ontsmettingsmiddel." De acteur, bekend van Game of Thrones, zegt het als operacomponist tijdens een repetitie in de openingsfilm van de Internationale Filmfestspiele Berlin. De 73ste Berlinale werd donderdagvond geopend met het geestige en weerbarstige She Came to Me van regisseur Rebecca Miller.

De film deed precies wat een openingsfilm behoort te doen: lichtvoetig zijn en verlangen opwekken. Op het immer politiek geëngageerde Berlijnse filmfestival is daar dit jaar misschien wel meer dan ooit behoefte aan: een speelse warming-up voor aanvang van een zware filmmarathon.

Geen karikaturen

Hoofdrolspeler Dinklage is een operaschrijver met writer's block. Deze Steven hervindt zijn inspiratie na een vreemde onenightstand-achtige situatie met de vrouwelijke kapitein van een sleepboot. Ook is er een absurd rechtlijnige stenograaf die de achttienjarige vriend van zijn zestienjarige adoptiedochter - dolverliefd zijn ze - voor de rechter probeert te krijgen omdat seks met personen onder de achttien jaar verboden is in het New York waar de film zich afspeelt.

Miller leeft zich heerlijk uit. Het tempo ligt hoog, individuele scènes laten zich soms bekijken als op zichzelf staande korte films. Irreëel menselijk gedrag omarmt ze liefdevol, tot gemakzuchtige schetsjes van karikaturen laat ze zich niet verleiden. Diep graaft ze niet, maar dat is op deze eerste festivaldag ook niet de bedoeling.

Brandhaarden

De komende dagen begint het écht, in Berlijn, met ruimschoots aandacht voor de brandhaarden van de wereld. De documentaire Superpower van de Amerikaanse acteur Sean Penn (en coregisseur Aaron Kaufman) zal gegarandeerd de tongen in beweging brengen. Penn toog begin 2021 naar Oekraïne om president Zelensky te portretteren en bleef filmen toen Poetins leger een jaar later binnenviel.

In La sirène, een animatiefilm van de in Frankrijk woonachtige Iraanse regisseur Sepideh Farsi, gaat een tienerjongen na een raketinslag tijdens de oorlog tussen Iran en Irak op zoek naar zijn verdwenen broer.

Op een positieve manier confronteren

Nederland speelt zijn rol in de bijprogramma's van het festival. Sacha Polak presenteert in het Panorama-programma Silver Haze, Zara Dwinger maakt haar speelfilmdebuut met Kiddo in het tienerfilmprogrammaonderdeel Generation Kplus, Dearest Fiona van Fiona Tan is onderdeel van Forum. Korte films zijn er van Emma Branderhorst (Ma mère et moi), Luca Meisters (Magma), Yazan Rabee (Back). Yannick Yozefzoon (recent te zien in Piece of my Heart, Sputum en Femi) is een van de Shooting Stars, een podium waarop acteurs worden geholpen met hun eerste stappen in de richting van een internationale carrière.

Tijdens de presentatie van de jury die de hoofdcompetitie van het festival bekijkt, bleek voorzitter Kristen Stewart klaar te zijn voor het grote soortelijke gewicht. Gevraagd naar wat ze de komende anderhalve week zoekt in een mogelijke prijswinnaar, zei de 32-jarige Amerikaanse actrice uit te kijken naar films met een politiek karakter die 'op een positieve manier confronteren'.