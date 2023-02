Een 61-jarige man uit Bemmel die verdacht werd van bedreiging, bewaarde in 2021 ruim 120.000 euro in een boodschappentas. Hoe de werkloze man aan zo’n vermogen kwam, wilden politie en justitie weten.

"Dat kreeg ik van mijn ouders", beweerde de verdachte woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie gelooft daar niets van. De officier van justitie gaat uit van een 'criminele bron'. Hij eiste een celstraf van acht maanden, voor witwassen.

De politie kwam op het spoor van de verdachte, na een aangifte van bedreiging. De agenten vreesden dat de man een vuurwapen bezat en vielen daarom op 22 september 2021 met flink vertoon binnen bij de woning in Maasbommel, waar de Bemmelnaar destijds verbleef. In een meterkast vonden politiemensen de boodschappentas. Hierin zaten twee kistjes. Een blauwe met 20.000 en een bruine met 100.000 euro in contanten.

Verkoop puppy's

"Mijn ouders hebben mij altijd onderhouden", verklaarde de Bemmelnaar, "Ik heb nooit op eigen benen gestaan." Zelf haalde hij alleen euro's op met een handeltje in oud ijzer en incidenteel met de verkoop van puppy's. Het was niet veel, dus meldde hij het niet bij de Belastingdienst. Daardoor viel zijn claim niet te controleren.

De man had destijds plannen voor de aankoop van een chalet. Waar? In een dorpje nabij Den Bosch. Verdere gegevens herinnerde hij zich niet. Voor de financiering leunde hij wederom op zijn ouders. Hoe zijn ouders aan het geld kwamen? "Die hebben altijd hard gewerkt. Zij gingen ook nooit op vakantie."

Waarom maakten ze het geld niet gewoon over, vroeg een rechter. Dat zou het geheel een stuk inzichtelijker maken. De verdachte gaf boos aan dat hij het gevoel had dat ze hem behandelden als een crimineel. "Een rechercheur heeft al dat onderzoek gedaan. En vond die wat? Nee. Ze beschuldigden mij nergens van."

Drugsinkomsten?

De officier koppelde het aangetroffen geld niet aan een specifieke criminele daad, al speculeerde hij over drugsinkomsten. Een ex sprak over de verdachte als een man die nooit werkte, maar wel altijd geld had. Het stel had ruzie gekregen, omdat zij niet wilde dat hij een kwekerij in haar huis bouwde. Tijdens haar getuigenverhoor bij de rechter-commissaris vertelde ze hier overigens niets meer van te weten.

De officier van justitie liet haperende geluidsopnamen horen van hun ruzies, bij het stuklopen van de relatie. Daarin sprak de man over 'hokken'. Dat ging over hennep, dacht de officier. De verdachte had sowieso een strafblad van negen pagina's, waaronder een twee decennia oude veroordeling voor een wietkwekerij.

De officier rekende voor dat het geld dat de ouders van hun rekening haalden, alleen voldoende was om hun eigen boodschappen te betalen. Hij zag niet genoeg aanwijzingen voor een legale herkomst van het geld van de Bemmelnaar.