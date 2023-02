'Het scheelde maar een haartje.' Als handhaver Jan (48) een foutgeparkeerde fiets in de binnenstad van Utrecht inlaadt om mee te nemen, komt de eigenaar verhaal halen. De man wordt zo boos dat hij met een slijptol naar de boa uithaalt. 'Ik kon 'm nog nét ontwijken.' Het is slechts een van de vele incidenten die handhaver Jan en zijn collega's dagelijks meemaken.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Handhaver Jan, die zijn achternaam vanwege zijn veiligheid graag anoniem houdt, is geboren en getogen in Utrecht. Sinds vier maanden is hij bij de gemeente aan het werk als bijzondere opsporingsambtenaar (boa), en ondanks dat hij het ook erg leuk vindt, is hij zich rot geschrokken.

"Vorige week zette ik een verkeerd geparkeerde fiets bij ons op de kar om af te voeren. Een man in een net pak kwam uit de supermarkt gelopen en zag zijn fiets. Ik probeerde uit te leggen dat-ie daar niet mag staan, daar zijn we hier in Utrecht, zeker in de binnenstad, best streng in. Het was een man van in de 70. Hij ging helemaal door het lint: 'neuk je kankermoeder maar!' riep hij naar me. Mijn moeder is net overleden aan kanker, dus dat raakte me enorm. Hij ging zo tekeer dat een ober van een restaurant hem wegtrok."

Klap met slijptol

Twee weken daarvoor was het ook raak. Wederom gaat het om een fiets die geparkeerd staat waar dat niet mag. "Dat staat wel op de borden, maar dat zien mensen vaak niet. Twee mannen probeerden hun fiets weer bij ons van de wagen te halen. We gebruiken een slijptol als we een slot doorknippen en een van de twee greep de slijptol en haalde uit, miste nét mijn gezicht. Ik had een jongen van een sociale werkplaats mee, die kreeg wel een klap."

Handhaver Jan (48) heeft in Utrecht tijdens zijn werk bijna dagelijks te maken met agressie. Foto: Ruud Voest

Het is het topje van de ijsberg, aldus handhaver Jan, die zijn verhaal doet omdat hij de agressie zat is. "Laatst schold een jongen me uit, hij kwam heel dichtbij. Ik zei dat hij afstand moest houden. Ineens stond er 25 man om ons heen. Maar voor mij nemen ze het niet op. Terwijl ik gewoon m'n werk doe."

Burgertje pesten

Nazi, landverrader. Het zijn scheldwoorden die hij bijna dagelijks hoort. "Utrecht is verhufterd. Je spreekt mensen aan op hun gedrag en daar zijn ze niet van gediend. Ze zeggen dat we burgertje pesten en dat de gemeente geld nodig heeft. Terwijl we óók veel klachten krijgen. We hebben een uniform aan, zijn een makkelijk doelwit én lopen veel op straat. Ik hoor het van veel collega's, we hebben allemaal met agressie te maken. Je moet een hele, héle dikke huid hebben."

Ook uit cijfers van de gemeente Utrecht blijkt dat de incidenten tegen handhavers de laatste jaren flink is toegenomen. In 2019 vonden er 49 verbale en fysieke incidenten plaats. Tijdens corona liep dat aantal op naar maar liefst 109 en vorig jaar waren het er 75. Opmerkelijk: het aantal handhavers dat aangifte deed is juist lager. Dat is volgens een gemeentewoordvoerder 'een persoonlijke beslissing'.

'Ik sta pal achter onze handhavers'

Burgemeester Sharon Dijksma laat desgevraagd weten: "Dat handhavers te maken krijgen met intimidatie, bedreigingen en soms zelfs fysiek geweld is zeer verontrustend. Ik sta pal achter onze handhavers. Zij zetten zich dag in, dag uit in om de stad veilig te houden en moeten hun werk ongehinderd kunnen uitvoeren."

Ook de BOA Bond herkent het verhaal van handhaver Jan. Voorzitter Richard Gerrits: "We horen dit soort verhalen aan de lopende band. Het lijkt wel of burgers niet meer gewend zijn om op hun gedrag aangesproken te worden. Veel frustraties worden afgereageerd op gezagvoerders. Grote mond, uitschelden, spugen, het is de normaalste zaak geworden."