LEGO voor grote mensen, Barbies in een rolstoel. Speelgoed verandert in rap tempo, blijkt op de grootste speelgoedbeurs ter wereld. Expert Emile Kalis licht de nieuwste trends eruit.

Voor wie al enkele jaren niet meer zelf met speelgoed speelt, kan het best schrikken zijn. De nieuwste trends hebben weinig te maken met buitenspelen. Ze spelen zich af in een virtuele wereld en zijn soms niet eens gemaakt voor kinderen. ,,Natuurlijk blijven Lego, Monopoly en Barbies razend populair”, weet speelgoedexpert Emile Kalis. ,,Die klassiekers verzekeren de makers van het grootste deel van de retailomzet in Nederland, zo’n miljard euro per jaar. Maar speelgoed is een zeer innovatieve branche. De drang naar vernieuwing is groot. In de huidige tijd van overproductie, logistieke problemen, klimaatverandering en de plastic afvalberg werkt de branche ook aan een grote herziening. En terecht. Plastic van speelgoed belandt net zo hard in de oceaan.”

Die vernieuwingen werden afgelopen weekend in het Duitse Nürnberg geshowd op de grootste speelgoedbeurs ter wereld, de Spielwarenmesse. Voor kinderen verboden terrein, maar ook voor de volwassen liefhebber een walhalla met tien hallen vol speelgoed. De speelgoedbedrijven showen er hun nieuwe producten, ideeën en prototypes. Speelgoedexpert Emile Kalis is de organisator van de verkiezing van speelgoed van het jaar en het collectief Samen Spelen 2023, een initiatief om speelgoed en speelprojecten te promoten. Natuurlijk bezocht hij de beurs. Dit zijn de vijf opvallendste trends die hem opvielen.

De vernieuwingen in speelgoedland werden afgelopen weekend in het Duitse Nürnberg geshowd op de grootste speelgoedbeurs ter wereld, de Spielwarenmesse Foto: Emile Kalis

Geschiedenis van het leven op aarde, uitgeverij Clementoni

Een wetenschapspakket vol materiaal om met een virtualrealitybril op de geschiedenis van het leven op aarde te ontdekken. Als speler krijg je er een vulkaan, skelet en dinosaurusei bij en ben jij de onderzoeker die van de nieuwste technieken gebruikmaakt. Uitgeverij Clementoni won hiermee een belangrijke award op de beurs in de categorie Innovaties. ,,Dit is spectaculair. Het is zowel educatief, interactief en attractief speelgoed”, zegt Kalis. ,,Dit is ook interessant voor ouderen en daarom heel leuk om als ouder met je kind te spelen. Ik denk echt dat je leren en binding daarmee stimuleert.’’

Clementini Foto: Kalis

NFT’s van Hot wheels, van uitgever Mattel

,,Vroeger hadden kinderen een verzamelalbum met stickers, nu een digitale collectie", zegt Kalis over de Mattel Hot wheels, waarmee een digitale autoverzameling kan worden aangelegd. Drie plaatjes die als NFT (non-fungible tokens) in een digitale portemonnee worden bewaard, kosten 25 dollar (23 euro). Er worden slechts een beperkt aantal series uitgebracht, om schaarste te creëren. ,,Fysiek heb je niets in handen. Toch is de jongste generatie dolblij met zo’n NFT. Ik voorspel een immense toekomst van deze zogeheten ‘Meta-toys’. Aan combinaties met echt speelgoed wordt al gewerkt. In hoeverre kinderen over een eigen inlog en betaalopties beschikken, zal in menig gezin tot discussie leiden.’’

Foto: Kalis

Jazz club (voor 18 jaar en ouder), van Lego

,,Je hoeft je als volwassene allang niet meer te schamen om met Lego te spelen. Ik deed het zelf ook. Zo vaak dat mijn vrouw vroeg wat ik nou eigenlijk aan het doen was’’, vertelt de speelgoedexpert lachend. Kidults-producten (een samentrekking tussen kids en adults) zijn vooral populair bij oudere merken, waar volwassenen als kind mee speelden. Onder meer Lego speelt hier handig op in door het thema, de uitvoering en de moeilijkheidsgraad aan te passen voor volwassenen. ,,Deze groep geeft steeds meer uit aan speelgoed voor zichzelf. De Kidult-producten vormen nu al zo’n kwart van alle speelgoedverkopen met in Amerika rond de 9 miljard dollar (8,35 miljard euro) aan winkelverkoopwaarde.’’

Foto: Kalis

Access, spellen van Asmodee voor mensen met een cognitieve stoornis

Iedereen telt mee, ook in speelgoedland. Zo komt Barbie met poppen die een huidaandoening hebben, in een rolstoel zitten of het syndroom van Down uitbeelden. Access zijn spellen van uitgever Asmodee voor mensen met een cognitieve stoornis, die problemen hebben met geheugen, taal of gedrag. De spellen zijn ontworpen om deze functies te stimuleren, positieve emoties op te wekken en sociale banden te bevorderen. ,,Een van de meest positieve effecten van speelgoed is het leren van vaardigheden, als vooruitdenken, overleggen, analyseren, berekenen en samenwerken. Goed voor iedereen en helemaal als er op dat vlak beperkingen zijn. Geweldig dat de speelgoedindustrie al deze mensen ook bedient. Speelgoed kan zeker bijdragen een gewenning en acceptatie.’’

Acces. Foto: Kalis

Funko-poppen, uitgeverij PBM

De verzamelwoede kent dit jaar geen grenzen. Van Pokémonkaarten tot moderne poppen in allerlei soorten en maten. Ook komend jaar komen er weer veel nieuwe exemplaren uit, bijvoorbeeld van het zeer populaire LOL Surprise. Ook de aparte Funko- poppen maken een opmars, met name in Amerika. De winkelprijs kan oplopen tot honderden euro’s en er bestaan collectors items van tienduizenden euro’s. De poppen zijn opvallend uitgevoerd en hebben allemaal hetzelfde gezicht. ,,Bij sommige poppen denk ik wel eens ‘hoe is het mogelijk dat dit verkoopt’. Maar sparen, neerzetten en soms ruilen is iets van alle tijden. Met poppen kent deze liefhebberij een absolute opleving.’’