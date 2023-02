Op steeds meer plekken in de Bergse binnenstad duiken ze op: dak- en thuislozen. In de parkeergarage boven de Jumbo bijvoorbeeld. Langs het spoor. In de bossen. En steeds vaker gaat het om jongeren. De dak- en thuislozenopvang neemt hen op.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In een hoekje van parkeergarage de Parade aan de Wassenaarstraat ligt een verzameling plastic tassen, gevuld met kleding. Het is een van de plekken in de stad waar daklozen deze winter verblijven.

"We weten dat hier een jong iemand verblijft", zegt Esther de Jongh, gebiedsmanager maatschappelijke opvang bij welzijnsorganisatie WijZijn Traverse Groep. Ze runt de dak- en thuislozenopvang aan de Zuidoost-Singel. Die is niet exclusief voor Bergen op Zoom. Als centrumgemeente is Bergen ook verantwoordelijk voor de voorziening beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Woensdrecht en Steenbergen.

In Nederland hoeft niemand dakloos te zijn, klinkt het vanuit de politiek. En nu het 's nachts vriest, groeien bij De Jongh de zorgen. Met name om de groep jonge daklozen die niet geholpen wil worden. "Ze zijn vaak getraumatiseerd door hun verleden en hebben het vertrouwen in de instanties verloren."

Een speciaal bemoeizorgteam, met hulpverleners uit de maatschappelijke opvang, de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, gaat regelmatig de straat op om deze groeiende groep mensen toch onderdak te bieden. De Jongh: "Ze hebben de handen vol."

Geen vangnet

Exacte cijfers voor Bergen op Zoom ontbreken. Het in kaart brengen van deze groep is lastig, zegt De Jongh, omdat jongeren niet altijd in beeld zijn van hulporganisaties. "Een van de oorzaken voor het groeiende aantal dakloze jongeren is dat er vanuit de jeugdzorg onvoldoende aansluiting is."

Wat ze vaak ziet is dat jongeren, nadat de jeugdzorg stopt, op straat belanden. "Op hun 18de stopt de ondersteuning. Vaak denken ze: ik kan op eigen benen staan. Maar dan gaat het alsnog mis en er is niet meteen een vangnet."

Er liggen plannen vanuit het kabinet: geen dakloosheid meer in 2030. Om dat op te lossen moet iedere dakloze een eigen woning krijgen. "Dat is het volgende probleem", zegt De Jongh. "Er zijn onvoldoende betaalbare woningen voor jongeren. Dat draagt niet bij aan het hebben van perspectief."

En dus wordt deze groep opgevangen bij de dag- en nachtopvang aan de Zuidoost-Singel. Tegenover fietsenwinkel De Mooij verblijven in de wintermaanden maximaal dertig dak- en thuislozen. Zoals de uit Putte afkomstige straatmuzikant Srdjan.

'Door een domme fout op straat'

Voor de tweede keer in zijn leven is hij bij de opvang gestrand. "Het is ruim negen jaar goed gegaan", zegt hij. "Maar door een stomme fout sta ik opnieuw op straat. Nu wacht ik op hulp, maar dat duurt allemaal heel lang. Gelukkig hoef ik me nu wat minder zorgen te maken. Hier krijg ik eten, koffie en een bed."

Casemanager Naomi Grootveld begeleidt mensen als Srdjan. "Samen stellen we een plan op. Met als belangrijkste vraag: wat wil iemand? En waar word je blij van? Niet iedereen weet dat meteen. Vaak moeten we eerst aan de slag met het aanbrengen van structuur, en met het afbouwen van schulden en verslaving."

Een deel van de gasten in de opvang gebruikt drugs. Van hasj en wiet tot heroïne. "Daar is hier geen taboe", vervolgt Grootveld. "De enige afspraak is dat niemand binnen gebruikt. Buiten mag dat wel, zoals in de fietsenstalling. Voor veel mensen is het fijn dat ze daar in een veilige omgeving kunnen gebruiken."

Zolang dat niet tot problemen op de groep leidt, maken Naomi Grootveld en haar team daar geen probleem van. "Het fijne is dat Novadic Kentron, de verslavingszorg, hier in huis zit. We kunnen mensen helpen met afbouwen. Ook werken we aan talentontwikkeling."

Onderdak op Vrederust

Dat laatste gebeurt op allerlei vlakken. "Zo heeft een aantal gasten een rapvideo gemaakt. Dan zie je ineens hoeveel creatief talent er in iemand verscholen gaat. Daarnaast gaan we dit voorjaar een biologische moestuin beginnen op onze binnenplaats. Ook dat idee is mede door onze gasten ontstaan."

Drie maanden krijgen casemanagers als Grootveld om mensen weer op weg te helpen. En dan moeten ze zicht hebben op een eigen stek. "In de meeste gevallen veel te kort." Grootveld hamert op extra woonvoorzieningen. "Die moeten er echt komen om jeugd perspectief te bieden."