Steeds meer sportscholen openen hun deuren alléén voor vrouwen. De zogenoemde ladies only-fitnesscentra zijn populair. Maar waarom?

De afgelopen tien jaar verviervoudigde het aantal vrouwensportscholen in Utrecht, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Tijdens en kort na de coronapandemie werden er zelfs vijf nieuwe clubs opgericht waar alleen vrouwen kunnen trainen. Daarmee komt het totaal in de gemeente op twaalf.

"En dat is heel belangrijk", vindt fitnessclubeigenaresse Klarita Bistika. Haar sportschool, Klarita-Fit in Kanaleneiland, bestaat inmiddels twaalf jaar en richt zich volledig op dames.

Meer motivatie

Het doel van een ladies only-sportschool verschilt niet van een gemengde fitnessclub: bewegen. Maar de manier waarop dat gebeurt is wél anders. "Ik ben de hele dag aanwezig en druk bezig met de begeleiding van vrouwen", vertelt Bistika. "Ook de reden om te sporten en de klachten die iemand heeft, zijn heel belangrijk. Zwangeren moeten bijvoorbeeld goed opletten met hun knie en heup, waardoor bepaalde apparaten niet geschikt zijn."

Die extra aandacht is volgens Bistika heel belangrijk. "Dan geven mensen niet op, maar blijven ze bezig. Het lukt niet altijd om snel resultaat te zien, waardoor vrouwen willen stoppen. Het is ook een stukje psychologie." Daar is sportonderzoekster Agnes Elling van het Mulier Instituut het mee eens. "Een sportschool is eigenlijk vooral bezig met de verkoop van een gezond, perfect vrouwenlichaam. Maar dat heb je niet van de ene op de andere dag."

Ongemak ontwijken

Gescheiden bewegen is niet nieuw, weet Elling. Dat er steeds méér vrouwenfitnesscentra zijn, maakt volgens haar duidelijk dat sportsters daaraan behoefte hebben. "In heel Europa zien we dit soort ontwikkelingen, maar de vraag is of dat blijvend is." Elling vindt het niet gek dat sommige vrouwen liever zonder mannen sporten. "Dat zorgt automatisch voor een andere sfeer en andere normen", legt ze uit.

Want de samenstelling van een groep heeft invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Mannen hebben een andere houding als er ook vrouwen aanwezig zijn, en andersom. "Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de sfeer iets meer ontspannen is in een groep met alleen vrouwen dan in een gemixte groep."

Priemende blikken tijdens het squatten, flirterige opmerkingen bij de waterkoeler of mannen die zich bemoeien met de training zorgen ervoor dat vrouwen zich zich niet altijd op hun gemak voelen tijdens het bewegen. "Lange tijd werd bepaald - soms seksueel - gedrag indirect geaccepteerd: vrouwen vonden manieren om ermee om te gaan. Dat gebeurde trouwens heus niet alleen in de sportschool, hoor", zegt Elling. "Door onder andere de MeToo-beweging spreken steeds meer vrouwen zich uit tegen seksisme en maken ze andere keuzes, bijvoorbeeld bij de fitnessplek."

Voorwaarde voor sport

De helft van de Utrechtse vrouwensportscholen staat in Overvecht of Kanaleneiland: wijken waar relatief veel vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond wonen. Deze locaties zijn niet toevallig gekozen, want ook religie en cultuur speelt een rol in het groeiend aantal 'ladies only gyms'. "Voor veel vrouwen met een moslimachtergrond is gescheiden sporten een voorwaarde om te kunnen fitnessen. Dat betekent een aparte ruimte en alleen vrouwelijk personeel", vertelt Elling.