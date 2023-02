Het lijkt een grap, maar voor stichting Roze in Eindhoven is het een serieuze zaak: Valentijn-daten voor konijnen. De langoren zijn het gelukkigst als ze met z’n tweeën zijn, al moet er net als bij mensen wel sprake zijn van een echte match.

Om mensen te stimuleren er een konijn bij te nemen of sowieso met twee konijnen te beginnen, grijpt stichting Roze (Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven) Valentijnsdag aan om dit concreet voor elkaar te krijgen. Mensen met een konijn kunnen in de Valentijnsweek een afspraak maken om een date voor hun single konijn in te plannen. Onder begeleiding van een gedragsadviseur worden de dieren in een speciale ‘lovekamer’ gekoppeld en eventuele matches beoordeeld.

Slaat de vonk na een aantal ontmoetingen over? Dan kan adoptie worden geregeld, op voorwaarde dat ook de huisvesting ruim genoeg is. Mensen hoeven trouwens niet bang te zijn in een mum van tijd er een hele konijnenfamilie bij te hebben.

René Bartels: ,,Feit is dat de combinatie mannetje-vrouwtje het beste werkt. Daarom zorgen we er ook altijd voor dat in ieder geval een van de twee is geneutraliseerd. We kiezen het liefst voor castratie van het mannetje, makkelijker en minder ingrijpend voor het dier. Maar ook een match tussen twee vrouwtjes of twee mannetjes komt regelmatig voor.”

Nieuw baasje

Stichting Roze (Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven) vangt momenteel bijna dertig konijnen op en dat is veel in vergelijking met andere dieren die daar tijdelijk verblijven. Bovendien vinden konijnen ook niet vaak weer een nieuw baasje dat voor hen wil zorgen. En daar is het de medewerkers van de dierenopvang juist om te doen.

,,Veel mensen beginnen zonder goed na te denken aan een konijn”, zegt directeur-bestuurder René Bartels van Roze. ,,Ze zien er leuk uit en vooral kinderen zijn er dol op. Maar die zijn er vaak na een week of zes grotendeels al op uitgekeken en dan draaien de ouders er voor op. Dan wordt het deurtje van het konijnenhok toch wel eens opengezet.”

Wat veel mensen niet weten, is dat de meeste konijnen het niet redden in het wild. Met als gevolg dat ze sterven of in slechte conditie worden gevonden en bij de opvang terechtkomen.

,,Bovendien zijn konijnen echte roedeldieren en dat weten de meeste mensen ook niet’’, vult diergedragstherapeut en manager Irma Klaassen aan. ,,Eenzame konijnen kunnen vervelende gedrags- en welzijnsproblemen ontwikkelen: ze plukken aan hun vacht, worden ziek of sterven letterlijk van eenzaamheid. In een groep of met zijn tweetjes wordt dit meestal voorkomen. Al kun je niet zomaar twee konijnen bij elkaar zetten, er moet een echte match zijn.”