Je hebt op Valentijnsdag met je lief besloten te gaan samenwonen. Heel romantisch, maar dan is er wel werk aan de winkel, te beginnen met afspraken over de financiën. Geld wordt dan in elk geval geen twistpunt in je relatie. Acht financiële tips.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Praat over geld

Wie betaalt wat? En waar geef je je geld aan uit? Praat erover en maak, voordat je daadwerkelijk gaat samenwonen, duidelijke afspraken. Niet alleen om je verwachtingen op elkaar af te stemmen, maar ook om te zorgen dat alles goed is geregeld als je onverhoopt toch uit elkaar gaat.

"Schuif het niet op de lange baan", zegt Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk notarissen en docent relatierecht op de Radboud Universiteit in Nijmegen. "Als je net gaat samenwonen ben je niet zo enthousiast om geldzaken te regelen, het is gewoon niet leuk. Maar je moet gelijk een eerlijk gesprek met je partner voeren. Hoe verdeel je inkomsten en uitgaven? Wat doe je als een van de twee een tijdje minder verdient? Het kan heel confronterend zijn. Maar ik hoor wel vaak dat stellen achteraf heel blij zijn dat ze het hebben gedaan."

2. Zet het op papier

Wat je wil, moet kloppen met wat op papier staat. "Een relatie begint met administratie", zegt fiscalist, financieel planner en mediator Jacqueline van der Vorm. "Ik zie vaak mensen die met lege handen achterblijven als een relatie stukloopt of als de partner jong overlijdt. Want je hebt nergens recht op als je het niet hebt vastgelegd. Als je samenwoont, ben je namelijk officieel helemaal niks van elkaar, ook niet als je geliefden bent. Je deelt een adres, meer niet."

Van der Geld is het daar helemaal mee eens. "De wet bemoeit zich niet zoveel met ongetrouwde koppels. Je moet het zelf regelen. Dat is niet moeilijk, maar toch doet meer dan de helft van de stellen dat niet. Ze zien wel hoe het loopt en denken dat als ze al een tijd als een getrouwd stel samenleven, ze ook dezelfde rechten hebben. Dat is niet het geval."

Je kunt afspraken vastleggen in een samenlevingscontract of kiezen voor een geregistreerd partnerschap. "Dat laatste is bijna hetzelfde als een huwelijk, maar je hoeft niet naar de rechter als je uit elkaar gaat en geen minderjarige kinderen samen hebt", legt Van der Geld uit.

3. Hoe maak je een verdeling?

In een samenlevingscontract kun je regelen hoe je inkomsten en uitgaven verdeelt. "Meestal staat erin dat je dat naar rato doet, maar in praktijk doet vrijwel niemand dat", zegt Van der Vorm. "De meeste mensen gooien alles op een hoop of kiezen voor de 'zakgeldmethode' waarbij je alles samen doet en een gelijk bedrag overmaakt naar de rekeningen van beide partners. Iedereen kan dan met het eigen deel doen wat hij of zij zelf wil."

Leg ook vast hoeveel vermogen of schulden iemand inbrengt. "Veel mensen hebben een studieschuld en er zijn ook mensen die al vermogen hebben opgebouwd. Leg dat vast om ervoor te zorgen dat duidelijk is van wie wat is."

De zakgeldmethode

Je kunt de gezamenlijke uitgaven naar rato van ieders inkomen verdelen, fiftyfifty, of een van de partners betaalt de ander een vast bedrag. Óf je regelt het zo dat je allebei evenveel overhoudt voor persoonlijk uitgaven: de zakgeldmethode.

Tel daarvoor beide inkomens (bijvoorbeeld 2600 en 1800 euro = 4400 euro) op en trek daar de gezamenlijke maanduitgaven (bijvoorbeeld 2500 euro) van af. Het bedrag dat overblijft (1900 euro) deel je door tweeën (950 euro). Die minst verdienende partner betaalt dan 1800 - 950 = 850 euro voor de gezamenlijke uitgaven, de andere de rest (2500 - 950 = 1650 euro). Beiden houden dan 950 euro over.

4. Van wie is het huis?

"Als stellen samen een huis kopen worden ze samen eigenaar", schetst Van der Geld. "Ze moeten elkaar dan ook als erfgenaam benoemen en weten dat ze ook iets moeten regelen voor het geval ze uit elkaar gaan. Dat is niet het geval als je intrekt in het huis van je partner. Dan heb je nergens recht op als je uit elkaar gaat of als je partner overlijdt, ook al heb je meebetaald aan de hypotheek. Dat moet in een contract en testament worden geregeld."

Het zou zomaar kunnen dat je na een relatie van twintig jaar van de ene op de andere dag geen onderdak meer hebt. "Ik adviseerde laatst een wat ouder koppel, de zeventig gepasseerd", vertelt Van der Geld. "De relatie liep niet zo lekker meer. De vrouw was bij de man ingetrokken en nu kwam ze gewoon op straat te staan. Dat zou overigens ook het geval zijn als haar partner zou overlijden, want ze hadden niks geregeld."

Het is ook bijzonder raadzaam om een investering die een van de twee in een huis doet, vast te leggen, benadrukt Van der Geld. "Nog niet lang geleden hielp ik een vrouw die 80.000 euro had geïnvesteerd in een verbouwing van het huis van haar partner. Dat was allemaal niet vastgelegd. Ze gingen uit elkaar, maar haar ex-partner wil het geld dat ze in het huis stak, niet teruggeven. Het wordt nu een rechtszaak."

5. Regel je (partner-)pensioen

"Als een van de partners overlijdt en je bent niet getrouwd, dan heeft je partner meestal geen recht op nabestaandenpensioen en vervalt je hele pensioenpot", zegt Van der Geld. "Dat lijkt onrechtvaardig, maar je bent geen officiële weduwe of weduwnaar. Gelukkig kun je wel in een samenlevingscontract afspreken dat de ander recht heeft op jouw pensioen. Vergeet dan niet om je partner als begunstigde aan te melden bij je pensioenfonds. Veel mensen hebben dat niet geregeld omdat ze niet weten dat het nodig is, en staan dan met lege handen."

6. Alimentatie

Als je net gaat samenwonen is het een beetje gek om te praten over eventuele alimentatie bij het uit elkaar gaan. "Meestal is dat ook niet direct nodig", zegt Van der Geld. "Maar voor je het weet zijn er misschien kinderen, is een van de twee partners minder gaan werken of zijn er andere oorzaken waardoor de situatie verandert." Leg daar dus ook afspraken over vast, want wettelijk is er anders niets geregeld.

Van der Geld: "Als je het niet op papier hebt staan, is er geen rechter die je alimentatie zal toekennen, ook niet na twintig jaar samenwonen, alles samen delen, en het opgeven van je carrière om voor de kinderen te zorgen. Simpelweg omdat het niet in de wet staat. Dat is vaak een enorme klap voor mensen die bij mij in de praktijk komen, omdat ze het niet weten. Je kunt het eenvoudig in een samenlevingscontract vastleggen door gewoon de bepaling over partneralimentatie die geldt voor getrouwde mensen, over te nemen."

7. Stel een testament op

"Je erft niet automatisch van elkaar als je dat niet hebt afgesproken", zegt Van der Geld. "Als je samen een huis koopt, moet je vastleggen dat de ander jouw deel erft. Doe je dat niet, dan erft de familie van de overleden partner. Als je je privébezittingen wil nalaten aan jouw partner, moet je een testament opstellen."

Denk er verder over na of de ander nog kan rondkomen als een van de twee overlijdt. Als dat niet het geval is, kan een overlijdensrisicoverzekering helpen. Ook als een van de twee onverwacht in het ziekenhuis belandt, is het handig als je vooraf hebt afgesproken dat de partner medische beslissingen mag nemen. Bij een huwelijk gebeurt dat automatisch, bij samenwonen is het minder duidelijk. Je kunt het vastleggen in het samenlevingscontract of een levenstestament opstellen waarin je wensen en instructies staan als je zelf niet meer kunt beslissen.

8. Check of de afspraken nog kloppen

"Voer niet alleen een goed gesprek als je net gaat samenwonen, maar blijf in gesprek", besluit Van der Vorm. "Kijk minimaal elke vijf jaar of de afspraken die je hebt gemaakt nog kloppen met je situatie. Doe dat sowieso als er wijzigingen zijn, bijvoorbeeld als een van de twee minder gaat werken, als de inkomensgelijkheid verandert of als er kinderen komen.

In mijn praktijk zie ik nog steeds veel stellen bij wie een traditioneel rollenpatroon is ingeslopen. Vaak ontstaat de scheefgroei vanzelf in de loop van de tijd. Zorg dus vooral dat je weet hoe het zit."

Goede match?

Ben je benieuwd of jij en je partner een goede financiële match zijn? Doe dan de 'geld en relatie-test' op de site van het Nibud. Aan de hand daarvan de resultaten kun je met elkaar het gesprek aangaan over de gezamenlijke portemonnee.

Eerlijk zullen we alles delen