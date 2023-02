Veel feestartiesten verhogen hun tarieven voor een optreden. Meelallen met Lamme Frans? Dat kost ruim 500 euro meer dan vorig jaar. 'De prijzen waren al drie jaar hetzelfde. Het werd tijd om de tarieven te verhogen', legt Adrie van den Berk, eigenaar van Berk Music, uit.

Een rondje langs een aantal bekende boekingsbureaus toont aan dat de meeste carnavalsartiesten hun tarieven hebben verhoogd dit jaar. Terwijl de prijzen al niet mis waren. Voor een optreden van een half uur wordt voor menig feestartiest meer dan een gemiddeld maandsalaris afgetikt.

"Dat bedrag gaat echt niet rechtstreeks naar de artiest", legt Van den Berk uit. "Er worden meerdere lonen van betaald en een groot deel wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Voor de artiest zelf blijft ongeveer de helft van de helft over."

Verhogingen

Via Berk Music zijn veel feestartiesten in te huren. Zoals de Lawineboys die al jaren hun hits als 'Sex Met Die Kale', 'Laat Maar Waaien' en 'Joost' op het podium ten gehore brengen. Het duo vroeg vorig jaar nog 2695 euro exclusief btw. Dit jaar zetten ze alle tenten een half uur op z'n kop voor 3295 euro exclusief btw.

Voor 2295 euro komen de Alpenzusjes voor een half uurtje 'naar voren'. Dat is 300 euro meer dan vorig jaar. Liever de Gebroeders Ko op je feest? Dan betaal je dit jaar 2995 euro, 200 euro meer dan een jaar eerder.

Het nummer 'VIVA Cerveza' doet zanger Ferry de Lits goed want hij verhoogde zijn tarief flink. Vorig jaar was hij nog te boeken voor 1495 euro. Dit jaar komt de Eindhovense zanger graag een half uur optreden voor 1995 euro exclusief btw. 'Stilstaan is verboden' zingt Schorre Chef samen met zijn Eindhovense kompaan MC Vals in één van zijn nummers. En daar houden ze zich aan. Het duo verhoogt de prijs met 200 euro en zijn voor 1495 euro te boeken.

De verhogingen heeft volgens Van den Berk met meerdere factoren te maken. "Net als veel lonen zijn ook de lonen van artiesten en hun team omhoog gegaan. Wij zijn relatief laat met de prijsstijgingen voor optredens. Al drie jaar lang, sinds corona, vroegen wij hetzelfde tarief. Het werd dus tijd om de prijzen iets te verhogen. Daarnaast hebben de tarieven natuurlijk ook te maken met vraag en aanbod van een artiest."

Naast Berk Music heeft ook Artiestboeken.nl een uitgebreid aanbod aan feestartiesten. Een halfuurtje Lamme Frans kost hier 3500 euro exclusief btw. Dat was vorig jaar nog 2995 euro. Liever Frans Duijts of Wolter Kroes? Trek dan je portemonnee maar. Beide artiesten verhoogden hun tarief met zo'n 1000 euro naar 6995 euro exclusief btw.

Gezakt in prijs

Niet alle feestartiesten verhoogden hun tarief. Roy Donders zakte bijna 1000 euro met zijn prijs. Voor een optreden van de Brabantse artiest betaal je dit jaar 1595 euro exclusief btw. "Roy Donders wil graag bekender worden als zanger en niet alleen geboekt worden als bekende Nederlander. Daarom hebben wij zijn prijs flink verlaagd."

De Tilburgse artiest doet het volgens Van den Berk goed als aankondiging voor feesten. "We hopen dat mensen na zijn optreden ook enthousiast zijn en denken: 'Roy doet het ook goed als zanger'. Tot nu toe zijn we heel tevreden en gaan de boekingen erg goed."

Ook PartyfrieX, bekend van onder andere 'Ik moet zuipen' verhoogde zijn tarief niet. Het feestduo uit Budel vraagt een slordige 2295 euro exlusief btw voor 30 minuten op het podium. Dat is net zoveel als vorig jaar.

Jan Biggel

Een absolute topper bij Berk Music is Jan Biggel. "Dat is ons meest geboekte artiest. Waarschijnlijk is hij zelfs de meest geboekte feestartiest van heel Nederland. Vorig jaar trad hij namelijk ruim als nieuwkomer 500 keer op", vertelt Van den Berk enthousiast. Ondanks zijn populariteit verhoogt de zanger uit Liempde zijn prijzen niet. "Hij vindt het geen must." Voor een halfuurtje meezingen met 'Ons Moeder Zeej Nog' vraagt hij 1995 euro exclusief btw.

Duurste act

Nog populairder is natuurlijk Snollebollekes. Deze hitmachine is één van de duurdere feestacts van Nederland. De prijs voor een optreden is bij Berk Music en Artiestboeken.nl op aanvraag en dus niet bekend. Artist Bookings schat de vraagprijs op zo'n 20.000 euro voor een half uur. Dat is 4000 euro meer dan in 2022. Voor dat geld staat waarschijnlijk wel de hele zaal te 'Springen Nondeju.'

Zoek je nog een feestartiest voor carnaval? "Jan Biggel op je carnavalsfeest gaat moeilijk worden", aldus Van den Berk. "In sommige agenda's zijn nog een paar gaatjes vrij. Bijna alle feestartiesten staan voor primetime al geboekt. In de daluren, 's morgens vroeg of aan het begin van de avond, en op carnavalsdinsdag zijn nog wel enkele artiesten beschikbaar."