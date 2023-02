Door een blunder bij het Openbaar Ministerie is de naam van een klokkenluider terechtgekomen bij zijn werkgever. Dat bleek gistermiddag tijdens een zitting van de kantonrechter in Zwolle, waar een ontslagprocedure tegen de man in kwestie op tafel kwam.

De klokkenluider deed vorig jaar eerst bij het speciaal daarvoor bestemde Huis voor Klokkenluiders een melding over misstanden bij de inhuur van personeel en aanbestedingsprocedures bij Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ).

Later volgde nog een aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM). In de kern komt die aangifte neer op de verdenking dat een teammanager van de omgevingsdienst zichzelf zou hebben verrijkt en dat er sprake zou zijn van onwenselijke belangenverstrengeling.

Verwijtbaar handelen

In de rechtbank kwam dat bij elkaar. Omgevingsdienst IJsselland, een samenwerkingsverband van provincie Overijssel en elf gemeenten in deze regio, wil de klokkenluider ontslaan. Als reden wordt gegeven 'verwijtbaar handelen' tegen collega's. Het heeft volgens de directeur helemaal niets te maken met het feit dat de man misstanden heeft gemeld.

De advocaten van de klokkenluider denken daar totaal anders over. Ze zien een rechtstreeks verband en betogen daarom dat er van ontslag geen sprake kan zijn. "Een klokkenluider verdient bescherming, anders stelt er niemand meer misstanden aan de kaak. Dat is juist van groot belang voor de hele samenleving. Die bescherming is niet voor niets wettelijk geregeld", aldus zijn advocaten Bart Maes en Elise Bink.

Boekje te buiten

Volgens advocaat Wilco Nieuwenhuis, die ODIJ bijstaat, was het ontslag al in gang gezet voordat het OM de naam lekte. "ODIJ staat er buiten dat het Openbaar Ministerie z'n boekje te buiten gaat. We hebben de informatie alleen maar ontvangen."

De naam van de klokkenluider kreeg de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van ODIJ op 1 december zwart-op-wit in een brief van het Openbaar Ministerie. Die voorzitter is Maarten Offinga, burgemeester van Hardenberg. Hij besloot de informatie te delen met directeur Pieter-Jan van Zanten.

De klokkenluider is sinds januari 2021 werkzaam als milieujurist bij de omgevingsdienst. Eind 2021 krijgt hij nog een uitstekende beoordeling en een vast contract aangeboden.

Het tij keert in juli 2022. Dan doet de jurist na lang aarzelen en overleg met collega's en oud-medewerkers van de omgevingsdienst een melding bij het Huis voor Klokkenluiders. De boodschap is: bij de organisatie is sprake van een angstcultuur en gesjoemel met regels en geld. De klokkenluiders willen dat er een grondig onderzoek komt naar het financiële reilen en zeilen bij de dienst.

Enkele dagen voordat de Stentor over deze melding schrijft, krijgt de klokkenluider een brief dat hij wordt geschorst. Volgens advocaat Elise Bink is dat onder meer het bewijs dat hij wordt gestraft omdat hij een klokkenluider is.

Mogelijke bron

"Een journalist van de Stentor heeft op de dag dat de brief naar onze cliënt de deur uitging, contact gezocht met de omgevingsdienst, om wederhoor te vragen. De directeur heeft toen dus gehoord van de melding en de jurist aangezien als mogelijke bron, terwijl in het verhaal over meerdere medewerkers wordt gerept."

De aankondiging dat een ontslagprocedure in gang wordt gezet, krijgt de jurist in december te horen. Ook dat is geen toeval volgens zijn advocaten. Op 1 december is de brief binnengekomen van het Openbaar Ministerie waarin staat dat de jurist degene is die in september aangifte heeft gedaan van onder meer onwenselijke belangenverstrengeling, maar ook dat hij de klokkenluider is.

Uitdrukkelijk verzoek

Justitie schrijft die brief omdat de omgevingsdienst wil weten of er inderdaad aangifte is gedaan en wat ze kan verwachten. De officier van justitie negeert een uitdrukkelijk verzoek van de advocaat die de klokkenluider hielp bij de aangifte: om zijn anonimiteit zolang dat mogelijk is te waarborgen.

Dat verzoek wordt vaker gedaan en gehonoreerd. Pas als er echt een zaak van wordt gemaakt, is het niet vol te houden en komt de naam van de aangever vrijwel altijd in het dossier. Zover was het nog lang niet. Sterker nog, het Openbaar Ministerie schrijft in de brief van 1 december nog geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek te zien en het onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders af te wachten.

Dat de officier van justitie beschikt over de gevoelige informatie wie de klokkenluider is, heeft een reden. Bij het doen van de aangifte is daar voor de zuiverheid en transparantie over gesproken.

Pure verzinsels

Voor Omgevingsdienst IJsselland is de jurist geen klokkenluider maar een vervelende medewerker die spoken ziet. Advocaat Wilco Nieuwenhuis: "Het zijn pure verzinsels van een man die zich van alles in het hoofd heeft gehaald en het woord misstand te pas en te onpas roept. Daarmee heeft hij niet de zorgvuldigheid betracht die van een klokkenluider mag worden verwacht en verdient hij ook niet de bescherming als klokkenluider."

Bart Maes en Elise Bink, de advocaten van de jurist, vinden dat onzin. "Het Huis voor Klokkenluiders doet onderzoek en zolang de uitkomst niet bekend is kan niemand zeggen dat hij maar wat roept. Onze cliënt is een klokkenluider. Hij kan niet ontslagen worden. Het is niet zo dat het wel mag als je zegt dat hij geen klokkenluider is of dat zijn melding bij het Huis van Klokkenluiders niets met het ontslag te maken heeft. Wie dient er hier beschermd te worden? De melder van een misstand of degene die de misstand beschermt?"

Uitzichtloze situatie

Volgens de omgevingsdienst is het 'onbestaanbaar' dat de jurist 'ooit nog een voet binnen zet' bij de organisatie. "Er is een onhoudbare en uitzichtloze situatie ontstaan", vindt advocaat Wilco Nieuwenhuis namens ODIJ.

De jurist zelf zou wel graag terugkeren. Het werk is zijn lust en zijn leven en hij is bang dat hij nergens meer aan de bak komt omdat naar buiten is gebracht dat hij klokkenluider is.