Wat doe je met ruim 3 miljoen? De ontmaskerde Nuenense sjoemelboekhouder en eigenaar van de bankroete golfwinkelketen Golfplaza beschikte over een tonnen kostend wagenpark met snelle bolides.

Drie Porsches, nog meer auto's, een aangelegde achtertuin die van alle gemakken is voorzien én met Golfplaza een eigen winkelketen. Voor de 53-jarige voormalige boekhouder die de derdengeldenrekening bij zijn werkgever Notarishuys in Veldhoven veertien jaar lang stelselmatig plunderde, begon het met kleine bedragen. Maar inmiddels was het voor de buitenwereld duidelijk dat het hem voor de wind ging.

In totaal drukte de 53-jarige boekhouder sinds 2008 3,1 miljoen euro achterover. Volledig ongestoord kon hij zijn gang gaan en gebruikte hij al die tijd de derdengeldenrekening, een rekening die doorgaans wordt gebruikt om grote geldbedragen tijdelijk te stallen, zoals bij de aankoop van een woning.

'Een goedzak'

De afgelopen week sprak het ED met oud-werknemers en met mensen uit de omgeving van de boekhouder die samen met zijn echtgenote jarenlang voor het notariskantoor in Veldhoven werkte. Die kenschetsen hem als 'sociaal', 'relaxed', 'onopvallend' en als 'een goedzak'.

Een man die stipt op tijd zijn personeel betaalde en ook leveranciers zouden over zijn betalingsmoraal niet te klagen hebben gehad. Ook nu is hij zijn verplichting voor de huur van zijn kantoor in Eindhoven nog nagekomen.

Foto's op sociale media zijn op het eerste oog als bij zoveel gezinnen. Beelden van een verre reis naar de Verenigde Staten. Het Nuenense stel proostend met een wit wijntje en een biertje in een zwembad met uitzicht op zee. Wat er met welk geld werd betaald, is onduidelijk. Maar hij maakte zich in elk geval populair toen hij bijvoorbeeld bijna tien jaar geleden de meiden van de plaatselijke tennisclub volledig in het nieuw stak, aangeboden door zijn Eindhovense adviesbureautje AB+.

De boekhouder blijkt verder wild van Porsche. Op zijn kantoor thuis ligt het boek Porsche 911 in detail met productie-aantallen, optielijsten en chassis- en motornummers. Maar op de parkeerplaatsen voor zijn op het oog doorsnee, maar royale hoekwoning, fonkelt het echte spul.

Bij elkaar opgeteld had hij een wagenpark waarvan de waarde oploopt tot een bedrag van tegen de 4 ton. Zo zoefde hij over 's lands wegen in een felblauwe 911 Targa 4S, een zwarte Porsche 911 Turbo, een elektrische Volkswagen en een gele Triumph Spitfire uit 1978. Daarnaast reed hij nog in een elektrische Porsche Taycan, nieuwprijs bijna 153.000 euro.

Rond die laatste auto speelde overigens nog iets opmerkelijks. Een paar dagen na het uitkomen van de fraude, ging die auto voor een deel in vlammen op. Toen de ontmaskerde boekhouder bij zijn Nuenense woning begin september in zijn auto stapte, begon de Porsche aan de binnenkant te roken. De brandweer kon niet voorkomen dat zware schade ontstond. Het geld dat hij nog van de verzekeringsmaatschappij tegoed had, moet ook naar de notaris. Net als zijn inkomen uit zijn administratiekantoor AB+ én de aandelen daarin.

Voor 1,7 miljoen euro aan golfartikelen opgehaald

Even terug naar 18 januari van dit jaar. Het loopt tegen 11 uur als de deurwaarder op de stoep staat bij Golfplaza in Eindhoven, samen met de hulpofficier van justitie en een ontruimingsploeg. Een strak gecoördineerde actie, want ook bij de filialen in Vianen, Rijswijk en Nieuwerkerk aan den IJssel zijn invallen. Niets mag er nog uit, de hele voorraad wordt in beslag genomen. Waarde: 1,7 miljoen euro.

Tot ontsteltenis van het personeel. Medewerkers zijn emotioneel en boos. Dit hadden ze niet zien aankomen. "We hadden juist enkele maanden ervoor nog te horen gekregen dat 2022 hartstikke goed ging", zegt Tim Gootjes, filiaalmanager van de winkel in Vianen. "We draaiden boven verwachting." De boekhouder is sinds 2020 eigenaar van Golfplaza. Voor de overname was hij al zeventien jaar de financieel adviseur van de oprichters. Onder zijn leiding zijn de filialen volledig gerenoveerd.

Begin maart 2020 laat de boekhouder van het Notarishuys zich fotograferen voor artikelen in het Nationale golfmagazine en Golfers magazine. Hij is de nieuwe eigenaar van de bekende keten van winkels in golfartikelen. Boven hem hangt een reclamebord met de slogan die de winkel gebruikt: 'Succes is een keuze... maak de juist keuze'. De keuzes hij veertien jaar lang maakte, zullen de 53-jarige man voorlopig nog achtervolgen.

Fraudeverzekering redt Veldhovense notaris

'Cliënten van het notariskantoor zijn niet benadeeld', meldde de advocaat van het Notarishuys vorige week. Maar toch zijn er miljoenen verduisterd vanaf de derdengeldenrekening van de notaris. Het Veldhovense kantoor blijkt via een collectieve verzekering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een fraudeverzekering te hebben.