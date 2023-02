Poserend in de stad waar hij over precies twee maanden zijn titel verdedigt voelt Abdi Nageeye de druk. Maar sportief gezien verloopt zijn voorbereiding op de Marathon Rotterdam vooralsnog perfect. Wel heeft hij heimwee naar zijn vier kinderen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op zo'n 100 meter van de plek waar op zondag 16 april het startschot wordt gegeven, lepelt Abdi Nageeye deze middag een kop champignonsoep naar binnen. Straks zullen de fotografen hem vastleggen, heen en weer dribbelend bij het marathonbeeld, met de Erasmusbrug als achtergrond. Maar nu al komt hij met een toch ietwat treurige conclusie: "Ik weet niet of ik Rotterdam na deze keer ooit nog zal lopen."

Dat zit zo. De 33-jarige liefhebber is het lopen nog lang niet beu. Maar de man die zijn carrière lang moeiteloos van hot naar her reisde en zich overal ter wereld thuis voelde, vindt het steeds moeilijker om verwijderd te zijn van zijn gezin. En om aansluiting met de top te houden moet je als langeafstandsloper nu eenmaal vaak en lang op hoogtestage. Toen Nageeye weer naar Sululta in Ethiopië vertrok, bleven zijn vrouw en vier kinderen achter in het noorden van Somalië. "Mijn zoons zijn al wat ouder nu. Die vragen na twee weken al hoe lang het nog duurt en dan moet ik ze nu vertellen dat ik nog twee maanden weg blijf. Dat is zo confronterend."

Berlijn, Londen en Chicago

Het is de reden dat hij zegt: "Dit leven ga ik nog maximaal drie jaar volhouden." En omdat zijn wensenlijstje lang is, weet de winnaar van vorig jaar op de Coolsingel niet of hij na komende editie nog eens deelneemt. "Ik heb bijvoorbeeld de marathons in Berlijn, Londen en Chicago nog niet gelopen en dat wil ik wel graag. Ik hoop deze zomer aan het WK in Boedapest mee te doen en volgend jaar is het jaar van de Spelen. Voor je het weet, zit het erop. Dus dan vraag ik mezelf soms af: ga ik hierna Rotterdam ooit nog lopen? Hetzelfde geldt voor Amsterdam. Daar heb ik nog nooit met de toppers mee kunnen strijden en dat zou ik wel mooi vinden. Maar de tijd is krap."

Abdi Nageeye (l) en Bashir Abdi bij de Erasmusbrug. Foto: Pim Ras Fotografie

Benen testen in Barcelona

Over een paar uur zit zijn bliksembezoek aan Nederland er alweer op. Dan vliegt hij naar Barcelona om zondag de halve marathon te lopen. Het oorspronkelijke plan was zijn persoonlijke record aanvallen. Maar nu tempert hij de verwachtingen. Hij heeft geen gas teruggenomen in zijn trainingen, omdat hij iets later aan zijn voorbereiding is begonnen. Begin januari kon hij het niet over zijn hart verkrijgen om al afscheid te nemen, bezocht nog een bruiloft van zijn schoonzus, speelde met zijn kids en pakte iets later dan gepland het vliegtuig.

"Daarom staat de wedstrijd in Barcelona nu in het teken van de benen testen. De tijd die ik loop is minder belangrijk. Het wordt overleven", voorspelt Nageeye, die wel duidelijk wil maken dat ondanks het gemis de trainingen zeer goed gaan. Hij heeft veel aan Bashir Abdi, zijn vriend, Belgisch en Europees recordhouder en op 16 april zowel zijn concurrent als compagnon. "Het gaat perfect. Ik heb geleerd van alle fouten die ik in het verleden heb gemaakt. Van alle goede dingen die ik heb gedaan. En ik probeer al die lessen mee te nemen. Dag in, dag uit, week in, week uit. Trainen, eten, slapen. En niet de stad in."

Abdi Nageeye met zijn zilveren olympische medaille. Foto: AFP