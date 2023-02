Op de telefoon, in muziek en in restaurants: Engels is tegenwoordig overal. Maar een academische discussie voeren met studiegenoten in het Engels is different cook. Docenten aan Universiteit Utrecht merken dat de taalvaardigheid van studenten soms tekort schiet.

In het buitenland wordt wel eens gelachen om het steenkolenengels van Nederlanders. Beroemd werd de uitspraak 'that's different cook' van voetbaltrainer Louis van Gaal toen hij bij een Engelse club werkte. Journalisten begrepen niet wat hij ermee bedoelde.

Nu zullen veruit de meeste universitair studenten zich prima verstaanbaar in het Engels kunnen maken. Mensen die zich zich aanmelden bij Universiteit Utrecht, hebben in de meeste gevallen zes jaar Engels op de middelbare school gehad.

Grote uitdrukkingsvaardigheid vereist

Toch zijn er zorgen. Docenten merken wel eens dat de Engelse taalvaardigheid van studenten tekortschiet. Dat geldt vooral voor de masteropleidingen; veruit de meeste zijn in volledig in het Engels. Daarom wordt nu onderzocht wat de Engelse taalvaardigheid is die studenten aan de UU voor Engelstalige bachelor- en masteropleidingen nodig hebben. "Het is belangrijk dat studenten zich genoeg vrij en geëquipeerd voelen om bijvoorbeeld aan een discussie in een werkgroep deel te nemen'', zegt Anton van den Hoeven. Hij houdt zich bezig met onderwijsregelgeving en onderwijsbeleid bij UU.

"Als je een goede discussie op academisch niveau wilt voeren, vereist dat een grote uitdrukkingsvaardigheid. Dat is anders dan schriftelijke Engelse taalbeheersing.''

Uitval van studenten

Docenten merken nog wel eens verschil tussen het niveau van Nederlandse en internationale studenten. Studenten uit het buitenland moeten een Engelse taaltoets doen om toegelaten te worden. Nederlanders hoeven dat niet. Hoe groot het probleem is en of studenten er studenten zijn die uitvallen omdat ze teveel moeite hebben met Engels, is niet duidelijk.

De conclusies van het onderzoek zijn naar verwachting in september klaar. Van den Hoeven zegt dat daarna bekeken wordt of vervolgstappen nodig zijn. Mogelijk komt er meer aandacht voor Engels tijdens bacheloropleidingen. Een andere optie is om een taalcursus aan te bieden via bijvoorbeeld Skills Lab. Dit is een programma buiten de opleidingen om met cursussen en workshops over schrijven, studeren en andere academische vaardigheden.

De meeste bacheloropleidingen aan UU zijn wel in het Nederlands. Aankomend studenten die van de middelbare school komen testen met een Engelse taaltoets, is wettelijk niet toegestaan, zegt Van den Hoeven. "Een vwo-diploma geeft toegang.'' Uitzonderingen daarop zijn enkele studies die studenten selecteren, zoals University College Utrecht.

Steenkolenengels

Het verschil in Engels taalniveau van studenten op de universiteit is groot, zegt Lisanne Nieuwendijk. Ze is bestuurslid van Albion, de studievereniging Engelse taal en cultuur in Utrecht. "Sommigen spreken het vloeiend met een Brits accent, bij anderen is het meer steenkolenengels.''

Een Engelstalige studie vereist een grote woordenschat, legt ze uit. "Het niveau van een YouTube-video is echt anders dan een college. Voor sommigen kan het echt een schrikmoment zijn. Ik heb wel eens bij een college gezeten waarin ook studenten zaten die een Nederlandstalige studie doen. Aan het begin werd gezegd: als je niet comfortabel genoeg bent om Engels te spreken, maakt het niet uit.''