Een soort Thuisbezorgd, maar dan voor vele soorten drugs. Dat runden de zeven verdachten van een Nijmeegse drugsbende, die als een geoliede machine leek te werken. Tot er invallen kwamen en er een groot drugslaboratorium werd ontdekt.

De mannen hoorden woensdag tot zeven jaar cel tegen zich eisen.

"Het gaat hier niet om gemiddelde hosselende straatdealers. Het gaat om een zeer professionele handel met drugsdealers en duizenden afnemers", zegt de officier van justitie in de Arnhemse rechtbank. "Hier moet veel geld aan zijn verdiend."

Bewijs

Talloze gesprekken op WhatsApp, notities op mobiele telefoons, videobeelden, allerlei soorten drugs die werden gevonden in auto's, opslagboxen en woningen: het bewijs is volgens de officier overweldigend.

Alles wijst erop dat de mannen een drugsbende vormden, die in 2021 aan duizenden klanten in en rond Nijmegen drugs leverde. Dag en nacht, wat ze maar wensten: speed, ketamine, amfetamine, cocaïne, 3mmc, de designerdrug miauw. De mannen kenden elkaar en hadden intensief contact, blijkt uit allerlei berichten.

Van aanbiedingen waren ze niet vies. Via WhatsApp stuurden ze, toen Nederland met strenge coronaregels te maken had, hun klanten 'avondklokaanbiedingen' en andere kortingsacties. "In een tijd waarin veel mensen thuis zaten en drugsverslaafden extra kwetsbaar waren", zegt de officier. "Gezinnen gingen eraan kapot. Mensen smeekten geen drugs aan hun partner te verkopen."

Taakverdeling

De zaken leken tot in de puntjes geregeld, met een duidelijke taakverdeling. De een was 's nachts koerier, een ander overdag. Weer twee anderen pakten vooral de drugs in. In het drugscircuit hadden ze bijnamen. 'Uil' zou de grote leider bijvoorbeeld heten, en 'Nachtrijder' de koerier die 's nachts werkte.

Belangrijkste productieplek: een huis aan de Hilleckensacker in Nijmegen. De 55-jarige bewoner zou er met Uil, een 33-jarige Nijmegenaar, drugs produceren. In het rijtjeshuis vond de politie bij een inval op 2 november 2021 vele jerrycans met GHB, naast spullen en grondstoffen om drugs mee te maken. Er zou speed, GHB en amfetamine worden gemaakt. Ook vonden agenten honderden grammen cocaïne, ketamine, MDMA en de designerdrug miauw. Enorme hoeveelheden.

Experimenteren

Volgens de bewoner was hij maar 'aan het experimenteren'. "Ik wilde de drugs minder schadelijk maken", zei hij dinsdag op een rechtszitting. De officier van justitie gelooft er niets van. "Dit is het produceren van harddrugs." De bewoner gaat, als het aan het OM ligt, vijf jaar de cel in en krijgt een boete van 20.000 euro.

Tegen Uil eist de officier een hogere straf: zeven jaar cel en een boete van 40.000 euro. Hij zou de grote baas zijn. De leider die de touwtjes in handen had, prijzen bepaalde, het drugsnetwerk aanstuurde en aan wie andere verdachten geld moesten afdragen. "Als dealers klachten hadden over andere koeriers, werd dit zelfs bij hem neergelegd", zei de officier.

Politie haalt drugslab in de wijk Hillekensacker leeg. Foto: Bert Beelen

Opslagbox

Ook de koeriers moeten straf krijgen, vindt hij. Zo bewaarde 'Nachtrijder' (36, uit Afferden) drugs in een opslagbox aan de Hogelandseweg. Tegen hem is vijf jaar cel geëist. Voor 'Adelaar', een 23-jarige Nijmegenaar, vindt het OM een celstraf van 3,5 jaar gepast. 'Krullenbol', een 25-jarige man uit Nijmegen, moet volgens de officier van justitie vier jaar cel krijgen.