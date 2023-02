Amsterdam heeft sinds kort een nieuw wapen tegen fietsers die door rood rijden: een teller die laat zien hoeveel mensen al voor het verkeerslicht stopten. 'Ik weet zelf precies hoe deze kruising werkt.'

Op de kruising van de De Boelelaan en de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid staat sinds donderdag 9 februari een grote rode knop naast het stoplicht. Een paar meter ervoor, naast het fietspad, is een digitaal bord geplaatst dat weergeeft hoeveel mensen al hebben gewacht bij het rode licht. Het idee: wanneer fietsers zien hoeveel medeweggebruikers al netjes zijn gestopt voor rood, zullen ze dat zelf óók vaker doen.

Na een week in bedrijf meldt de teller 1145 wachtenden. Na de eerste ochtend stond de teller pas op 98. "Dat was niet omdat er zo weinig mensen zijn gestopt, hoor," legt technicus en productontwikkelaar Maarten Hendriks uit. "Bij de opening werkte ie niet. We zijn dus wat later begonnen."

Hoewel de startproblemen snel waren verholpen, laten de meeste fietsers de knop links liggen. "Ik zou hier zelf nooit op gedrukt hebben," zegt Hendrik Fausten (27). De Duitser vindt de knop er te serieus uitzien, alsof er iets zal ontploffen wanneer je erop drukt. Bovendien stopt hij bijna altijd uit zichzelf voor rood. "Ik woon hier pas anderhalf jaar, misschien daarom."

Kuddedieren

Dat geldt niet voor de Griekse John Grigoriadis (19). Ja, hij remde dit keer wel, maar dat was toeval. "Ik weet precies hoe deze kruising werkt," zegt hij. Als het rood wordt, heeft hij vijf tot tien seconden voordat de auto's beginnen met rijden. En als de voetgangers groen hebben, gaat hij sowieso. "Ik denk niet dat dit instrument gaat werken," zegt hij.

Experts zijn positiever over de nieuwe maatregel. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat meer mensen met zo'n teller voor rood stoppen. "Dit sluit naadloos aan op de literatuur," zegt VU-hoogleraar psychologie Paul van Lange. "De 'beschrijvende norm' - ons beeld van dat wat anderen doen - is voor de meesten belangrijker dan de officiële regels."

Ook verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen onderschrijft het idee van sociale beïnvloeding. "Mensen zijn kuddedieren," zegt hij. "We doen het liefst wat de meesten doen, willen geen buitenbeentjes zijn."

Zelfoverschatting

Wel vraagt hij zich af of de teller in deze situatie ook daadwerkelijk gaat werken. Tertoolen: "Fietsers willen meestal gewoon snel naar hun bestemming toe. Veel mensen kijken zelf of ze wel of niet door kunnen fietsen. Eigenlijk gebruiken veel mensen het verkeerslicht alleen op drukke wegen, waar je zonder niet levend aan de overkant komt."

Dat niet iedereen gevoelig is voor het gedrag van anderen, blijkt wanneer één fietser zich behendig langs vier wachtenden manoeuvreert. Links, rechts, links, en weg is ie. Tertoolen: "Zelfoverschatting is sterk aanwezig bij fietsers. Bij de teller zouden mensen júíst makkelijk kunnen redeneren: laat die anderen maar wachten, ik beslis zelf of ik wel of niet kan gaan."

Volgens Van Lange is het belangrijk dat het signaal duidelijk is. "Fietsers, zeker diegenen die door rood gaan, hebben haast. Het is dus belangrijk dat ze het signaal snel kunnen oppakken. Cijfers weergeven zonder context is wat abstract." Een percentage of - nog beter - een icoontje dat laat zien hoeveel procent van de fietsers stopt voor rood, zou volgens hem een welkome aanvulling zijn.

Betuttelend

Bovendien kan de teller volgens Van Lange ook een averechts effect hebben. "Als veel mensen door rood fietsen, blijft het getal op de teller laag. Dan heb je het risico dat de beschrijvende norm de andere kant op werkt. Maar waarschijnlijk gebeurt dat niet, want uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen gewoon stoppen."

Verspilde energie, besluit een fietser in Zuid, net voordat hij weer wegzoeft. Sommige mensen zullen het nieuwe instrument vast betuttelend vinden, beaamt Van Lange. "Maar het is wel een vriendelijke vorm van betutteling. Er wordt niet gezegd hoe het moet, alleen wat anderen doen. Je mag geen wonderen verwachten van borden en signalen, maar mensen op een idee brengen, iets dat ze anders onvoldoende doorhebben, dat is belangrijk."

Ergernissen

Volgens de gemeente fietst een kwart regelmatig door rood. Het is een van de grootste ergernissen in het Amsterdamse verkeer en kan bovendien gevaarlijk zijn. Om daar een einde aan te maken, heeft de gemeente vorig jaar meerdere experimenten uitgevoerd die het gedrag van fietsers zouden moeten beïnvloeden. Daar is onder andere dit middel uitgekomen.