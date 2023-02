Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen voor het eerst stemmen voor de Eerste Kamer. Maar niet op BBB en PVV en tal van andere partijen die wel meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. 'Compleet krankzinnig', vindt John Bont uit Enschede, wiens ouders in Spanje wonen. Maar hoe kan dat?

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het stembiljet viel afgelopen weken bij Nederlanders over de hele wereld op de deurmat of in de mailbox. Voor het eerst kunnen zij ook stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Zodat Nederlanders in het buitenland ook invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Op het stembiljet staan 13 partijen. Ter vergelijking, inwoners van Overijssel kunnen op 19 partijen stemmen. Op de 'buitenlandse' kieslijst ontbreken lokale partijen, nieuwkomers, maar ook (intussen) gevestigde namen. Met als meest opvallende afwezigen: PVV, BBB en ChristenUnie.

'Vreemd gevoel' bij ontbreken partijen

Compleet krankzinnig, vindt John uit Enschede. Zijn ouders wonen in Spanje en kunnen voor het eerst voor de Eerste Kamer stemmen. Maar niet op de partij die hun voorkeur zou hebben. Het viel zijn ouders gelijk op toen ze de oranje envelop met daarin hun stembiljet openmaakten.

"Ze wilden graag op een partij stemmen die tegen de nieuwe pensioenwet is, de PVV", vertelt Bont. Maar die staat niet op de kieslijst. "We kregen er een vreemd gevoel bij. Zou dit zo georganiseerd zijn?"

Nieuwe opzet

Hoe zit dat? Het gaat hier om een nieuwe opzet voor de verkiezingen. Een half jaar geleden stemde de Eerste Kamer in met een wijziging van de grondwet, waardoor dit mogelijk werd. Tot nu toe konden Nederlanders die in het buitenland wonen nooit stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, omdat je daarvoor in de provincie moet wonen waar je stemt.

Maar de gekozen Statenleden kiezen ook de Eerste Kamer. En daarom vond de landelijke politiek het van belang dat ook Nederlanders in het buitenland hier een stem in zouden hebben. Net zoals zij wel kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Daarom is een soort 'dertiende provincie' in het leven geroepen. Officieel is de naam het kiescollege niet-ingezetenen. Nederlanders in het buitenland kunnen stemmen op kandidaten die ook in het buitenland wonen. Deze dertiende provincie krijgt vervolgens 25 zogenaamde kiesleden, die ook mogen stemmen voor de Eerste Kamer, op het moment dat de reguliere Provinciale Statenleden dat ook doen.

Is het hun eigen keuze?

Maar dus geen leden van BBB, PVV, ChristenUnie of tal van andere partijen die provinciaal wel meedoen. Hoe dat kan? Het is hun eigen keuze, legt het ministerie van Binnenlandse Zaken uit. Zoals bij elke verkiezing, kon elke partij of beweging die dat wilde zich inschrijven. Er waren wel eisen aan verbonden. Zo moeten de kandidaten op de kieslijst Nederlander zijn, maar mogen ze dus niet in Nederland wonen.

Dertien partijen hebben besloten mee te doen, anderen deden dat niet. Zoals de BoerBurgerBeweging. 'De procedures waren erg ingewikkeld en onze focus als jonge partij lag op het rond krijgen van de binnenlandse administratie. Volgende keer kunt u gegarandeerd BBB stemmen', laat de partij op de eigen website weten.

Van PVV naar SP

Die uitleg, die hadden Bont en zijn ouders nog niet gevonden. "Het werd ook nergens vermeld bij de papieren die zij kregen", zegt de Enschedeër. De uitleg stelt hem gerust. "Maar het was goed geweest als dit duidelijk gecommuniceerd was." Zijn ouders hebben uiteindelijk wel gestemd. "Niet op de partij van hun eerste keuze, maar op de SP. Omdat die ook tegen de pensioenwet zijn."

Invloed van 'buitenlandse' stemmen is beperkt

De invloed van de stemmen die vanuit het buitenland komen, is beperkt. Omdat het nieuwe verkiezingen zijn, moesten alle mensen die willen stemmen, zich daarvoor registreren.

Dat hebben 37.173 mensen gedaan. In totaal zijn 90.000 mensen in het buitenland geregistreerd voor Nederlandse verkiezingen, bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 maakten 62.000 van hen gebruik van hen stemrecht. Voor deze nieuwe verkiezingen hebben 37.173 mensen zich geregistreerd. Op basis hiervan is berekend dat er 25 leden in hun kiescollege komen. Ter vergelijking, Provinciale Staten van Overijssel heeft 47 leden.

Bovendien telt de stem van deze kiesleden minder zwaar dan de stem van de Provinciale Statenleden. Hoe zwaar die precies weegt, wordt nog bepaald op basis van een ingewikkelde formule, waarbij onder andere wordt gerekend met het aantal uitgebrachte stemmen en aantal inwoners.

Op 30 mei kiezen alle Provinciale Staten leden en de leden van vier kiescolleges de Eerste Kamer. Naast het nieuwe kiescollege hadden ook Bonaire, Sint-Eustatius en Saba al hun eigen kiescollege.