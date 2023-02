Als de dertienjarige Ali Muhammad in november 2022 met hoge koorts en vreselijke hoofd- en nekpijn op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis belandt wordt gedacht aan een virus. Een paar dagen later is hij dood. 'Hij kon nauwelijks praten, voelde constant een stekende pijn in zijn nek en achterhoofd. Zelfs huilen lukte niet meer.'

Volgens zijn moeder Iram Naz had Ali een hersenvliesontsteking die niet is opgemerkt. De Rotterdamse beschuldigt het Maasstad Ziekenhuis van onzorgvuldig handelen en heeft een advocaat ingeschakeld die het ziekenhuis aansprakelijk stelt voor de dood van haar zoon. Tegelijkertijd doet het OM strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van het ziekenhuis. "De huisarts vermoedde al een hersenvliesontsteking, waarom is hier niet beter op gecontroleerd? Ze hebben mijn zoon vermoord.''

Voor moeder Iram Naz en haar gezin is elke dag overleven. Het verdriet om haar geliefde Ali is onbeschrijfelijk. Ze is overtuigd dat haar zoon zeker een overlevingskans had gehad als het ziekenhuis hem correct had onderzocht op hersenvliesontsteking. De advocaat van het gezin, Saliha Aksu-Ari, stelt het ziekenhuis aansprakelijk voor ernstig nalatig en verwijtbaar handelen met de dood tot gevolg. "Uit ons onderzoek blijkt dat het Maasstad Ziekenhuis fout op fout heeft gestapeld.''

Pijn bij zijn oog

Het begon allemaal vrijdag 4 november 2022. Ali vertelt dat hij zich niet lekker voelt. Hij klaagt over pijn bij zijn oog. Zijn moeder geeft hem paracetamol, maar dat helpt nauwelijks. In het weekend heeft hij hoofdpijn en voelt zich steeds zieker worden. Ook krijgt hij koorts. Op maandag neemt Naz contact op met de huisartsenpost, maar telefonisch gaven zij aan dat de klachten van Ali niet alarmerend waren en dat hij de volgende dag wel naar de huisarts kon, aldus Naz.

Iram is alleen maar aan het overleven sinds de dood van Ali: ‘Hij had nooit wat, nu ben ik hem voor altijd kwijt.’ Foto: Marco De Swart

Ze gaat dinsdag met Ali naar de huisarts en die verwijst hem direct door naar de Spoedeisende Hulp vanwege de verdenking op hersenvliesontsteking. "De huisarts vermoedde een hersenvliesontsteking maar kon niet zeggen of het bacterieel of viraal was. Daarvoor moesten we naar ziekenhuis.''

Alleen een virale infectie

Op de Spoedeisende Hulp van het Maasstad Ziekenhuis worden het bloed en de urine van de jongen gecontroleerd. "Ali moest een aantal oefeningen doen. Het feit dat hij zijn hoofd op een bepaalde manier kon draaien, was volgens het ziekenhuis voldoende om aan te nemen dat hij geen hersenvliesontsteking had'', zegt Naz. "Maar Ali was jong en had blijkbaar nog kracht daarvoor.'' Volgens Naz had het ziekenhuis direct hersenvocht moeten afnemen om dat te controleren op hersenvliesontsteking. "Maar volgens het ziekenhuis had Ali een virale infectie en was paracetamol voldoende.''

Ali gaat naar huis en als de pijn erger wordt, mocht hij een ibuprofen van 400 milligram. Maar die nacht gaat het opnieuw mis. Ali krijgt koorts, voelt zich misselijk, zijn nek is stijf. Opnieuw heeft hij zeer intense hoofdpijn en verdraagt ook geen licht meer. "Hij gaf meerdere keren over. Ik probeerde zijn pijn te verlichten met een massage, maar dat hielp niet.'' Naz belt de huisartsenpost en wordt opnieuw naar de Spoedeisende Hulp van het Maasstad Ziekenhuis verwezen.

Verschrikkelijke pijn in zijn hoofd

"Eenmaal bij de Spoedeisende Hulp kon mijn zoon al niet meer lopen'', vertelt Naz. "Hij zei: 'Mama, ik kan niet meer lopen. Ik heb geen kracht.' Toen hebben we hem in een rolstoel gezet. Het was verschrikkelijk. Geloof mij, het is heel heftig om je kind ineens in een rolstoel te zien.''



Opnieuw moet Ali een aantal oefeningen doen. Volgens zijn moeder wordt er wederom niet gecontroleerd op hersenvliesontsteking, maar houden de artsen vol dat haar zoon een virale infectie heeft. Wel wordt Ali opgenomen ter observatie. "Hij kreeg opnieuw ibuprofen, toen leek het iets beter te gaan.'' In het ziekenhuisbed lukte het om een beetje te slapen. Maar even later krijgt hij, volgens Naz, weer verschrikkelijke pijn in zijn hoofd en nek. "Hij werd ook steeds benauwder. Ik vroeg aan de verpleging of mijn zoon zuurstof kon krijgen, maar dat was niet nodig.''

Ali Muhammad en zijn vader. Foto: Prive

Ook de volgende ochtend voelt Ali zich doodziek. "Hij kon niets meer eten en gaf constant over. Er kwamen opnieuw artsen aan zijn bed en wéér werden een paar lichamelijke controles gedaan. Ik vroeg of ze de verwijzing van de huisarts hadden gezien. Konden ze geen MRI-scan maken? Maar dat was niet nodig, want Ali had een virus en moest uitzieken'', blikt Naz terug. "In de verwijsbrief van de huisarts stond nota bene de verdenking van hersenvliesontsteking.''

"Volgens de verpleging was Ali benauwd omdat hij last had van hyperventilatie. Een andere arts kwam aan zijn bed staan, keek naar hem en zei: 'Ali, ik maak me zorgen om je. Ik ga een planning maken en kom zo weer terug'. We hebben haar niet meer gezien.''

'Laat hem nou maar'

Volgens Naz gaat Ali steeds harder achteruit. "Hij kon nauwelijks praten, voelde constant een stekende pijn in zijn nek en achterhoofd. Zelfs huilen lukte niet meer. Mijn moederhart brak om hem zo te zien. Op zo'n moment voel je je echt machteloos.'' Opnieuw komt een andere arts en moet Ali weer oefeningen doen. "De arts vroeg of hij zijn kin op zijn borst kon leggen. Ali zei dat het teveel pijn deed. Toen duwde de arts zijn kin op zijn borst en Ali gilde van de pijn. In een medisch verslag van het ziekenhuis staat dat Ali last heeft van spierpijn die bij een infectie hoort.''

De jongen krijgt tramadol (een morfineachtige pijnstiller. red). Na de tramadol zakt de pijn weg, maar raakt Ali in verwarring, gaat dubbelzien en moet opnieuw overgeven. "De verpleging liet weten dat dit vanzelf over zou gaan, maar dat ze hem geen tramadol meer zouden geven. Ali ging even op zijn zij liggen. Ik dacht dat hij ging slapen, maar plotseling begon hij te rillen. Hij rilde wel vaker, maar dit was anders'', vertelt Naz. "Volgens de verpleging waren die rillingen normaal, want hij was ziek.'' Moeder Naz wijkt geen moment van het bed van haar zoon. Ze merkt dat op een gegeven ogenblik zijn ademhaling anders wordt. "Opnieuw kreeg ik te horen dat het allemaal normaal is. 'Je zoon is ziek, heeft al een paar dagen niet goed geslapen. Nu slaapt hij eindelijk. Laat hem nou maar'.''

'Hij slaapt eindelijk lekker'

Ondertussen nemen Naz' zorgen toe. Ook haar man heeft geen goed gevoel. Op een gegeven moment ziet ze hoe Ali zijn kaken stijver op elkaar klemt. "Dat was voor mij een alarmsignaal. Ik hoorde een soort stikgeluid. Er liep ook water in zijn mond. Steeds haalde ik de verpleging erbij. Maar elke keer kregen we te horen dat we Ali moesten laten slapen. Als we hem wakker maken, kreeg hij weer pijn. Je denkt dat je in het ziekenhuis in goede handen bent. Maar hier was meer aan de hand en dat werd niet erkend.''

Naz voelt zich radeloos, onbegrepen en weet niet wat ze nog kan doen. Ze probeert wat te slapen, maar dat lukt nauwelijks. Rond 6 uur 's ochtends hoort ze Ali niet meer ademen. "Ik hield mijn vinger voor zijn neus. Maar voelde geen ademhaling. Zijn lichaam was warm maar zijn handen voelden koel. Ik drukte direct de alarmknop in. Opnieuw keek de verpleegkundige naar hem en zei: 'Kijk nou, hij slaapt eindelijk lekker. Laat hem nou maar.' Ik werd boos en eiste dat hij de pols van mijn zoon controleerde en zijn temperatuur mat.''

Geen polsslag meer

Ali's lichaamstemperatuur bleek gedaald tot 36 graden. "Hij zei dat het goed nieuws was, want de koorts was gezakt. Dit is toch ongelofelijk?'' De verpleegkundige pakte volgens Naz zijn apparatuur en constateerde dat Ali geen polsslag meer had. "Hij zei dat het apparaat stuk was en pakte een ander apparaat en probeerde ook nog Ali's bloeddruk te meten.'' Wanneer de apparaten op nul blijven staan, begint het, volgens Naz, bij de verpleegkundige te dagen dat er meer aan de hand is. "Hij geeft klappen op Ali's gezicht, zegt sorry tegen mij en drukt op de alarmknop. Ze probeerden Ali nog te reanimeren maar mijn zoon was al dood. Als het Maasstad Ziekenhuis hem beter had gecontroleerd op hersenvliesontsteking en hem had behandeld met antibiotica, had Ali nog kunnen leven.''



Moeder Naz begrijpt niet hoe het allemaal zo kon lopen. Binnen een paar dagen is ze haar zoon verloren. "Ali had nooit wat. Hij zat op het VWO van het Wolfert Tweetalig en deed het hartstikke goed. Hij nam school heel serieus en wilde softwareontwikkelaar worden. Nu ben ik hem voor altijd kwijt.''



Het lichaam van Ali is na zijn dood onderzocht door het Erasmus Medisch Centrum. In een brief aan de ouders wordt gemeld dat alle uitslagen het meest passend zijn bij bacteriële meningitis, hersenvliesontsteking dus. Naz wil dat het Maasstad Ziekenhuis erkent dat er fout is gehandeld. "Mijn zoon krijg ik niet meer terug. Maar dit mag nooit meer gebeuren.''



Advocaat Saliha Aksu-Ari heeft een onafhankelijk medisch specialist ingeschakeld die de dossiers bestudeerde. In het rapport staat dat de richtlijnen bij een verdenking van hersenvliesontsteking niet zijn gevolgd. Ali had een snelle diagnostiek en behandeling moeten krijgen. 'Ook het laboratoriumonderzoek is afwijkend. Dit werd niet herkend.'

Totaal niet serieus genomen

Na Ali's dood is er een gesprek geweest tussen het Maasstad Ziekenhuis, de ouders en hun advocaat. Volgens Aksu-Ari verliep dit 'zeer onbevredigend'. "Het ziekenhuis vond het heel erg. Maar ze konden niet inhoudelijk reageren op onze vragen vanwege hun eigen onderzoek.'' Om alle kosten te kunnen betalen, is Naz een crowdfundingactie gestart.



De plotselinge dood van Ali raakte het gezin diep. Zijn negentienjarige zus hidjab stopte tijdelijk met haar opleiding. Ze kan zich niet meer concentreren vanwege het gemis van haar broertje. "Het lukt gewoon niet meer.''



Volgens Naz is Ali 'nog overal'. "Ik was zo blij met hem. Hij was mijn eerste zoon. Ons leven is niet meer hetzelfde. Ik heb veel steun aan mijn geloof en weet dat er een tijd komt dat ik Ali weer zie. Tot die tijd blijf ik strijden voor gerechtigheid voor hem.''

Reactie Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis laat schriftelijk weten enorm mee te leven met het gezin en het vreselijk te vinden wat er is gebeurd. Het ziekenhuis wijst erop dat na Ali's overlijden direct een zogenoemde NODOK-procedure is gestart (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen). Over de conclusie van dit onderzoek zijn zowel de nabestaanden als het Maasstad Ziekenhuis geïnformeerd.

Het ziekenhuis heeft op de dag van overlijden melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en is een intern onderzoek gestart. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt dat er een calamiteitenmelding is gedaan, maar geeft geen toelichting op de inhoud.