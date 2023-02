Miranda Steevens, een Brabantse dame gevestigd in Westland, heeft de beste lunchroom van Nederland. Eerst was het wachten op bezoek, nu wordt ze helemaal omarmd met haar bourgondische lifestyle. Het enige wat niet lukt is de randstedelingen aan het Brabantse worstenbroodje krijgen. 'Ik ben van het volhouden.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Den Haag. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Haast - Miranda Steevens hekelt het. De eigenaresse van de Naaldwijkse lunchroom 'Ons mam' aan de Kerklaan 2 is van het 'vertragen'. Een restant uit Brabant, waar ze jaren heeft gewoond en ook geboren is - nota bene met carnaval.

Ze lijkt dan ook enigszins verdwaald in het calvinistische Westland. "Waar ik de tijd heb, hebben ze hier de klok." Steevens gaat er niet in mee. Sterker nog: ze ziet het als haar taak om de 'snelle Westlanders' die bourgondische inslag bij te brengen. "Het leven is er om van te genieten. Je hebt er immers maar één."

Geen sprake van gejaagdheid

Zelfs als haar zaak afgeladen vol is, want dat is het deze donderdagochtend, is er geen sprake van gejaagdheid. "Ik sta er ook van te kijken." En dat is precies wat ze doet: kijken. Hier naar handelen, oftewel meteen opspringen, is er even niet bij. Steevens neemt alle, maar dan ook echt álle tijd, voor het interview.

Het was de liefde die de Brabantse naar de glazen stad deed verhuizen. Smoor raakte zij op de timmerman uit Honselersdijk, die zij via Relatieplanet leerde kennen.

'Ons mam' - oftewel mijn moeder in het Brabants - kwam jaren later, namelijk in 2018. En wel nadat Steevens acht jaar in de horeca op het Wilhelminaplein had gewerkt. "Niets ten nadele van die tent, maar ik dacht: dat kan ik ook wel."

Alle begin is moeilijk, zo bleek. "Je wil niet weten hoe lang ik op bezoek heb zitten wachten. Dagen, weken, maanden", somt ze op. "Om iedere keer weer aan het einde van de dag mijn zelfgebakken appeltaarten mee naar huis te nemen."

Appeltaarten vliegen over de toonbank

Als het aan haar man lag werden die dagen ingekort. 'Ga toch naar huis' klonk het vaker. Nee-schuddend laat Steevens weten dat dit nooit een optie is geweest. "Ik ben van het volhouden. En je ziet het. Nu zijn we hier."

'Ons mam' werd door de vakjury van de Nederlandse horecaprijzen verkozen tot beste lunchroom van Nederland. Appeltaarten vliegen over de toonbank, moeten zelfs halverwege de dag worden bijgebakken.

Steevens is een brok vrolijkheid als ze erover vertelt. "Mensen moesten 'Ons mam' even leren kennen. Nu zijn we wel gevestigd, denk ik." Vieren wordt gedaan met zo'n stuk appeltaart - naar het recept van oma Fenna. "Rozijnen zitten er niet in. Die vinden we goor", zegt ze, met een vies gezicht.

Het verklaart misschien wel haar succes. Steevens laat zich niet leiden door wat moet of hoort. Ze doet gewoon haar eigen ding. Zo serveerde ze Brabantse worstenbroodjes in een gemeente waar ze liever saucijzenbroodjes eten. "Het sloeg niet echt aan. Worstenbroodjes vinden ze hier te droog of zo."

Wat wel aanslaat zijn de uienkruier, het tomatenprutje en andere verre van sexy klinkende, totaal niet met de trend meegaande gerechten op de menukaart.

Op diezelfde kaart - een multomap met van die doorzichtige insteek-pagina's - vind je ook haar verhaal, een cursus Brabants voor beginners en een paar zuidelijke spreuken, zoals 'Paire de Loule'. "Dat moet je hardop uitspreken." Schaterlachend: "Paardenlul."