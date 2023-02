Klaas Dijkhoff staat niet te trappelen om terug te keren in de politiek. 'Op een schaal van 0 tot 10? Dan is het 2', zei de Bredase ex-politicus zondagmiddag in de talkshow Spraakvermaak in Terheijden.

Dijkhoff ging in het gesprek vooral in op de verharde omgangsvormen in de Tweede Kamer en op wat hij nu doet, buiten de aandacht van de parlementaire pers.

"Politiek is mooi werk, maar ik ben blij met wat ik nu doe", antwoordt de Bredanaar gedecideerd op vragen van presentator Dik van Beest. Dijkhoff verdween in 2021 even verrassend als plotseling van het politieke toneel, na jaren als de gedoodverfde opvolger van VVD-leider Mark Rutte te zijn bestempeld.

Jeugdliefde

Sindsdien is hij partner in een organisatie die bedrijven met inzicht in gedragspsychologie helpt in hun beleid. Daarnaast is hij lid van de raad van commissarissen van jeugdliefde PSV en aanjager van de Brainport Regio rond Eindhoven.

Op de vraag waarom hij geen NAC-fan is geworden: "Ik woon sinds 2007 in het mooie Breda, maar ik kom uit Eindhoven. Heb een seizoenkaart sinds mijn 15de. Je verandert toch niet van club?"

Meer serieus gaat hij in op het niveau van de Kamerdebatten, die sinds zijn vertrek flink verhard zijn: "Dat begon al toen ik er nog zat, maar nu is het ronduit schofterig. Bepaalde partijen maken dingen alleen maar kapot, het is verworden tot een soort stammenstrijd. Veel is te wijten aan sociale media; die zijn op veel fronten allesbehalve sociaal. Gooi het als politicus van je telefoon, want je krijgt een hoop drek over je heen. Er staan misschien tien complimenten tussen, maar de ellende blijft helaas veel langer hangen. Zo werkt ons brein nou eenmaal."

'Liever rellen, dan zaken oplossen'

Dijkhoff is voor een kiesdrempel. "Maar uit armoede. En het is nu te laat. Sommige partijen kiezen voor een harde, opvallende en destructieve manier van werken. Dat levert snel publiciteit en zetelwinst op. Het probleem is dat nu een stel kleuters in de Tweede Kamer zit. Maar er is wel op hen gestemd, hoewel ze liever lopen te rellen dan zaken oplossen."

In zijn Haagse periode is Dijkhoff dermate ernstig bedreigd, dat er lang politie voor zijn Bredase woning stond om hem en zijn gezin te beveiligen. Dat was niet de oorzaak van zijn vertrek, zegt hij: "Ik werd gewoon nieuwsgierig naar wat anders. En ik ben blij met wat ik nu doe."