Een beurs geslagen gezicht dat onder het bloed zit en een gebroken neus. Na het bezoekje van de 21-jarige Berkhan T. uit Tilburg bleef een vrouw uit Spijkenisse zwaar toegetakeld achter in haar woning. Volgens het slachtoffer het gevolg van een stomp en een kopstoot die de Brabander uitdeelde bij de afhandeling van een opgedoekte hennepkwekerij. In de rechtbank ontkende de verdachte de kopstoot en dat er sprake was van opzet. 'Ik sloeg uit zelfverdediging.'

Op verzoek van haar vriend verbergt een vrouw in Spijkenisse een hennepkwekerij in huis. Na het beëindigen van die relatie ruimt ze de plantage op. Dat gaat moeiteloos, alleen levert de illegaal afgetapte elektriciteit problemen op. Al die snoeren onder hoogspanning zijn levensgevaarlijk, daar is een elektricien voor nodig.

Begin oktober 2020 stuurt haar ex volgens de vrouw een vakman vanuit Tilburg naar haar woning. Rond 21.00 uur komt die langs, samen met de haar onbekende Berkhan T. (21). Terwijl T. van zijn thee nipt, zorgt de elektricien dat alle draden van de hoofdleiding worden gehaald.

Na het werk volgt de rekening: 230 euro. Of de vrouw uit Spijkenisse dat even wil betalen, zo zou T. haar melden. Als ze weigert en ze beide mannen meermaals opdraagt te vertrekken, loopt de boel uit de hand. De elektricien gaat weg, maar T. zou weigeren.

'Had daar dood kunnen liggen'

"Ik heb minstens vier keer gezegd dat hij weg moest gaan, maar hij bleef gewoon'', vertelt het slachtoffer in haar verklaring die maandag tijdens de rechtszaak tegen T. wordt voorgelezen. "Zonder aarzeling sloeg hij me zo hard, dat ik met mijn hoofd tegen de trap viel.''

Als ze opstaat, volgt in haar verhaal de volgende mishandeling. T. geeft haar een volle kopstoot, waardoor ze haar neus op meerdere plekken breekt. Het bloed stroomt eruit. "Ik keek in de spiegel en zag een horrorgezicht. Ik had daar dood kunnen liggen en ze hebben me gewoon achtergelaten.'' Ze wordt naar het Erasmus MC gebracht.

Als de rechters aan T. vragen of hij 'kan uitleggen wat er in Spijkenisse is gebeurd', geeft hij de mishandeling deels toe. "Maar het was een reflex en zelfbescherming. Eén klap. Ik weet eerlijk gezegd niet waar ik haar heb geraakt'', vertelt hij.

Reflex

De Brabander stelt dat hij helemaal niet met een elektricien kwam, maar met een bekende die buiten was blijven staan. "We kwamen kleren en een kast ophalen van de ex-vriend van mevrouw. Dat was mij gevraagd, omdat mijn vader een busje heeft.''

Volgens T. zou de bewoonster 'hysterisch' hebben gereageerd, omdat haar ex er niet was. "Ze wilde niet dat wij de kleren kwamen ophalen.''

Daarop zou de Tilburger eerst zelf 'een tik op zijn hoofd' hebben gekregen van de vrouw. "Op het moment dat we het huis uit moesten, liep ik al naar de gang. In mijn ooghoek zag ik iets met ijzer op mij afkomen. Het kon een vork of mes zijn en toen heb mijn verdediging gedaan. Door mijn bangheid heb ik zo gereageerd. In een reflex. Eén keer. In paniek ben ik gelijk weggegaan. Het is nooit de bedoeling geweest om mevrouw te slaan.''

Verbaasd en geschrokken

T. ontkent de kopstoot. Zijn advocaat doet ondanks 'de rake klap' een beroep op noodweer. "Al vindt mijn cliënt het afschuwelijk wat ze heeft doorstaan. Hij was verbaasd en geschrokken.''

Het OM wijst erop dat de vrouw op meerdere plekken verwondingen had en dat er in achterhaalde WhatsAppgesprekken tussen T. en de ex-vriend was gerept over een kopstoot. De aanklager eist 80 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie.